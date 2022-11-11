'Siêu vòng một' Liễu Nham vô tình để lộ thông tin hẹn hò trong sinh nhật tuổi 42

Tuy nhiên, nhiều người phát hiện ra trong bức ảnh của Liễu Nham có bóng 1 người đàn ông chụp hình cho cô. Lúc này, nghi vấn hẹn hò của nữ diễn viên xuất hiện vì ai cũng cho rằng đó là bóng của bạn trai cô.

Mới đây, Liễu Nham vừa chia sẻ hình ảnh mừng sinh nhật tuổi 42 trên trang cá nhân. Cô vui vẻ tạo dáng chụp ảnh bên bó hoa và bánh sinh nhật. Ở độ tuổi tứ tuần, nhan sắc của Liễu Nham khiến nhiều người trầm trồ vì cô vẫn rất đẹp.

Liễu Nham là diễn viên nổi tiếng đi theo phong cách gợi cảm ở Trung Quốc. Nữ diễn viên sinh năm 1980 được mệnh danh là siêu vòng 1 quyến rũ nhất Đại lục. Nhờ lợi thế ngoại hình, Liễu Nham không ngại đóng cảnh nóng khi mới gia nhập showbiz.

Thời quá khứ, Liễu Nham từng vướng tin hẹn hò với nam ca sĩ Chansung của nhóm 2PM. Sau đó, có tin cô qua lại với "phú nhị đại" và bị bắt gặp cùng đi chơi tại Seoul. Nhưng đến giờ Liễu Nham chưa công khai tình cảm với bất kỳ ai khiến không ít người tò mò.

Các vai diễn cô tham gia thường ăn mặc sexy, lẳng lơ để câu khách. Gắn với hình gợi cảm, nữ diễn viên bị so sánh với Can Lộ Lộ. Thậm chí, khi vào vai thiếu nữ dịu dàng, yếu đuối Tần Khả Tình trong Tân Viên nguyệt loan đao, cô vẫn bị khán giả phán "như Phan Kim Liên".

Các vai diễn do Liễu Nham thể hiện từng trở thành từ khóa được tìm kiếm gắn với phim khiêu dâm. Một số bộ phim Liễu Nham có cảnh nóng táo bạo phải kể đến Bí mật 12 chòm sao, Tứ đại danh bổ 2, Họa bích, Bất nhị thần thám, Lấy chồng hoàn hảo...

Ở tuổi 42, Liễu Nham vẫn chưa lập gia đình dù cô từng dính tin đồn có "đại gia" chống lưng hay bí mật kết hôn khi mới chập chững bước vào làng giải trí. Tuy nhiên, trong một show truyền hình hồi năm ngoái, người đẹp thổ lộ cô độc thân gần 4 năm nay.

Mỹ nhân 8x kể rằng, cô từng có một mối tình đẹp, lãng mạn với bạn trai thời đi học. Thậm chí, cô từng nghĩ tới chuyện kết hôn với anh nhưng sau đó, gia đình bạn trai phản đối vì cho rằng, cô không xứng với con trai của họ.

Ngoại hình gợi cảm cũng khiến đàn ông ngại gắn bó với cô: "Họ luôn nói rằng tôi giống như người mặc áo tắm bước ra đường, làm xấu mặt gia đình". Do vậy, nhiều năm qua, đàn ông đến rồi lại rời xa vòng tay của Liễu Nham.

Song, người đẹp khẳng định: "Tôi sẽ không hạ thấp tiêu chuẩn kén chồng bởi chưa gặp được ai xứng đáng để tôi buông bỏ những chuẩn mực của mình. Khi thời gian dần trôi qua, tôi có hối tiếc về những đoạn tình duyên dang dở, nhưng tôi mong chờ duyên phận ở tương lai. Các cô gái đừng nóng vội bởi cuộc đời còn dài và chàng trai dành cho các bạn sẽ đến".