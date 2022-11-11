Không thể nhận ra minh tinh Củng Lợi ở hiện tại: Nhan sắc đã phai tàn, khán giả tiếc nuối đại mỹ nhân một thời

Sao quốc tế 11/11/2022 09:51

Củng Lợi từng được ca tụng là "người phụ nữ đẹp nhất phương Đông" với nhan sắc thanh tú và diễm lệ của mình.

Có thể nói, Củng Lợi là niềm tự hào của điện ảnh Hoa ngữ, bởi lẽ dù không tốt nghiệp từ trường đại học danh giá nhưng với tài năng diễn xuất thiên bẩm và nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp cô vươn lên tới hàng ngôi sao thế giới. Thậm chí, Củng Lợi cũng là diễn viên gốc Hoa được các nhà phê bình phương Tây đánh giá cao.

Không chỉ được ca tụng về tài năng diễn xuất mà Củng Lợi còn khiến người người mê đắm bởi vẻ đẹp trời cho. Khi còn trẻ, nữ minh tinh đã thành công thu hút ánh nhìn của người đối diện bởi nhan sắc thanh tú và diễm lệ của mình.

Thậm chí, ngay cả mỹ nhân Lâm Thanh Hà cũng phải bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình trước nhan sắc và tài năng của Củng Lợi. Không những vậy, giới báo chí quốc tế cũng từng khen ngợi Củng Lợi không ngớt lời khi gọi cô nàng với biệt danh "người phụ nữ đẹp nhất phương Đông".

Không thể nhận ra minh tinh Củng Lợi ở hiện tại: Nhan sắc đã phai tàn, khán giả tiếc nuối đại mỹ nhân một thời - Ảnh 1
Củng Lợi được báo chí quốc tế ca ngợi là "mỹ nhân đẹp nhất phương Đông". Ảnh: Internet

Thế nhưng ở hiện tại khi đã không còn trẻ, nhan sắc của nữ minh tinh có nhiều sự thay đổi khiến nhiều người không thể nhận ra. Đại mỹ nhân ngày nào giờ không còn quan tâm nhiều đến vẻ bề ngoài khi đến chỗ đông người.

Cô mặc chiếc váy hồng hai dây cổ khoét chữ V, trông giống bà thím với nước da ngăm đen, hoàn toàn mất đi vẻ đẹp xưa kia. Cư dân mạng cho rằng Củng Lợi cần phải kiểm soát tốt hình thể của mình, cô chẳng khác nào một người bình thường. Đặc biệt, bờ vai lộ ra rất rõ ràng, chẳng có khí chất của một ngôi sao mà càng ngày càng béo. Ở giữa đám đông, nữ minh tinh Hoa ngữ trở nên rất mờ nhạt, không tỏa sáng như trước.

Không thể nhận ra minh tinh Củng Lợi ở hiện tại: Nhan sắc đã phai tàn, khán giả tiếc nuối đại mỹ nhân một thời - Ảnh 2
Không thể nhận ra minh tinh Củng Lợi ở hiện tại: Nhan sắc đã phai tàn, khán giả tiếc nuối đại mỹ nhân một thời - Ảnh 3
Củng Lợi bị chê xuống sắc thảm hại. Ảnh: Internet

Dù có sự thay đổi chóng mặt về ngoại hình nhưng cuộc sống hôn nhân của nữ diễn viên lại vô cùng viên mãn khi cô tự tin tay trong tay xuống phố cùng người chồng ngoại quốc hơn mình 17 tuổi. 

Củng Lợi từng trải qua mối tình ngang trái với đạo diễn Trương Nghệ Mưu và cuộc hôn nhân không con cái bên doanh nhân Hoàng Hòa Tường. Vì "tiếng sét ái tình" với Củng Lợi, Trương Nghệ Mưu đã ly dị vợ còn Củng Lợi mang danh "kẻ thứ 3", bị nhiều người chỉ trích. Tuy nhiên, khi cô đề cập tới chuyện kết hôn, Trương Nghệ Mưu lại im lặng và không đưa ra một câu trả lời cụ thể. Chuyện tình của họ kết thúc sau 8 năm chờ đợi của Củng Lợi.

Không thể nhận ra minh tinh Củng Lợi ở hiện tại: Nhan sắc đã phai tàn, khán giả tiếc nuối đại mỹ nhân một thời - Ảnh 4

Năm 1996, mỹ nhân Hoa ngữ kết hôn với doanh nhân người Singapore - Huỳnh Hòa Tường. Tuy nhiên đến năm 2010, cặp đôi "đường ai nấy đi" mà không có con cái. Một nguồn tin cho biết, Củng Lợi từng muốn sinh con cho doanh nhân họ Huỳnh và chấp nhận hy sinh sự nghiệp nhưng mọi dự định về mái ấm nhỏ hạnh phúc của nữ diễn viên đã không thể trở thành sự thật.

Sau khi ly hôn, năm 2017, Củng Lợi hẹn hò với nhạc sĩ nổi tiếng người Pháp Jean-Michel Jarre và bước vào cuộc sống hôn nhân. Hiện minh tinh và ông xã đang tận hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Cả hai hiếm khi chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình với truyền thông cũng như người hâm mộ. Dù chênh lệch 17 tuổi, song cả hai tìm thấy sự đồng điệu ở sở thích cá nhân và tình yêu dành cho nghệ thuật.

 

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