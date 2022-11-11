Diễn viên đóng Khương Tử Nha 'Đát Kỷ Trụ Vương' qua đời ở tuổi 78

Sao quốc tế 11/11/2022 06:51

Diễn viên gạo cội TVB Dư Tử Minh ra đi ở tuổi 78, sau thời gian chiến đầu với bạo bệnh.

Ngày 10/11, HK01 đưa tin con trai của nam diễn viên Dư Tử Minh là Dư Thiên Hữu thông báo cha anh đã qua đời, hưởng thọ 78 tuổi.

Diễn viên đóng Khương Tử Nha 'Đát Kỷ Trụ Vương' qua đời ở tuổi 78 - Ảnh 1
Dư Tử Minh qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Ảnh: Internet

Trước đó, nam diễn viên gạo cội của TVB được đưa vào bệnh viện với tình trạng sức khỏe kém, sốt cao. Dư Tử Minh không thể ăn uống bình thường nên cơ thể suy kiệt, không thể nói chuyện rõ ràng.

"Cổ cha tôi có nhiều đờm và phải ăn thức ăn dạng lỏng. Tuy nhiên, gia đình lo lắng thức ăn không thể trôi xuống dạ dày sẽ khiến ông khó thở, biến chứng viêm phổi nên phải nhập viện. Cha tôi sốt liên tục, đến ngày 4/11, ông mới hạ sốt. Hiện giờ, người ông rất mệt mỏi, thể chất suy kiệt, thở không ra hơi", con trai Dư Thiên Hữu của nam diễn viên chia sẻ.

Hồi đầu năm 2022, nam diễn viên phim Đát Kỷ Trụ Vương bị đột quỵ do thiếu máu cục bộ và phải nhập viện cấp cứu. Ông may mắn qua cơn nguy kịch nhưng bị liệt nửa người bên trái và phải ngồi xe lăn. Trong những bức hình gần đây, ngôi sao kỳ cựu của TVB lộ rõ vẻ gầy gò, yếu ớt khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Diễn viên đóng Khương Tử Nha 'Đát Kỷ Trụ Vương' qua đời ở tuổi 78 - Ảnh 2
Những ngày tháng cuối đời, ngôi sao gạo cội phải ngồi xe lăn. Ảnh: Internet

Dư Tử Minh là một trong những diễn viên gạo cội của màn ảnh Hồng Kông. Nam diễn viên bắt đầu đóng phim từ thập niên 1960 sau đó trở thành nghệ sĩ hoạt động dưới trướng đài TVB từ cuối những năm 1970 cho đến 2020. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, ông đã tham gia hơn 200 bộ phim và trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả xứ Cảng thơm lẫn châu Á.

Dư Tử Minh từng góp mặt trong hàng loạt tác phẩm nổi tiếng: Lộc Đỉnh Ký (bản 1998), Cỗ máy thời gian, Hán Sở kiêu hùng, Thâm cung nội chiến, Hào môn dậy sóng, Lôi đình tảo độc, Kim tiền đế quốc, Đổ thành phong vân… Đặc biệt, ông ghi dấu ấn sâu đậm với vai Khương Tử Nha trong phim Đát Kỷ Trụ Vương (2001). 

Diễn viên đóng Khương Tử Nha 'Đát Kỷ Trụ Vương' qua đời ở tuổi 78 - Ảnh 3
Dư Tử Minh nổi tiếng vai Khương Tử Nha trong "Đát Kỷ Trụ Vương". Ảnh: Internet

Tháng 8/2020, sau 40 năm miệt mài cống hiến, ông rời TVB vì không thể chịu được sự lạnh nhạt, chế độ đãi ngộ kém của nhà đài. Ở tuổi 76, diễn viên Đát Kỷ Trụ Vương vẫn phải quay từ nửa đêm đến tận sáng hôm sau. Dù tuổi cao, ông phải chấp nhận lịch quay khắc nghiệt, đến đài ghi hình để kiếm tiền mưu sinh nhưng thu nhập chỉ vỏn vẹn 1.000 NDT (khoảng 3,3 triệu đồng) cả năm do không có công việc đều đặn.

"Suốt 12 tháng chỉ nhận được một chương trình để ghi hình đồng nghĩa tiền lương của tôi chỉ có 1.000 NDT/năm. Thế thì làm sao mà sống? Vì dịch Covid-19 mà từ đầu tháng 1 đến nay, lứa diễn viên bán thời gian như tôi không có chương trình nào để quay. Cho nên, chúng tôi đâu được phát lương", ông từng bi đát chia sẻ sau khi rời đài TVB.

Du Tử Minh kết hôn với cựu diễn viên Phùng Tố Vân được 50 năm, có ba con - hai trai và một gái. Hồi tháng 4, gia đình ông quây quần mừng kỷ niệm 50 năm ngày cưới.

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