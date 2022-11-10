Nhan sắc hiện tại khó nhận ra của 'ngọc nữ' nức tiếng một thời phim Quỳnh Dao

Sao quốc tế 10/11/2022 11:20

Những năm 90, Du Tiểu Phàm khuynh đảo màn ảnh nhờ vẻ đẹp thanh thuần và nét diễn tự nhiên. Cô cười đẹp, khóc càng đẹp hơn, được mệnh danh là “chưởng môn phái ngọc nữ” xứ Đài.

Mới đây, "ngọc nữ Quỳnh Dao" Du Tiểu Phàm bị bắt gặp cùng ông xã Ông Gia Minh nắm tay nhau đi dưới mưa. Nữ diễn viên để mặt mộc, diện trang phục đơn giản.

Nhan sắc hiện tại khó nhận ra của 'ngọc nữ' nức tiếng một thời phim Quỳnh Dao - Ảnh 1
Nhan sắc hiện tại khó nhận ra của 'ngọc nữ' nức tiếng một thời phim Quỳnh Dao - Ảnh 2
Nhan sắc tuổi 58 của "ngọc nữ" Du Tiểu Phàm gây chú ý. Ảnh: Internet

Nhiều người cho biết, nếu không nói đây là Du Tiểu Phàm thì họ có khó nhận ra "ngọc nữ" một thời bởi vẻ ngoài già dặn, xuống sắc của bà. Ở tuổi 58, ngôi sao nổi tiếng ngày nào không còn giữ gìn được nhan sắc trẻ đẹp. Gương mặt bà nhiều nếp nhăn, sắc mặt lộ nhiều mệt mỏi.

Tuy nhiên, nhiều người đã lên tiếng bênh vực Du Tiểu Phàm, cho rằng nữ diễn viên đã ở độ tuổi U60 và việc rời xa làng giải trí đã lâu khiến bà không còn quan trọng ngoại hình. Không ít người thừa nhận, dù ảnh hưởng tuổi tác nhưng Du Tiểu Phàm vẫn duy trì vóc dáng mảnh mai như thời xuân sắc.

Nhan sắc hiện tại khó nhận ra của 'ngọc nữ' nức tiếng một thời phim Quỳnh Dao - Ảnh 3
Du Tiểu Phàm lúc còn trẻ. Ảnh: Internet

Sinh năm 1964, Du Tiểu Phàm là con một gia đình công chức ở Đài Loan. Từ nhỏ, Du Tiểu Phàm đã được gia đình tạo điều kiện để theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, nữ diễn viên theo học tại Học viện nghệ thuật Đài Loan và bắt đầu tham gia đóng phim ở tuổi 23.

Vóc dáng cao ráo cộng thêm vẻ đẹp thanh cao, đậm chất cổ điển, người đẹp Đài Loan thành danh nhờ bộ phim Uyển Quân mà Quỳnh Dao viết kịch bản luôn chiếm được cảm tình của khán giả. Sau Lâm Thanh Hà, Lưu Tuyết Hoa, Du Tiểu Phàm trở thành “chưởng môn ngọc nữ đời thứ 3” trong các phim nhiều tập của nữ văn sĩ Quỳnh Dao.

Không chỉ nổi tiếng ở xứ Đài, Du Tiểu Phàm còn được công chúng Trung Quốc Đại lục và cả Việt Nam mến mộ qua rất nhiều bộ phim như Nàng dâu câm, Nước mắt nàng dâu, và Nàng dâu hiếu thảo. Trong đó, Nàng dâu hiếu thảo lấy được nhiều nước mắt của người xem.

Nhan sắc hiện tại khó nhận ra của 'ngọc nữ' nức tiếng một thời phim Quỳnh Dao - Ảnh 4

Nữ sĩ Quỳnh Dao từng ca tụng nhan sắc của Du Tiểu Phàm, tựa như một đóa hoa nở muộn: ”Cô ấy có nét đẹp đặc biệt quan trọng, mắt không quá to nhưng sáng lộng lẫy và nhiều xúc cảm, miệng nhỏ chúm xím, đậm nét hương xưa… ”.

Quả vậy, Du Tiểu Phàm là một mỹ nhân cổ trang tuyệt vời và hoàn hảo nhất trên màn ảnh những năm 90, lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của người theo dõi. Cô cười đẹp, khóc càng đẹp hơn. Cũng chính nhờ nhan sắc kiều diễm hơn người, Du Tiểu Phàm đã khiến bao đồng nghiệp phải xiêu lòng. 

Nhan sắc hiện tại khó nhận ra của 'ngọc nữ' nức tiếng một thời phim Quỳnh Dao - Ảnh 5

Năm 1991, khi hợp tác cùng Ông Gia Minh trong Ải vọng phu, Du Tiểu Phàm đã phải lòng bạn diễn điển trai. Chuyện tình cảm của 2 người đến cũng rất nhanh chóng và đơn giản, chẳng mấy chốc đã công khai. Cặp đôi được coi là "tiên đồng ngọc nữ" cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời thực.

Nhan sắc hiện tại khó nhận ra của 'ngọc nữ' nức tiếng một thời phim Quỳnh Dao - Ảnh 6
Du Tiểu Phàm và Ông Gia Minh trong "Ải vọng phu". Ảnh: Internet

Năm 2001, Du Tiểu Phàm và Ông Gia Minh kết hôn sau 10 năm hẹn hò bằng một hôn lễ hoành tráng với sự góp mặt của đông đảo bạn bè trong giới giải trí. Trong ngày cưới, nam diễn viên đã thề thốt: “Sẽ suốt đời chăm sóc yêu thương Tiểu Phàm, không để cô ấy chịu khổ”, nhưng sau này lời thề ấy đã bị chính anh phá vỡ.

Năm 2019, thông tin Ông Gia Minh ngoại tình khuấy đảo làng giải trí Hoa ngữ. Báo giới còn đưa tin, nam diễn viên đi lại cùng lúc với 2 cô gái trẻ, trong đó có Tô Gia Mạn, một tiếp viên hàng không nổi bật của hãng hàng không tại Đài Loan. 

Thời điểm đó, nam diễn viên thanh minh, khẳng định chỉ là bạn tốt với nữ tiếp viên hàng không kia. Về phía Du Tiểu Phàm, bà im lặng và bỏ qua cho chồng. Đến nay, cả hai đã bên nhau hơn 32 năm bất chấp nhiều sóng gió.

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