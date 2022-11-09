Xa Thị Mạn hé lộ cơ duyên thi Hoa hậu Hong Kong 1997, bật mí lý do để trở thành ngôi sao đắt giá của TVB

Theo Xa Thi Mạn chia sẻ, sau khi hoàn thành chương trình học tại Thụy Sĩ và trở về Hồng Kông, cô không tìm được việc làm phù hợp. Thời điểm đó, mẹ cô thúc giục con gái ghi danh thi Hoa hậu Hồng Kông. Nữ diễn viên cho biết mình và mẹ đã trở nên căng thẳng vì vấn đề này nhưng cuối cùng cô quyết định nhượng bộ sau khi được bạn bè động viên.

Trong một chương trình phát sóng tại đại lục mới đây, Xa Thi Mạn gây chú ý khi chia sẻ việc cô bước chân vào làng giải trí sau khi tham gia Hoa hậu Hồng Kông 1997.

Dù miễn cưỡng đi thi, người đẹp sinh năm 1975 đã xuất sắc giành ngôi Á hậu 2. Nữ diễn viên cũng bày tỏ bản thân cô không ngờ rằng cuộc thi nhan sắc này đã mở ra cho mình cơ hội trở thành ngôi sao đắt giá bậc nhất TVB sau này.

Xa Thi Mạn thừa nhận khi ấy cô cảm thấy lo lắng về những phần thể hiện của mình và không tự tin rằng bản thân có thể tiến vào vòng chung kết. Sao nữ chia sẻ cô từng học ở một ngôi trường dành cho nữ sinh và được nuôi dạy nghiêm khắc từ nhỏ. Điều này hình thành nên tính cách nhút nhát và nỗi sợ hãi khi đứng trước ánh đèn sân khấu.

Xa Thị Mạn những ngày đầu bước chân vào làng giải trí. Ảnh: Internet

Mặc dù trước đó không muốn gia nhập làng giải trí nhưng cuối cùng Xa Thi Mạn vẫn quyết định trở thành diễn viên sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng. Cô ký hợp đồng với TVB và trở thành một trong những diễn viên được nhà đài tích cực lăng xê nhất. Thời gian đầu, Xa Thị Mạn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về diễn xuất, thậm chí còn bị gắn mác “bình hoa di động” vì khả năng hạn chế so với nhiều người đẹp khác.

Đứng trước áp lực của dư luận, Xa Thi Mạn đã phải nỗ lực hết mình trong suốt nhiều năm. Cô thậm chí còn tập luyện, học tập các tiền bối đi trước và tất nhiên, Xa Thi Mạn đã thành công. Những tác phẩm sau đó cô tham gia đều được đánh giá cao về biểu cảm, khả năng diễn xuất và cách kiểm soát nhân vật ấn tượng, tạo nên dấu ấn riêng.

Có thể kể đến những bộ phim như Thâm Cung Nội Chiến, Trường Bình Công Chúa, Phụng Hoàng Lâu, Cung Tâm Kế, Bằng Chứng Thép,… đã trở thành tác phẩm truyền hình để đời trong sự nghiệp của Xa Thi Mạn. Cô từng bước trở thành “Nhất tỷ TVB” gây sự chú ý với hai giải thưởng danh giá về diễn xuất.

Năm 2016, Xa Thi Mạn rời TVB và chuyển hướng sang hoạt động ở thị trường đại lục. Năm 2018, với Diên Hy Công Lược, cát-xê của Xa Thi Mạn lên đến đỉnh điểm, và theo một nguồn tin, nó cao gấp đôi trước. Mới đây, có tin đồn TVB muốn mời Xa Thi Mạn tham gia dự án mới nhằm cứu vãn tình trạng rating của nhà đài sụt giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, thông tin vẫn chưa được người trong cuộc xác nhận.

Ở tuổi U50, dù có sự nghiệp rực rỡ và khối tài sản lớn khiến nhiều người ghen tị nhưng nữ diễn viên TVB vẫn đi về lẻ bóng một mình. Trong quá khứ, Xa Thi Mạn từng trải qua 10 mối tình và trong số đó, mối tình với Trịnh Gia Dĩnh khiến cô mang tiếng "hồ ly tinh" vì khi ấy, nam tài tử này đã có bạn gái.

Ngoài thời gian dành cho công việc, cô tham gia các hoạt động từ thiện. Nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung của Xa Thi Mạn ở tuổi 47 cũng thường trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội.