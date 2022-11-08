Ngôi sao 'Đát Kỷ Trụ Vương' Tiền Gia Lạc bị hành hung

Sao quốc tế 08/11/2022 18:37

Tài tử Hong Kong xảy ra xô xát với người đàn ông lạ mặt trong con hẻm nhỏ.

Mới đây, truyền thông Hong Kong xôn xao vụ việc tài tử Tiền Gia Lạc bị tấn công trong một con hẻm nhỏ. 

Theo đoạn video trích xuất từ camera nhà dân gần đó, Tiền Gia Lạc mặc áo đỏ, đang đứng một góc trong ngõ. Bất ngờ có một người đàn ông áo xám chở hành đi tới có hành động công kích nam diễn viên. Ngay sau đó cả hai xảy ra xô xát. Nhiều người dân đứng xung quanh chứng kiến sự việc nhưng không dám can thiệp. 

Ngôi sao 'Đát Kỷ Trụ Vương' Tiền Gia Lạc bị hành hung - Ảnh 1
Tiền Gia Lạc mặc áo đỏ đang đứng một góc, sau đó có người đàn ông tiến lại gần nam diễn viên. Ảnh: Internet

 

Ngôi sao 'Đát Kỷ Trụ Vương' Tiền Gia Lạc bị hành hung - Ảnh 2
Người đàn ông lạ mặt liên tục đánh Tiền Gia Lạc, lúc đầu nam tài tử không phản kháng. Ảnh: Internet

 

Ngôi sao 'Đát Kỷ Trụ Vương' Tiền Gia Lạc bị hành hung - Ảnh 3
... nhưng sau đó đã chống trả. Ảnh: Internet

Theo những nhân chứng có mặt tại thời điểm đó, Tiền Gia Lạc và người đàn ông lạ mặt có lời qua tiếng lại trước khi "đụng tay, đụng chân". Tuy nhiên không ai rõ họ tranh cãi vấn đề gì.

Hiện phía ngôi sao Đát Kỷ Trụ Vượng vẫn chưa phản hồi về cuộc ẩu đả.

Ngôi sao 'Đát Kỷ Trụ Vương' Tiền Gia Lạc bị hành hung - Ảnh 4
Tiền Gia Lạc cùng vai diễn để đời trong "Đát Kỷ Trụ Vương". Ảnh: Internet

Tiền Gia Lạc sinh năm 1965, là gương mặt quen thuộc của TVB. Anh đóng nhiều phim, trong đó kể đến Đát Kỷ Trụ Vương, Chiến xa liệt hỏa, Nhất đại tôn sư... 

Năm 2012, anh kết hôn với Thang Doanh Doanh sau thời gian dài quen biết và hẹn hò. Cả hai lần đầu hợp tác với nhau qua phim Đát Kỷ Trụ Vương (2001). Tuy nhiên sau thời gian giữ mối quan hệ đồng nghiệp thì đến năm 2008, họ mới chính thức yêu nhau.

Thời điểm đó, Thang Doanh Doanh bị bắt gặp qua đêm tại nhà của Tiền Gia Lạc, tuy nhiên họ một mực phủ nhận chuyện tình cảm. Nữ diễn viên Chuyện Chàng Vượng thừa nhận hẹn hò với Tiền Gia Lạc sau một thời gian tìm hiểu kỹ. 4 năm sau đó, cặp sao chính thức nên duyên vợ chồng trong sự chúc mừng của đông đảo đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ.

Ngôi sao 'Đát Kỷ Trụ Vương' Tiền Gia Lạc bị hành hung - Ảnh 5
Vợ chồng Tiền Gia Lạc và Thang Doanh Doanh. Ảnh: Internet

Dù bị đánh giá là "đôi đũa lệch" với ngoại hình không tương xứng nhưng Thang Doanh Doanh - Tiền Gia Lạc vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi chuyện tình đẹp, khăng khít giữa chốn showbiz thị phi.

Một năm sau khi cưới, Thang Doanh Doanh sinh con gái đầu lòng Alyssa. Lúc con gái đáng yêu ra đời, ông bố 47 tuổi đã bật khóc vì quá hạnh phúc. Tháng 9/2015, Thang Doanh Doanh và Tiền Gia Nhạc tiếp tục chào đón con gái thứ 2 tên Kassidy. 

Ngôi sao 'Đát Kỷ Trụ Vương' Tiền Gia Lạc bị hành hung - Ảnh 6
Tổ ấm hạnh phúc của nam tài tử Hong Kong. Ảnh: Internet

Sau khi chào đón 2 con gái nhỏ, vợ chồng nữ diễn viên giảm thiểu công việc để dành thời gian chăm sóc các con. 

Thang Doanh Doanh không đóng nhiều phim mà thỉnh thoảng tham gia vào show truyền hình, đóng sitcom và thư thái tận hưởng khoảng thời gian làm mẹ, làm vợ...

Tiền Gia Lạc cũng rút về hậu trường làm chỉ đạo võ thuật. Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc đời thường bên 2 con gái đáng yêu trên trang cá nhân. 

Tài tử Trịnh Gia Dĩnh từ bỏ cơ hội kiếm tiền để dành thời gian bên vợ con

Tài tử Trịnh Gia Dĩnh từ bỏ cơ hội kiếm tiền để dành thời gian bên vợ con

Khi đã ngoài 50, Trịnh Gia Dĩnh ưu tiên chăm sóc tổ ấm nhỏ và giảm tải công việc ở làng giải trí.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiền Gia Lạc Tiền Gia Lạc bị hành hung Đát Kỷ Trụ Vương sao Hoa ngữ TVB

TIN LIÊN QUAN

Tài tử Trịnh Gia Dĩnh từ bỏ cơ hội kiếm tiền để dành thời gian bên vợ con

Tài tử Trịnh Gia Dĩnh từ bỏ cơ hội kiếm tiền để dành thời gian bên vợ con

Mỹ nhân Hong Kong thông báo bỏ chồng sau hai năm cưới

Mỹ nhân Hong Kong thông báo bỏ chồng sau hai năm cưới

Em gái phủ nhận tin đồn Từ Hy Viên mang bầu ở tuổi 46

Em gái phủ nhận tin đồn Từ Hy Viên mang bầu ở tuổi 46

'Chu Bá Thông' Tần Hoàng giảm 30 kg để 'bảo toàn tính mạng'

'Chu Bá Thông' Tần Hoàng giảm 30 kg để 'bảo toàn tính mạng'

'Ông trùm TVB' Tăng Chí Vỹ nổi giận vì bị đồng nghiệp trêu chọc trên sân khấu

'Ông trùm TVB' Tăng Chí Vỹ nổi giận vì bị đồng nghiệp trêu chọc trên sân khấu

Mỹ nhân 20 tuổi 'nhăm nhe' đạp đổ hình tượng Hoàng Dung kinh điển của Châu Tấn?

Mỹ nhân 20 tuổi 'nhăm nhe' đạp đổ hình tượng Hoàng Dung kinh điển của Châu Tấn?

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 4 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 5 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 6 giờ 18 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI