Theo đoạn video trích xuất từ camera nhà dân gần đó, Tiền Gia Lạc mặc áo đỏ, đang đứng một góc trong ngõ. Bất ngờ có một người đàn ông áo xám chở hành đi tới có hành động công kích nam diễn viên. Ngay sau đó cả hai xảy ra xô xát. Nhiều người dân đứng xung quanh chứng kiến sự việc nhưng không dám can thiệp.

Mới đây, truyền thông Hong Kong xôn xao vụ việc tài tử Tiền Gia Lạc bị tấn công trong một con hẻm nhỏ.

... nhưng sau đó đã chống trả. Ảnh: Internet

Theo những nhân chứng có mặt tại thời điểm đó, Tiền Gia Lạc và người đàn ông lạ mặt có lời qua tiếng lại trước khi "đụng tay, đụng chân". Tuy nhiên không ai rõ họ tranh cãi vấn đề gì.

Hiện phía ngôi sao Đát Kỷ Trụ Vượng vẫn chưa phản hồi về cuộc ẩu đả.

Tiền Gia Lạc cùng vai diễn để đời trong "Đát Kỷ Trụ Vương". Ảnh: Internet

Tiền Gia Lạc sinh năm 1965, là gương mặt quen thuộc của TVB. Anh đóng nhiều phim, trong đó kể đến Đát Kỷ Trụ Vương, Chiến xa liệt hỏa, Nhất đại tôn sư...

Năm 2012, anh kết hôn với Thang Doanh Doanh sau thời gian dài quen biết và hẹn hò. Cả hai lần đầu hợp tác với nhau qua phim Đát Kỷ Trụ Vương (2001). Tuy nhiên sau thời gian giữ mối quan hệ đồng nghiệp thì đến năm 2008, họ mới chính thức yêu nhau.

Thời điểm đó, Thang Doanh Doanh bị bắt gặp qua đêm tại nhà của Tiền Gia Lạc, tuy nhiên họ một mực phủ nhận chuyện tình cảm. Nữ diễn viên Chuyện Chàng Vượng thừa nhận hẹn hò với Tiền Gia Lạc sau một thời gian tìm hiểu kỹ. 4 năm sau đó, cặp sao chính thức nên duyên vợ chồng trong sự chúc mừng của đông đảo đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ.

Vợ chồng Tiền Gia Lạc và Thang Doanh Doanh. Ảnh: Internet

Dù bị đánh giá là "đôi đũa lệch" với ngoại hình không tương xứng nhưng Thang Doanh Doanh - Tiền Gia Lạc vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi chuyện tình đẹp, khăng khít giữa chốn showbiz thị phi.

Một năm sau khi cưới, Thang Doanh Doanh sinh con gái đầu lòng Alyssa. Lúc con gái đáng yêu ra đời, ông bố 47 tuổi đã bật khóc vì quá hạnh phúc. Tháng 9/2015, Thang Doanh Doanh và Tiền Gia Nhạc tiếp tục chào đón con gái thứ 2 tên Kassidy.

Tổ ấm hạnh phúc của nam tài tử Hong Kong. Ảnh: Internet

Sau khi chào đón 2 con gái nhỏ, vợ chồng nữ diễn viên giảm thiểu công việc để dành thời gian chăm sóc các con.

Thang Doanh Doanh không đóng nhiều phim mà thỉnh thoảng tham gia vào show truyền hình, đóng sitcom và thư thái tận hưởng khoảng thời gian làm mẹ, làm vợ...

Tiền Gia Lạc cũng rút về hậu trường làm chỉ đạo võ thuật. Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc đời thường bên 2 con gái đáng yêu trên trang cá nhân.