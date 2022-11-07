Mỹ nhân 20 tuổi 'nhăm nhe' đạp đổ hình tượng Hoàng Dung kinh điển của Châu Tấn?

Nhân vật Hoàng Dung từng được thể hiện thành công trên màn ảnh bởi các mỹ nhân Châu Tấn , Chu Ân ... Trong đó, Anh Hùng Xạ Điêu 2003 do Châu Tấn đóng là dự án phim được đầu tư lớn và gặt hái nhiều thành công khi ra mắt.

Hoàng Dung là nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu của Kim Dung, cũng xuất hiện trong Thần điêu đại hiệp. Dưới ngòi bút Kim Dung, đây là cô gái thông minh sắc sảo, trí tuệ hơn người. Tác giả mô tả Hoàng Dung đẹp như tiên nữ xuống trần, da trắng như tuyết, tươi như hoa xuân, đẹp đẽ tựa ráng mặt trời buổi bình minh.

Trong đó, nữ diễn viên trẻ Bao Thượng Ân gây chú ý vì được giao thể hiện vai diễn Hoàng Dung, nữ chính trong phần Thiết Huyết Đan Tâm. Ngoài ra, cô cũng xuất hiện với vai trò diễn phụ trong các phần còn lại.

Sohu đưa tin, ngày 26/10 đoàn phim Tân anh hùng xạ điêu tổ chức lễ khai máy. Tân anh hùng xạ điêu sẽ gồm 5 phần: Đông Tà Tây Độc, Thiết huyết đan tâm, Nam Đế Bắc Cái, Cửu Âm Chân Kinh, Hoa Sơn luận kiếm. Mỗi phần có thời lượng 8 tập, với diễn viên chính khác nhau.

Thượng Ân hiện là sinh viên Học viện Truyền thông Chiết Giang. Trên Weibo, nhiều khán giả chia sẻ ảnh của diễn viên, bình luận cô có thích hợp đóng Hoàng Dung hay không. Một số người nhận xét Thượng Ân xinh xắn nhưng thiếu nét riêng, "10 phút sau là quên gương mặt thế nào". Số khác khen Bao Thượng Ân có nụ cười ngọt ngào.

Nhiều người mong chờ diễn viên 20 tuổi sẽ thể hiện tốt nhân vật Hoàng Dung, nâng cao danh tiếng. Tuy nhiên, cũng có khán giả cho rằng đây là một thử thách với diễn viên còn non kinh nghiệm như Bao Thượng Ân. Trước đó, Hoàng Dung từng được Ông Mỹ Linh, Chu Ân, Châu Tấn thể hiện thành công, được khán giá đánh giá cao.

Chu Ân

Tên tuổi của người đẹp họ Chu nổi lên như một hiện tượng qua vai diễn Hoàng Dung trong phiên bản 1994 của bộ phim. Chu Ân đã chinh phục khán giả bằng diễn xuất ấn tượng cùng nhan sắc "ngọc ngà" khi hóa thân thành nhân vật cổ trang nổi tiếng của cố nhà văn Kim Dung.

Anh hùng xạ điêu (1994) là tác phẩm truyền hình đầu tay của nữ diễn viên sinh năm 1971. Danh tiếng của tình cũ Châu Tinh Trì "nổi như cồn" sau khi bộ phim kết thúc và được người đời mệnh danh là "Hoàng Dung kinh điển nhất màn ảnh".

Nữ diễn viên là một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất từng được Châu Tinh Trì o bế. Họ từng hợp tác trong Học viện Uy Long, Đại thoại Tây du. Chu Ân và Châu Tinh Trì từng công khai mối quan hệ yêu đương vào năm 1994, nhưng đổ vỡ sau 3 năm hẹn hò.

Sau đó, nữ diễn viên đã gặp được nửa kia phù hợp là nam ca sĩ Huỳnh Quán Trung. Năm 2012, cả hai chính thức trở thành vợ chồng sau 14 năm tìm hiểu. Sau khi lập gia đình, Chu Ân ít xuất hiện trên sóng truyền hình.

Châu Tấn

Châu Tấn được đánh giá cao khi thể hiện vai diễn Hoàng Dung trong Anh hùng xạ điêu năm 2003. Diễn xuất xuất sắc cộng với đôi mắt lanh lợi đã giúp người đẹp lột tả thành công sự thông minh và tinh quái của nhân vật. Điểm trừ duy nhất của Châu Tấn có lẽ là chất giọng trầm khàn.

Nhà văn Kim Dung cũng từng khen ngợi Châu Tấn: "Nếu như bạn đã đọc tiểu thuyết 'Anh hùng xạ điêu' của tôi, bạn sẽ thấy Châu Tấn diễn rất tốt. Một số người chê Châu Tấn, chẳng qua là họ đã quá ấn tượng với nhân vật Hoàng Dung do Ông Mỹ Linh thể hiện”.

Châu Tấn được công nhận là “thiên tài diễn xuất”, quốc bảo diễn xuất. Đồng thời ẵm liền 3 giải thưởng giải điện ảnh danh giá: Kim Mã, Kim Tượng, Kim Kê, Thẳng tiến vào hàng ngũ tứ đại Hoa đán bên cạnh Chương Tử Di, Triệu Vy, Từ Tịnh Lôi lừng lẫy khắp Trung Quốc.

Người đẹp gắn liền với những dự án truyền hình lớn như: Như Ý Truyện, Nữ Nhi Hồng, Đại Minh Cung Từ, Thái Bình Thiên Quốc... Ngoài ra, cô cũng có duyên với các phim điện ảnh như: Họa bì, Dạ yến, Nếu như yêu, Khổng Tử...

Đi cùng với năng lực diễn xuất, vẻ đẹp của Châu Tấn luôn được khen ngợi, nàng Như Ý của bây giờ so với những ngày mới vào nghề chỉ có đẹp hơn chứ chưa hề kém đi. Nếu trước đây, Châu Tấn mang vẻ đẹp ngây ngô, thanh thuần, bây giờ lại sắc sảo, mặn mà hơn trước.

Về đời tư, cô ly hôn với Cao Thánh Viễn vào năm 2020. Sau đó, Châu Tấn lộ quan hệ yêu đương với Trác Việt hồi tháng 10/2021.