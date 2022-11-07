Bị hối thúc chuyện lập gia đình ở tuổi 43, 'Phú Sát Hoàng Hậu' Tần Lam nói rõ lý do đến giờ 'vẫn ế'

Mới đây, Tần Lam tham gia show truyền hình Cuộc sống muôn màu của người theo đuổi ước mơ. Nữ diễn viên lần đầu chia sẻ lý do vẫn độc thân dù tuổi đã ngoài 40.

Tần Lam từng hẹn hò Huỳnh Hiểu Minh và đạo diễn Lục Xuyên. Tuy nhiên, cả hai mối tình nổi tiếng của cô đều kết thúc trong tiếc nuối và Tần Lam hiện tại là một phụ nữ độc thân quyến rũ.

" Phú Sát Hoàng Hậu " từng nhiều lần khẳng định, cô không sốt ruột hay lo lắng khi bạn bè cùng lứa đều đã lập gia đình và sinh con bởi với cô lúc này, sự nghiệp vẫn luôn là ưu tiên số một.

Theo Tần Lam, cô ghét hôn nhân. Người đẹp Diên Hi công lược là người không quá mặn mà hay xem trọng việc yêu đương. Vì vậy, nữ diễn viên cho biết không bao giờ xem việc gặp gỡ hay dùng bữa với đối tượng khác giới là hẹn hò. "Với tôi đó chỉ là cuộc hẹn xã giao thông thường. Tôi còn dắt theo mấy cô bạn thân. Tôi cũng từng thử hẹn hò nghiêm túc nhưng cuối cùng vẫn là cùng người ta làm bạn tốt", Tần Lam chia sẻ.

"Phú Sát Hoàng Hậu" không sốt ruột việc lập gia đình. Ảnh: Internet

Trước đó, đáp trả những bình phẩm ác ý về việc độc thân, Tần Lam từng cứng rắn: "Thái độ của tôi về chuyện yêu đương hay hôn nhân cũng giống như diễn xuất vậy, thuận theo tự nhiên và không khiên cưỡng.

Vài năm trước tôi cũng bị giục cưới, người ta nói không kết hôn chính là không muốn chịu trách nhiệm, tôi thấy thật kì lạ, tại sao kết hôn lại trở thành trách nhiệm? Có người còn nói, sinh con là nghĩa vụ của một người phụ nữ. Tôi muốn nói rằng, tử cung của người phụ nữ thuộc về cô ấy nên chuyện sinh nở do cô ấy quyết định".

Chia sẻ thẳng thắn của Tần Lam đã tạo nên cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều phụ nữ tỏ ra đồng tình với Tần Lam và phản đối quan điểm cho rằng, nghĩa vụ của người phụ nữ là sinh nở hay kết hôn.

Nhan sắc không tuổi của Tần Lam khiến nhiều người trầm trồ. Ảnh: Internet

Ở tuổi 43, cô vẫn duy trì được vẻ ngoài tươi trẻ, rực rỡ nhờ việc chăm chỉ tập luyện thể thao, ăn uống khoa học. Tần Lam chú trọng vào các bài tập phần ngực, vai và mông. Cô có huấn luyện viên kèm riêng để đảm bảo các động tác được chuẩn và hiệu quả. Nhờ nỗ lực, nữ diễn viên vì thế sở hữu thân hình thon thả, săn chắc. Hoàng hậu trong Diên Hy Công Lược tiết lộ mình sở hữu số đo vòng eo 58 cm - con số ao ước với nhiều cô gái trẻ.

Nhờ nhan sắc không tuổi, cô được nhiều đạo diễn ưu ái tham gia các bộ phim với vị trí vai chính hoặc thứ chính. Tần Lam cũng là gương mặt "đắt show" ở cả lĩnh vực thời trang, quảng cáo, đại diện nhãn hàng...

Tần Lam sinh năm 1979, gia nhập showbiz với vai trò người mẫu quảng cáo. Sau đó, nữ diễn viên bắt đầu lấn sân sang diễn xuất và trở thành một trong những gương mặt được đánh giá cao. Cô từng góp mặt trong phim Hoàn châu cách cách 3, Tân Thần điêu đại hiệp, Phong Vân 2... Năm 2018, vai diễn Phú Sát Hoàng hậu trong Diên hy công lược đưa tên tuổi cô hot trở lại.