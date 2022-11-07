'Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh' lộ dấu hiệu tuổi tác qua ảnh không photoshop: Làn da chảy xệ, khuôn mặt kém tự nhiên

Sao quốc tế 07/11/2022 11:28

Nhiều netizens đặt ra nghi vấn phải chăng vẻ đẹp của ngôi sao U60 từ trước đến nay chỉ là sản phẩm của photoshop.

Đát Kỷ Trụ Vương là bộ phim làm nên tên tuổi của Ôn Bích Hà. Nhan sắc nữ diễn viên thời trẻ làm bao người say đắm. 

Vừa qua, Ôn Bích Hà tham gia sự kiện thời trang tại Thâm Quyến, Quảng Đông. Trong những bức ảnh được nữ diễn viên đăng tải, cô diện chiếc váy vàng nổi bật, khoe làn da trắng sáng và thân hình chuẩn chỉnh. Thiết kế váy dây tôn lên đôi vai trần của Ôn Bích Hà. "Đát Kỷ" trang điểm nổi bật, tô son đỏ nhận được nhiều lời khen. 

'Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh' lộ dấu hiệu tuổi tác qua ảnh không photoshop: Làn da chảy xệ, khuôn mặt kém tự nhiên - Ảnh 1
'Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh' lộ dấu hiệu tuổi tác qua ảnh không photoshop: Làn da chảy xệ, khuôn mặt kém tự nhiên - Ảnh 2
Ôn Bích Hà trong những bức ảnh tự đăng. Ảnh: Internet

Tuy nhiên không lâu sau đó, trên mạng xã hội lan truyền những bức ảnh được cho là hé lộ ngoại hình thật của Ôn Bích Hà. Hình ảnh được chụp bằng camera thường cho thấy làn da có phần chảy xệ của người đẹp, gương mặt kém tự nhiên.

'Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh' lộ dấu hiệu tuổi tác qua ảnh không photoshop: Làn da chảy xệ, khuôn mặt kém tự nhiên - Ảnh 3
'Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh' lộ dấu hiệu tuổi tác qua ảnh không photoshop: Làn da chảy xệ, khuôn mặt kém tự nhiên - Ảnh 4
'Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh' lộ dấu hiệu tuổi tác qua ảnh không photoshop: Làn da chảy xệ, khuôn mặt kém tự nhiên - Ảnh 5
Nàng "Đát Kỷ" lộ nhan sắc qua camera thường. Ảnh: Internet

Nhiều netizens đặt ra nghi vấn phải chăng vẻ đẹp của ngôi sao U60 từ trước đến nay chỉ là sản phẩm của photoshop.

Dù vậy, nhiều người nhận xét rằng nếu so với các ngôi sao cùng trang lứa, Ôn Bích Hà thực sự trẻ hơn rất nhiều. Việc già đi theo thời gian là quy luật tự nhiên, huống chi hiện tại Ôn Bích Hà đã 56 tuổi. Nhiều người cùng chỉ ra rằng, việc chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng cũng là lý do khiến Ôn Bích Hà bị "dìm" đi nhiều phần.

Ngay cả bản thân Ôn Bích Hà cũng từng thừa nhận ngoại hình không hoàn hảo của mình. Cụ thể trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên đã công khai rằng khi xuất hiện mà không trang điểm, nhan sắc của cô sẽ rất xấu. Khi chụp cận Ôn Bích Hà, không khó để nhận ra những đường gân nổi trên cơ thể của cô. Da bàn tay của cô cũng có phần sần sùi và nhăn nheo, gương mặt cũng có nhiều dấu vết của tuổi tác.

'Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh' lộ dấu hiệu tuổi tác qua ảnh không photoshop: Làn da chảy xệ, khuôn mặt kém tự nhiên - Ảnh 6

Để duy trì vẻ đẹp thanh xuân, Ôn Bích Hà luôn chú trọng đến việc ăn uống và tập luyện. Mỗi ngày người đẹp đều chạy bộ, leo núi, bơi hoặc tập yoga. Nhờ vậy, cô luôn cảm thấy phấn chấn, cơ thể và tinh thần thoải mái.

Ôn Bích Hà thường hầm canh uống để bồi bổ cơ thể, làm đẹp. Người đẹp chọn nguyên liệu gồm thịt gà, táo đỏ, củ sen, gừng, hạt kỷ tử, xương heo. Cô còn hay ăn canh đu đủ với mộc nhĩ trắng.

Nữ diễn viên cho rằng làm đẹp cần từ trong ra ngoài, chú trọng ăn uống thay vì phẫu thuật thẩm mỹ để trẻ hóa. Da thuộc dạng khô, vì thế sau mỗi lần rửa mặt, diễn viên đều dùng dầu massage mặt để da mềm, sau đó mới làm các bước dưỡng khác. Hàng tuần, Ôn Bích Hà massage mặt với lòng trắng trứng gà, cảm thấy cách làm này giúp se khít lỗ chân lông, làm mờ nếp nhăn.

'Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh' lộ dấu hiệu tuổi tác qua ảnh không photoshop: Làn da chảy xệ, khuôn mặt kém tự nhiên - Ảnh 7

Ôn Bích Hà sinh năm 1966. Cô là một trong những cái tên nổi bật nhất và là biểu tượng nhan sắc của giới giải trí Hong Kong những năm 1980. Nữ diễn viên được báo chí Trung Quốc mệnh danh là "Đát Kỷ đẹp nhất lịch sử", "Bông hồng lửa của màn ảnh Hong Kong".

Nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trong các tác phẩm như Đát Kỷ Trụ Vương, Phong thần bảng, Mối tình Kim Bình, Biến động kinh hồn, Cuối đường cuồng nộ, Bông hồng lửa, Loan đao phục hận... Cô còn được ngưỡng mộ khi có cuộc sống giàu có, hạnh phúc bên doanh nhân Hà Tổ Quang. Nữ diễn viên không sinh con để giữ vóc dáng, và nhận nuôi bé Xavier từ năm 2000.

Tuổi xế chiều bệnh tật, bị TVB hắt hủi của 'Khương Tử Nha' khiến nhiều người chạnh lòng

Tuổi xế chiều bệnh tật, bị TVB hắt hủi của 'Khương Tử Nha' khiến nhiều người chạnh lòng

Diễn viên gạo cội Dư Tử Minh bất mãn khi TVB đối xử tệ bạc. Ở tuổi xế chiều, ông sống chung với bệnh tật, phải di chuyển bằng xe lăn.

Xem thêm
Từ khóa:   Ôn Bích Hà Đát Kỷ Ôn Bích Hà Ôn Bích Hà xuống sắc Đát Kỷ Trụ Vương sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Tuổi xế chiều bệnh tật, bị TVB hắt hủi của 'Khương Tử Nha' khiến nhiều người chạnh lòng

Tuổi xế chiều bệnh tật, bị TVB hắt hủi của 'Khương Tử Nha' khiến nhiều người chạnh lòng

Đường Yên đã thật sự hết thời khi tái xuất với vai diễn phụ, không cùng đẳng cấp với Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh?

Đường Yên đã thật sự hết thời khi tái xuất với vai diễn phụ, không cùng đẳng cấp với Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh?

Rầm rộ tin Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng sẽ 'về chung một nhà' vào cuối năm nay

Rầm rộ tin Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng sẽ 'về chung một nhà' vào cuối năm nay

Địch Lệ Nhiệt Ba hóa thánh nữ cùng tình cũ đi 'diệt' tra nam ở phim mới

Địch Lệ Nhiệt Ba hóa thánh nữ cùng tình cũ đi 'diệt' tra nam ở phim mới

Drama cổ trang 'Chước Chước Phong Lưu' công bố dàn diễn viên hùng hậu cùng tạo hình đẹp bắt mắt

Drama cổ trang 'Chước Chước Phong Lưu' công bố dàn diễn viên hùng hậu cùng tạo hình đẹp bắt mắt

Âu Dương Na Na kéo theo tận 3 người đàn ông lên hot search

Âu Dương Na Na kéo theo tận 3 người đàn ông lên hot search

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 4 giờ 11 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 5 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 6 giờ 11 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI