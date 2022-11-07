'Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh' lộ dấu hiệu tuổi tác qua ảnh không photoshop: Làn da chảy xệ, khuôn mặt kém tự nhiên

Vừa qua, Ôn Bích Hà tham gia sự kiện thời trang tại Thâm Quyến, Quảng Đông. Trong những bức ảnh được nữ diễn viên đăng tải, cô diện chiếc váy vàng nổi bật, khoe làn da trắng sáng và thân hình chuẩn chỉnh. Thiết kế váy dây tôn lên đôi vai trần của Ôn Bích Hà. "Đát Kỷ" trang điểm nổi bật, tô son đỏ nhận được nhiều lời khen.

Nhiều netizens đặt ra nghi vấn phải chăng vẻ đẹp của ngôi sao U60 từ trước đến nay chỉ là sản phẩm của photoshop.

Tuy nhiên không lâu sau đó, trên mạng xã hội lan truyền những bức ảnh được cho là hé lộ ngoại hình thật của Ôn Bích Hà. Hình ảnh được chụp bằng camera thường cho thấy làn da có phần chảy xệ của người đẹp, gương mặt kém tự nhiên.

Dù vậy, nhiều người nhận xét rằng nếu so với các ngôi sao cùng trang lứa, Ôn Bích Hà thực sự trẻ hơn rất nhiều. Việc già đi theo thời gian là quy luật tự nhiên, huống chi hiện tại Ôn Bích Hà đã 56 tuổi. Nhiều người cùng chỉ ra rằng, việc chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng cũng là lý do khiến Ôn Bích Hà bị "dìm" đi nhiều phần.

Ngay cả bản thân Ôn Bích Hà cũng từng thừa nhận ngoại hình không hoàn hảo của mình. Cụ thể trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên đã công khai rằng khi xuất hiện mà không trang điểm, nhan sắc của cô sẽ rất xấu. Khi chụp cận Ôn Bích Hà, không khó để nhận ra những đường gân nổi trên cơ thể của cô. Da bàn tay của cô cũng có phần sần sùi và nhăn nheo, gương mặt cũng có nhiều dấu vết của tuổi tác.

Để duy trì vẻ đẹp thanh xuân, Ôn Bích Hà luôn chú trọng đến việc ăn uống và tập luyện. Mỗi ngày người đẹp đều chạy bộ, leo núi, bơi hoặc tập yoga. Nhờ vậy, cô luôn cảm thấy phấn chấn, cơ thể và tinh thần thoải mái.

Ôn Bích Hà thường hầm canh uống để bồi bổ cơ thể, làm đẹp. Người đẹp chọn nguyên liệu gồm thịt gà, táo đỏ, củ sen, gừng, hạt kỷ tử, xương heo. Cô còn hay ăn canh đu đủ với mộc nhĩ trắng.

Nữ diễn viên cho rằng làm đẹp cần từ trong ra ngoài, chú trọng ăn uống thay vì phẫu thuật thẩm mỹ để trẻ hóa. Da thuộc dạng khô, vì thế sau mỗi lần rửa mặt, diễn viên đều dùng dầu massage mặt để da mềm, sau đó mới làm các bước dưỡng khác. Hàng tuần, Ôn Bích Hà massage mặt với lòng trắng trứng gà, cảm thấy cách làm này giúp se khít lỗ chân lông, làm mờ nếp nhăn.

Ôn Bích Hà sinh năm 1966. Cô là một trong những cái tên nổi bật nhất và là biểu tượng nhan sắc của giới giải trí Hong Kong những năm 1980. Nữ diễn viên được báo chí Trung Quốc mệnh danh là "Đát Kỷ đẹp nhất lịch sử", "Bông hồng lửa của màn ảnh Hong Kong".

Nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trong các tác phẩm như Đát Kỷ Trụ Vương, Phong thần bảng, Mối tình Kim Bình, Biến động kinh hồn, Cuối đường cuồng nộ, Bông hồng lửa, Loan đao phục hận... Cô còn được ngưỡng mộ khi có cuộc sống giàu có, hạnh phúc bên doanh nhân Hà Tổ Quang. Nữ diễn viên không sinh con để giữ vóc dáng, và nhận nuôi bé Xavier từ năm 2000.