Âu Dương Na Na kéo theo tận 3 người đàn ông lên hot search

Bên cạnh các bình luận chúc phúc cho chuyện tình của nàng tiểu hoa, không ít người đào lại chuyện cũ giữa cô nàng với các sao nam khác, cho rằng cô luôn cố ý tỏ ra mập mờ, cư xử kém tinh tế với người khác phái.

Mới đây, blogger Lưu Đại Chùy đã tung ra những bức ảnh của Âu Dương Na Na và Trạch Tử Lộ . Người này đã quay được cảnh hai nghệ sĩ cầm theo vali hành lý đi vào cùng một căn hộ. Trạch Tử Lộ ở trong nhà Âu Dương Na Na 4 ngày, lúc đi ra đổ rác thì để trần thân trên.

Được biết, Âu Dương Na Na và Trạch Tử Lộ nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong MV 143 của "công chúa cello Đài Loan". Sau khi kết thúc quá trình làm việc, họ thường xuyên tương tác thể hiện mối quan hệ thân thiết trên mạng xã hội.

Một ngày sau khi tin đồn nổ ra, Âu Dương Na Na tiếp tục lên hot search vì những chuyện liên quan tới vấn đề tình cảm. Ba người đàn ông được nhắc nhiều nhất lúc này chính là Trần Phi Vũ , Trạch Tử Lộ và Phú nhị đại Quách Hy Vực (còn gọi là CU).

Trước đó, cô nàng thần đồng cello xứ Đài từng có thời gian dài vướng tin đồn hẹn hò với Trần Phi Vũ. Cả hai đều sinh năm 2000, quen biết nhau năm 2017 khi cùng tham gia dự án điện ảnh mang tên Bí Quả . Một người là "thần đồng cello xứ Đài", một người lại là "công tử Dior" gia thế hiển hách, có bố là đạo diễn Trần Khải Ca danh tiếng, chính vì vậy cả hai được rất nhiều người ủng hộ chuyện hẹn hò. Mối quan hệ bên ngoài rất gắn bó và thân thiết, tuy nhiên cặp đôi chưa bao giờ lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm.

"Công chúa Cello" và Trần Phi Vũ. Ảnh: Internet

Ngoài ra, phú nhị đại CU được cho là từng theo đuổi Âu Dương Na Na. Người này cũng từng xuất hiện trong một vlog của "Công chúa Cello". Anh còn đảm nhiệm cả việc đưa đón mẹ và em gái của cô ấy, hỗ trợ tổ chức triển lãm giúp cô ấy, mỗi ngày đều đi sớm về trễ giúp đỡ hết mình nhưng cuối cùng tình cảm không được người ta đáp lại.

CU được cho là nhiều lần theo đuổi Âu Dương Na Na. Ảnh: Internet

Chỉ trong thời gian ngắn, một mình Âu Dương Na Na đã đưa 3 mỹ nam đình đám cùng lên hot search. Điều này nhiều người mỉa mai "công chúa Cello" gây chú ý vì chuyện yêu đương thay vì tác phẩm nghệ thuật.

Tuy nhiên, nhiều người cũng bênh vực Âu Dương Na Na trước ồn ào tình ái. Họ cho rằng, những tin đồn đều do cộng đồng mạng suy đoán, thật hư thế nào phải đợi các nhân vật chính xác thực.

Âu Dương Na Na, sinh năm 2000, là con của diễn viên Âu Dương Long và minh tinh Phó Quyên. Cô gái xinh đẹp được nuôi dưỡng trong môi trường âm nhạc từ khi còn nhỏ.

Nhờ danh tiếng tạo dựng trong lĩnh vực âm nhạc, Âu Dương Na Na tự tin phát triển sang nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác. Nhờ thực lực diễn xuất bẩm sinh cùng vẻ ngoài xinh đẹp, Âu Dương Na Na dễ dàng lọt vào danh sách thần tượng mới của khán giả trẻ. Cô ghi dấu ấn qua các bộ phim như Chuyện tình Bắc Kinh, Xé gió, Quả tim thép, Không thể chạm tới người ấy...