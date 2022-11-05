Được Tạ Đình Phong chu cấp 10 triệu USD mỗi năm để nuôi con, nhưng tại sao Trương Bá Chi vẫn làm việc cật lực?

Vài năm trước, cuộc sống của Trương Bá Chi không ổn định và khó khăn do sự nghiệp nghệ thuật bị ngưng trệ, kinh doanh thua lỗ vì dịch bệnh. Nữ diễn viên từng thua lỗ khi kinh doanh thời trang . Dẫu vậy, Trương Bá Chi không sử dụng tiền của chồng cũ.

Mới đây, theo On, Trương Bá Chi nói về cuộc sống riêng, cho biết nỗ lực làm việc thay vì ỷ lại vào tiền trợ cấp sau ly hôn. Theo truyền thông Hong Kong, mỗi năm Tạ Đình Phong chuyển cho Trương Bá Chi hơn 80 triệu HKD (10 triệu USD) để nuôi dưỡng hai con trai Lucas (15 tuổi) và Quintus (12 tuổi).

Nói về lý do không tiêu tiền của Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi cho biết hy vọng số tiền chồng cũ gửi cho các con được sử dụng hợp lý. Bản thân nữ diễn viên cũng có đủ khả năng kinh tế để độc lập nuôi con, không cần dựa dẫm vào chồng cũ. Vì vậy, cô luôn nỗ lực làm việc để mang lại cho các con cuộc sống đủ đầy.

"Tôi coi đó là khoản tích lũy làm quà tặng cho các con sau này", Trương Bá Chi chia sẻ.

Hồi tháng 10, trong show truyền hình trên Tencent TV, Trương Bá Chi hiếm hoi nhắc tới chồng cũ. Khi một khách mời hỏi diễn viên có muốn để con vào làng giải trí không, Bá Chi đáp: "Tôi không ngăn cấm các con. Nếu con thực sự muốn làm công việc này và có khả năng làm tốt hơn tôi hoặc bố của chúng, tôi ủng hộ con hết sức".

Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong từng là cặp đôi "kim đồng ngọc nữ" trong làng giải trí Hồng Kông, họ có với nhau hai cậu con trai là Lucas (2007) và Quintus (2010), nhưng cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài được vài năm, hai người đã chính thức ly hôn vào năm 2011.

Sau khi chia tay, Trương Bá Chi sống một mình nuôi con. Năm 2018, nữ diễn viên sinh năm 1980 bất ngờ sinh thêm cậu con trai thứ 3, nhưng đến nay cha ruột của đứa bé là ai vẫn còn là một bí mật chưa được tiết lộ.

Dù vợ chồng đã ly hôn nhưng Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong không vì thế mà trở thành kẻ thù của nhau. Trương Bá Chi từng lên tiếng giải thích cho Tạ Đình Phong khi anh bị chỉ trích vô trách nhiệm, mải yêu Vương Phi, không quan tâm và trợ cấp tiền bạc giúp vợ cũ nuôi con.

Hai năm trở lại đây, ngọc nữ một thời của Hong Kong lấy lại danh tiếng nhờ tham gia show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Cô được các chương trình giải trí săn đón. Hồi tháng 10, cô bán được số hàng hóa hơn 100 triệu nhân dân tệ (hơn 13,9 triệu USD) sau livestream, trở thành một trong nữ diễn viên Hoa ngữ đạt thành tích cao nhất ở lĩnh vực này năm nay.