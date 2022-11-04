Angelababy bị Nhậm Gia Luân 'áp phiên' trắng trợn, fan cãi nhau nảy lửa đòi công bằng cho thần tượng

Mới đây, Angela Baby và Nhậm Gia Luân đã nổ ra cuộc chiến giành phiên vị nảy lửa khi đài Tencent tổ chức quảng bá cho phim Ước Hẹn Hoàng Hôn.

Phiên vị là cách sắp xếp tên diễn viên trong một bộ phim, từ đó khẳng định tầm quan trọng của diễn viên đó đối với thành tích phim. Bởi vậy mà không ít những cuộc chiến tranh giành phiên vị đã nổ ra, đa phần là do người hâm mộ khởi xướng vì muốn đòi lại quyền lợi cho thần tượng của mình.

Ngay lập tức, fan Angela Baby đã nhảy dựng khi thần tượng của mình phiên 2. Họ liên tục tag phòng làm việc của nữ diễn viên yêu cầu xử lý. Từ khóa "phiên 2" theo đó là leo top hot search bảng giải trí trên Weibo.

Trong bài công bố, nam chính Nhậm Gia Luân đảm nhiệm vai Kỳ Liên Sơn, nữ chính Angelababy đảm nhiệm vai Lưu Hà. Theo thứ tự này, nhất phiên của phim thuộc về nam chính, trong khi nữ chính chỉ là nhị phiên (phiên 2).

Thậm chí, fan Angela Baby còn réo tên Giả Sĩ Khải, chủ công ty quản lý của nữ diễn viên để bày tỏ bất mãn. Từ khóa "Giả Sĩ Khải" cũng bị đẩy lên hot search.

Người hâm mộ Angela Baby cho rằng tiểu hoa sinh năm 1989 có được thành tựu sự nghiệp hơn hẳn Nhậm Gia Luân, không thể có chuyện cô bị áp phiên trắng trợn như vậy. Ngay từ khi đặt bút ký hợp đồng thì vấn đề phiên vị đã được ghi rõ. Tuy nhiên, đoàn phim Ước Hẹn Hoàng Hôn đã mập mờ trong một thời gian dài để hâm nóng phim.

Fan của Nhậm Gia Luân cũng chẳng ngồi im chịu mắng, phản bác mạnh mẽ để bảo vệ thần tượng. Có bình luận cho rằng Nhậm Gia Luân có năng lực diễn xuất, có nhiều tác phẩm nổi tiếng, chuyên hợp tác với dàn tiểu hoa hàng đầu Cbiz, trong khi đó Angelababy ngoài đẹp ra thì hoàn toàn không còn gì, luôn bị gán mác "bình hoa di động".

Ước Hẹn Hoàng Hôn là một dự án phim ảnh được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết ăn khách Vì Hoàng Hôn Khó Tìm của tác giả Ngự Tịnh Phanh Hương. Đây là một dự án được góp vốn bởi ông lớn Tencent, Duyệt Khải và Tinh Nguyệt cùng Diệu Khách.

Nội dung phim kể về câu chuyện tình giữa chàng tiểu thuyết gia Kỳ Liên Sơn và cô nàng cố vấn tâm lý Lưu Hạ. Trong một lần vô tình, Lỳ Liên Sơn nhìn thấy Lưu Hạ thuyết phục được người phụ nữ có ý định tự tử quay trở về với cuộc sống, anh đã ngõ ý mời Lưu Hạ giúp anh hoàn thành quyển tiểu thuyết của mình. Trong quá trình hợp tác, hai người tìm thấy được những điểm chung và thấu hiểu lẫn nhau, cũng từ đó mà dẫn đến những chuyển biến trong cuộc sống. Theo như cái kết trong nguyên tác thì sau cùng hai người đều gặt hái được những thành công riêng trong sự nghiệp và có một tình yêu viên mãn.

Bộ phim dự kiến sẽ ra ra mắt người hâm mộ vào năm 2023.