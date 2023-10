Vừa tung poster, phim điện ảnh 'Thiên Long Bát Bộ' của Chân Tử Đan bị 'ném đá'

Bộ phim võ thuật Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong truyện do Vương Tinh và Trịnh Vỹ Văn làm đạo diễn hiện đang trong giai đoạn sản xuất. Với sự xuất hiện của nam diễn viên nổi tiếng Chân Tử Đan, khán giả kỳ vọng đây là một tác phẩm có sức hút và nhiều đột phá. Tuy nhiên, trong những hình ảnh mới lộ ra gần đây là tạo hình của Kiều Phong không được dư luận ủng hộ.

Chân Tử Đan cho rằng chuyển thể truyện thành phim điện ảnh khó hơn so với phim truyền hình, vì tiểu thuyết dài, nhiều nhân vật với vô số tình tiết phức tạp. Anh đọc lại Thiên Long Bát Bộ và làm việc với các biên kịch để xây dựng kịch bản. Về cảnh hành động, Chân Tử Đan muốn phim tái hiện chân thực các đoạn võ thuật, để người xem cảm nhận được sức mạnh lẫn sự đau đớn qua từng cú ra đòn.

Chân Tử Đan sinh năm 1963 trong một gia đình võ thuật ở Quảng Đông, Trung Quốc. Anh được biết tới như một trong những siêu sao võ thuật hàng đầu Trung Quốc. Dù nổi tiếng muộn nhưng anh được công chúng đánh giá là ngôi sao võ thuật tài năng thực sự, chỉ xếp sau huyền thoại Lý Tiểu Long.

Với gần 40 năm hoạt động nghệ thuật, Chân Tử Đan từng oanh tạc thị trường điện ảnh tại Hong Kong, Trung Quốc. Hiện tại, anh là một trong những diễn viên nổi tiếng và thành công nhất châu Á. Chân Tử Đan gây chú ý với loạt tác phẩm gồm: Diệp Vấn, Ngọa hổ tàng long, Hiệp sĩ Thượng Hải, Once Upon a Time in China II...

Với giá trị tài sản lên đến 40 triệu USD cùng danh mục bất động sản ấn tượng, bộ sưu tập siêu xe, đồng hồ hàng hiệu, Chân Tử Đan hiện có cuộc sống giàu sang, xa hoa. Thu nhập của Chân Tử Đan đến từ các hoạt động nghệ thuật.