Vừa tung poster, phim điện ảnh 'Thiên Long Bát Bộ' của Chân Tử Đan bị 'ném đá'

Tham vọng làm mới nhân vật Kiều Phong trong "Thiên Long Bát Bộ" của ngôi sao võ thuật được cho là không hề dễ dàng.

Bộ phim võ thuật Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong truyện do Vương Tinh và Trịnh Vỹ Văn làm đạo diễn hiện đang trong giai đoạn sản xuất. Với sự xuất hiện của nam diễn viên nổi tiếng Chân Tử Đan, khán giả kỳ vọng đây là một tác phẩm có sức hút và nhiều đột phá. Tuy nhiên, trong những hình ảnh mới lộ ra gần đây là tạo hình của Kiều Phong không được dư luận ủng hộ. Tài tử 59 tuổi bị nhiều khán giả chê già, ngoại hình không hợp để đóng Kiều Phong. Không ít người bình luận Chân Tử Đan thấp, thiếu nét dũng mãnh, uy vũ để nhập vai. Ở nguyên tác, Kim Dung tả Kiều Phong cao lớn, mũi cao miệng rộng, mày rậm, oai phong lẫm liệt.

Mới đây, đoàn phim Thiên Long Bát Bộ đã chính thức tung ra poster mới nhưng ngay lập tức, đã bị khán giả chỉ trích không ngớt. Bởi hình ảnh Kiều Phong cầm kiếm - trái ngược hoàn toàn với nhân vật này trong nguyên tác bởi ai đọc truyện gốc cũng đều biết, Kiều Phong thường dùng tay để giao đấu. Trước đó, chia sẻ với truyền thông, sao phim hành động nói gặp thử thách lớn khi chuyển thể truyện bởi tác phẩm của Kim Dung được coi là di sản quan trọng của văn học Trung Quốc. Việc khó nhất với anh là làm sao xây dựng nhân vật Kiều Phong. Tài tử muốn khai thác góc mới, độc đáo hơn về nhân vật, trên cơ sở tôn trọng nguyên tác. Chân Tử Đan mong cách thể hiện của anh vừa chinh phục được những người từng đọc truyện Kim Dung vừa hấp dẫn những người lần đầu bước vào thế giới võ hiệp.

Chân Tử Đan cho rằng chuyển thể truyện thành phim điện ảnh khó hơn so với phim truyền hình, vì tiểu thuyết dài, nhiều nhân vật với vô số tình tiết phức tạp. Anh đọc lại Thiên Long Bát Bộ và làm việc với các biên kịch để xây dựng kịch bản. Về cảnh hành động, Chân Tử Đan muốn phim tái hiện chân thực các đoạn võ thuật, để người xem cảm nhận được sức mạnh lẫn sự đau đớn qua từng cú ra đòn. Chân Tử Đan sinh năm 1963 trong một gia đình võ thuật ở Quảng Đông, Trung Quốc. Anh được biết tới như một trong những siêu sao võ thuật hàng đầu Trung Quốc. Dù nổi tiếng muộn nhưng anh được công chúng đánh giá là ngôi sao võ thuật tài năng thực sự, chỉ xếp sau huyền thoại Lý Tiểu Long. Với gần 40 năm hoạt động nghệ thuật, Chân Tử Đan từng oanh tạc thị trường điện ảnh tại Hong Kong, Trung Quốc. Hiện tại, anh là một trong những diễn viên nổi tiếng và thành công nhất châu Á. Chân Tử Đan gây chú ý với loạt tác phẩm gồm: Diệp Vấn, Ngọa hổ tàng long, Hiệp sĩ Thượng Hải, Once Upon a Time in China II... Với giá trị tài sản lên đến 40 triệu USD cùng danh mục bất động sản ấn tượng, bộ sưu tập siêu xe, đồng hồ hàng hiệu, Chân Tử Đan hiện có cuộc sống giàu sang, xa hoa. Thu nhập của Chân Tử Đan đến từ các hoạt động nghệ thuật.

Gần 2 thập kỷ trôi qua, nữ chính 'Như ý cát tường' vẫn khiến bao trái tim rung động bởi vẻ đẹp vượt thời gian Đã 19 năm kể từ khi bộ phim "Như ý cát tường" được phát sóng nhưng nàng “Như Ý” Trần Hảo vẫn luôn là biểu tượng nhan sắc trong trái tim bao thế hệ khán giả.

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