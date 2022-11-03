Chồng con diễn viên Trương Triệu Nghệ gặp tai nạn tại nhà riêng, con gái nhỏ bị thương nặng

Sao quốc tế 03/11/2022 13:56

Tấm kính cường lực tại nhà tắm bất ngờ bị vỡ, khiến chồng và con gái của Trương Triệu Nghệ bị thương.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Trương Triệu Nghệ chia sẻ việc chồng con của cô gặp tai nạn tại nhà riêng. Nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh tấm kính cường lực tại nhà tắm bị vỡ vụn cùng hình ảnh ông xã và con gái bị chảy máu. 

Chồng con diễn viên Trương Triệu Nghệ gặp tai nạn tại nhà riêng, con gái nhỏ bị thương nặng - Ảnh 1
Tấm kính cường lực tại nhà tắm của Trương Triệu Nghệ bất ngờ bị vỡ vụn. Ảnh: Internet

 

Chồng con diễn viên Trương Triệu Nghệ gặp tai nạn tại nhà riêng, con gái nhỏ bị thương nặng - Ảnh 2
Tai nạn khiến ông xã và con gái của Trương Triệu Nghệ bị thương. Ảnh: Internet

Trong đó, con gái nữ diễn viên được cho là bị thương nặng nhất khi những mảnh kính vỡ rơi vào người. Hiện chồng và con gái ngôi sao họ Trương đã được đưa đến bệnh viện để theo dõi vết thương, tình hình sức khỏe tạm thời ổn định.

Song con gái nhỏ của Trương Triệu Nghệ là Ưu Ưu tỏ ra khá hoảng sợ. Cô bé liên tục khóc do vết thương ở đầu và mặt.

Chồng con diễn viên Trương Triệu Nghệ gặp tai nạn tại nhà riêng, con gái nhỏ bị thương nặng - Ảnh 3
Chồng con diễn viên Trương Triệu Nghệ gặp tai nạn tại nhà riêng, con gái nhỏ bị thương nặng - Ảnh 4
Con gái nhỏ Ưu Ưu của vợ chồng nữ diễn viên hoảng sợ và liên tục khóc. Ảnh: Internet

Phía dưới bài đăng của Trương Triệu Nghệ, dân cư mạng liên tục hỏi thăm và mong gia đình nhỏ của nữ diễn viên nhanh chóng hồi phúc. Đặc biệt, nhiều người tỏ ra rất lo lắng cho Ưu Ưu khi cô bé còn quá nhỏ để chịu đứng vết thương gây ra.

Sau khi chia sẻ tình hình của chồng con, người đẹp 9x đồng thời bày tỏ sự bức xúc trước độ an toàn của kính cường lực dùng trong nhà tắm và cảnh báo tới những người cũng đang sử dụng loại kính này.

Chồng con diễn viên Trương Triệu Nghệ gặp tai nạn tại nhà riêng, con gái nhỏ bị thương nặng - Ảnh 5
Chồng con diễn viên Trương Triệu Nghệ gặp tai nạn tại nhà riêng, con gái nhỏ bị thương nặng - Ảnh 6

Được biết, Trương Triệu Nghệ sinh năm 1994 tại Hà Bắc, Trung Quốc. Cô được khán giả biết đến nhiều nhất qua hai bộ phim khoa học viễn tưởng dành cho trẻ em mang tên Tinh Cầu Vui Vẻ phần 1 và 2.  

Chồng con diễn viên Trương Triệu Nghệ gặp tai nạn tại nhà riêng, con gái nhỏ bị thương nặng - Ảnh 7

Năm 2021, Trương Triệu Nghệ thông báo kết hôn và đón chào con gái sau đó không lâu. Nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình lên mạng xã hội và nhận được sự yêu mến của công chúng. Con gái của vợ chồng Trương Triệu Nghệ nhận được sự yêu mến vì hoạt bát, dễ thương.

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