Tài tử Trịnh Y Kiện đẩy xe lăn đưa mẹ già đi dạo công viên

Ở độ tuổi ngoài 55, nhờ chăm chỉ tập gym và có chế độ ăn uống nên Trương Vệ Kiện giữ được vóc dáng săn chắc. Tuy nhiên, anh lộ rõ mái tóc thưa, đã bị hói một mảng trên đỉnh đầu.

Mới đây, người hâm mộ bắt gặp Trịnh Y Kiện xuất hiện trên đường phố cùng với mẹ già. Anh ăn mặc giản dị, đeo kính và bịt khẩu trang. Sau khi rời xe hơi, Trịnh Y Kiện bê xe đẩy xuống rồi đưa mẹ ra khỏi xe. Đi cùng anh còn có một bảo mẫu. Để mẹ yên vị, anh đẩy xe lăn, đưa mẹ vào một khu công viên đi dạo.

Vài năm gần đây, tài tử và vợ sang Nhật sinh sống, chuyên tâm kinh doanh. Ngoài ra, cả 2 cũng vừa quyết định nhập tịch cho thấy nguyện vọng định cư lâu dài tại xứ sở hoa anh đào.

Vợ Trịnh Y Kiện - diễn viên Mông Gia Tuệ - không xuất hiện. Một số nguồn tin cho hay, cô vừa về Hong Kong hồi đầu tháng 10.

Với danh tiếng sẵn có và sự giúp sức của đội ngũ tư vấn, đôi vợ chồng "ăn nên làm ra" nhờ hoạt động kinh doanh tại Nhật Bản. Công ty môi giới bất động sản của họ hiện đứng đầu về lĩnh vực này tại Fukuoka. Ở Hong Kong, họ cũng có chuỗi nhà đất cho thuê. Cặp đôi ước tính sở hữu khối nhà đất trị giá 570 triệu HKD (86,2 triệu USD).

Mặc dù bận rộn kinh doanh nhưng Trịnh Y Kiện vẫn duy trì niềm đam mê nghệ thuật. Nam tài tài tử thường xuyên đi về giữa Nhật Bản và Đại lục để chăm sóc cha mẹ già và giải quyết công việc.

Trịnh Y Kiện sinh năm 1967, là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của Hong Kong. Anh bắt đầu sự nghiệp từ năm 1986 được khán giả Việt Nam biết đến nhiều với vai diễn Trần Hạo Nam trong series phim điện ảnh Người trong giang hồ và vai Nhiếp Phong trong Phong Vân, Đội cứu hộ trên không (2005), Hoắc Nguyên Giáp (2008)...

Những năm 1990, nhờ khuôn mặt điển trai, Trịnh Y Kiện nổi như cồn, danh tiếng không thua kém Lưu Đức Hoa hay Châu Tinh Trì. Thậm chí, bên cạnh Tứ đại thiên vương, Trịnh Y Kiện được coi là người thứ 5 thống trị làng giải trí Hong Kong.

Nam tài tử từng trải qua 2 cuộc tình ồn ào với Thiệu Mỹ Kỳ và Lương Vịnh Kỳ. Đến năm 2013, anh quyết định gắn bó cuộc đời với kiều nữ nhà đài TVB Mông Gia Tuệ.

Sau khi kết hôn, cặp đôi cũng quyết định không sinh con vì Mông Gia Tuệ không muốn có em bé, muốn kéo dài cuộc sống tự do của vợ chồng son. Dù vậy, Trịnh Y Kiện rất chiều chuộng vợ. Cặp đôi không chia sẻ hình ảnh chung lên mạng xã hội nhưng thường bị bắt gặp nắm tay nhau đi dạo.

Trong một bài phỏng vấn hiếm hoi, Mông Gia Tuệ cho biết cô hài lòng với cuộc sống bà nội trợ quanh quẩn trong bếp. Ông xã Trịnh Y Kiện của cô cũng cùng quan điểm sống nên hai vợ chồng thấy thoải mái, không đặt nặng vấn đề con cái cũng như "cơm áo gạo tiền".