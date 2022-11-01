Triệu Lệ Dĩnh ngầm 'dằn mặt' Dương Mịch khẳng định vị trí đứng đầu lứa 85

Sao quốc tế 01/11/2022 15:41

Chỉ một chi tiết nhỏ trong buổi tiệc sinh nhật, Triệu Lệ Dĩnh cho thấy cô xứng đáng là tiểu hoa đán top đầu lứa 85.

Triệu Lệ Dĩnh là diễn viên Hoa ngữ nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả hiện nay. Cách đây không lâu, nàng tiểu hoa đán chính thức bước sang tuổi 35, cô nhận được vô số lời chúc mừng từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Mới đây, phía phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh đã đăng tải loạt ảnh trong buổi sinh nhật của cô nàng. Ngay lập tức, dân tình đã chú ý đến một chi tiết cực đặc biệt.

Triệu Lệ Dĩnh ngầm 'dằn mặt' Dương Mịch khẳng định vị trí đứng đầu lứa 85 - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh ngầm 'dằn mặt' Dương Mịch khẳng định vị trí đứng đầu lứa 85 - Ảnh 2

Theo đó, bữa tiệc sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh đã được trang trí theo phong cách ấm cúng với bóng bay là chủ đạo. Đặc biệt, những quả bóng bay lại lại được tạo theo hình các vai diễn của nàng tiểu hoa từ khi vào nghề đến nay. Không khó để có thể nhận ra các nhân vật như Thẩm Ly (Dữ Phượng Hành), Sam Sam (Sam Sam Đến Rồi), Hứa Bán Hạ (Dã Man Sinh Trưởng), Tình Nhi (Hoàn Châu Cách Cách)…

Triệu Lệ Dĩnh ngầm 'dằn mặt' Dương Mịch khẳng định vị trí đứng đầu lứa 85 - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh ngầm 'dằn mặt' Dương Mịch khẳng định vị trí đứng đầu lứa 85 - Ảnh 4

Nhiều người cho rằng, chi tiết này không chỉ để nhắc lại những dấu mốc sự nghiệp đáng nhớ của Triệu Lệ Dĩnh mà còn ngầm "dằn mặt" đối thủ Dương Mịch về vị thế hiện tại. Rõ ràng về mảng phim truyền hình, nữ chính Sam Sam đến rồi có phần nhỉnh hơn so với đối thủ của mình. Không chỉ chiếm ưu thế về lượng view tích lũy mà Triệu Lệ Dĩnh còn có nhiều vai diễn nổi bật hơn hẳn Dương Mịch.

Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng không nên suy đoán một cách phiến diện, bởi đây là buổi tiệc sinh nhật và Triệu Lệ Dĩnh chỉ muốn nhìn lại chặng đường đã qua của mình. Một sự kiện vui vẻ thế này không nên bị đem ra so sánh, bàn luận.

Triệu Lệ Dĩnh ngầm 'dằn mặt' Dương Mịch khẳng định vị trí đứng đầu lứa 85 - Ảnh 5

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch được xem như cặp “kỳ phùng địch thủ” nhiều năm của làng giải trí xứ Trung, luôn bị đem ra so sánh với nhau ở bất kỳ mảng nào. Dù Dương Mịch vào nghề sớm hơn, nhưng nhanh chóng bị Triệu Lệ Dĩnh đuổi kịp.

Từ phim ảnh, quảng cáo, đại ngôn thương hiệu, thời trang hay thậm chí là chuyện tình cảm, 2 nàng tiểu hoa dường như không ai chịu thua ai. Thậm chí fan 2 bên cũng chẳng hề ưa nhau, nên việc Ong Mật và Dĩnh Hỏa Trùng cãi nhau trên mạng xã hội để so kè thực tích của thần tượng đối với fan C-biz dường như là chuyện xảy ra như “cơm bữa”.

Triệu Lệ Dĩnh ngầm 'dằn mặt' Dương Mịch khẳng định vị trí đứng đầu lứa 85 - Ảnh 6

Triệu Lệ Dĩnh khởi nghiệp với các vai vô danh như a hoàn, vai quần chúng trong các phim truyền hình. Năm 2013, sự nghiệp Triệu Lệ Dĩnh sang trang với vai chính trong Lục Trinh truyền kỳ. Tiếp đến, cô thành công qua Sam Sam đến rồi, Sở Kiều truyện...

Sau khi thông báo ly hôn Phùng Thiệu Phong vào tháng 4/2021, Triệu Lệ Dĩnh dọn đồ khỏi nhà chồng cũ ở Thượng Hải, về Bắc Kinh sống. Con trai sống với bố.

Triệu Lệ Dĩnh ngầm 'dằn mặt' Dương Mịch khẳng định vị trí đứng đầu lứa 85 - Ảnh 7

Cũng giống Triệu Lệ Dĩnh, trước khi nổi tiếng, Dương Mịch từng đóng vai phụ vô danh, thậm chí nha hoàn trên màn ảnh. Năm 2009, sự nghiệp Dương Mịch có bước ngoặt lớn khi tham gia bộ phim Tiên kiếm kỳ hiệp 3. Sau đó, cô bước vào hàng ngũ "tiểu hoa đán" và có cơ hội đóng chính trong nhiều tác phẩm như Cung tỏa tâm ngọc, Người phiên dịch, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Phù Dao hoàng hậu. 

Sự nghiệp thành công song chuyện tình duyên của Dương Mịch lại lận đận. Cô có cuộc hôn nhân đổ vỡ với Lưu Khải Uy. Nữ diễn viên giao con gái cho chồng để tập trung gây dựng đế chế của bản thân. 

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Giữa những người đẹp này được cho là có "cuộc chiến ngầm" để khẳng định quyền lực, không những vậy fan đôi bên cũng rất chăm "khẩu chiến" trên mạng xã hội.

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