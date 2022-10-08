Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều 'thua' mỹ nhân này sau khi ly hôn

Giữa lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Dương Mịch kết hôn với Lưu Khải Uy, chuyện tình cảm của cặp đôi khiến không ít người phải ghen tỵ. Đáng tiếc, trong quá trình chung sống, Lưu Khải Uy cho biết Dương Mịch thường xuyên bận rộn và ít dành thời gian bên gia đình. Cuối năm 2018, công ty quản lý của Dương Mịch và Lưu Khải Uy xác nhận cặp sao đã ly hôn, con gái sẽ do Lưu Khải Uy nuôi dưỡng.

Dương Mịch tham gia diễn xuất từ nhỏ và để lại nhiều dấu ấn qua các bộ phim mà cô từng tham gia. Khi trưởng thành, nữ diễn viên cũng được xếp vào hạng “Tiểu Hoa đán”, trở thành một trong những nữ diễn viên sinh sau lứa 1985 xuất sắc.

Sự nghiệp, danh tiếng và nhan sắc của Dương Mịch đều thăng hoa đáng kể từ khi quay lại cuộc sống độc thân. Hiện tại, Dương Mịch không chỉ là một nghệ sĩ nổi tiếng mà còn là một bà chủ có tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ.

Sau khi lở dở chuyện tình cảm, Dương Mịch dồn sức cho sự nghiệp. Cô bận rộn với những bộ phim, những chương trình quảng cáo, các sự kiện trong vào ngoài nước.

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987. Năm 2013, cô gây được dấu ấn với vai chính trong Lục Trinh truyền kỳ, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện.

Vào tháng 4/2021, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thông báo cả hai đã ly hôn. Cặp đôi chia tay trong hòa bình và hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết.

Sau ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh sớm trở lại công việc. Thông qua mạng xã hội, cô đăng tải lịch trình ghi hình bận rộn cho các gameshow và quay quảng cáo.

Theo truyền thông Trung Quốc, hiện Triệu Lệ Dĩnh hiện hài lòng cuộc sống độc thân kể từ sau ly hôn Phùng Thiệu Phong. Cô bận rộn với lịch trình công việc và không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi.

Chính sự nỗ lực của mình mà nửa năm qua, nữ diễn viên liên tiếp nắm giữ vị trí hàng đầu trong nhóm "Nghệ sĩ nữ có sức hút về thương hiệu" tại Trung Quốc nhờ việc biết giữ gìn hình ảnh. Hiện cô là cổ đông của 3 tập đoàn và là phó chủ tịch của một công ty công nghệ lớn tại Trung Quốc.

Trương Bá Chi

Năm 2011, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong chính thức ly hôn sau nhiều năm bên nhau. Thông tin đã cặp đôi đình đám ly hôn thời điểm đó đã gây chấn động đất nước tỷ dân. Hai đứa con trai chung là Lucas Tạ Chấn Hiên và Quintus Tạ Chấn Nam được giao cho nữ diễn viên nuôi dưỡng.

Thời điểm đó, báo chí thi nhau tung ra những thông tin bi đát như Trương Bá Chi đòi ôm con tự tử để níu kéo Tạ Đình Phong, Tạ Đình Phong lạnh lùng đưa luật sư đến dự sinh nhật con, nhưng thực tế cho thấy chuyện ly hôn của cặp đôi không hề "khủng khiếp" đến vậy.

Nhiều người nghĩ rằng Bá Chi rất đau khổ, hụt hẫng như bao phụ nữ khác khi đánh mất cuộc hôn nhân được xem là lý tưởng. Tuy nhiên, sau khi ly dị, Bá Chi nhanh chóng trở lại với công việc và tích cực kiếm tiền nuôi con. Không còn là vợ Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi trở về là chính mình. Cô tham gia đóng phim, quay quảng cáo, đi sự kiện. Nữ diễn viên cũng tập trung đầu tư kinh doanh nhà đất. Với số tiền lớn từ hoạt động kinh doanh bất động sản, Bá Chi hoàn toàn có thể có một cuộc sống thoải mái, sung túc.

Nhưng nếu thực sự so sánh thì vợ cũ của Lưu Khải Uy, Phùng Thiệu Phong và Tạ Đình Phong đều không thể hơn vợ cũ của của Phan Việt Minh - nữ diễn viên Đổng Khiết. Cuộc ly hôn giữa hai người cũng rất ồn ào. Ban đầu dư luận chỉ trích Phan Việt Minh là người bội bạc, xấu tính. Nhưng sau đó, truyền thông phát hiện Đổng Khiết ôm ấp nam diễn viên Vương Đại Trị trong khi còn chưa chính thức ly hôn Phan Việt Minh. Ngay lập tức, mũi nhọn chỉ trích lại chuyển sang Đổng Khiết. Ai cũng nghĩ rằng, việc ngoại tình của cô là nguyên nhân khiến họ ly hôn.

Sau khi ly hôn Đổng Khiết làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con trai Đinh Đinh. Thân gái một mình, cô tham gia showbiz nỗ lực lấy lại hình ảnh đã mất để kiếm tiền nuôi con. Khi có công việc bận, Đổng Khiết thường để con ở nhà bố mẹ đẻ chăm sóc.

Hiện tại, Đổng Khiết đã vực lại được sự nghiệp với những vai diễn ấn tượng trong các dự án đình đám trong đó có Hậu cung Như Ý truyện. Cũng vì vậy mà một số khán giả đã chấp nhận tha thứ cho cô. Dù con đường lấy lại hào quang năm xưa của Đổng Khiết vẫn rất khó khăn nhưng cô không bỏ cuộc. Rất nhiều sao nữ thường không thể quay đầu sau khi dính phải scandal, nhưng "Chúc Anh Đài" lại vẫn phát triển được sự nghiệp, điều này cho thấy cô có sức mạnh như thế nào.