Trương Bá Chi nôn mửa đến 8 lần sau khi quay một cảnh cùng với Châu Tinh Trì

Sao quốc tế 07/10/2022 17:40

Bộ phim "Vua hài kịch" của Châu Tinh Trì khiến người đẹp Trương Bá Chi phải ôm bụng rồi nôn mửa đến 8 lần trong nhà vệ sinh.

Cách đây 23 năm, bộ phim Vua hài kịch do Châu Tinh Trì và Lý Lực Trì làm đạo diễn đã "phá đảo" phòng vé khi thu về khoảng 30 triệu HKD. Bên cạnh đó, Vua hài kịch đã giúp cho sự nghiệp của Châu Tinh Trì ở đỉnh cao cũng như là bước đầu thuận lợi giúp Trương Bá Chi bước vào con đường giải trí.

Trương Bá Chi nôn mửa đến 8 lần sau khi quay một cảnh cùng với Châu Tinh Trì - Ảnh 1
Châu Tinh Trì và Trương Bá Chi trong phim "Vua hài kịch". Ảnh: Internet

Đối với Trương Bá Chi, cô không thể nào quên khoảng thời gian đóng Vua hài kịch cùng Châu Tinh Trì. Nhớ lại kỷ niệm hơn 2 thập kỷ trước, Trương Bá Chi tiết lộ, trong buổi phỏng vấn thử vai đầu tiên, khi bước vào phòng, cô nhìn thấy Châu Tinh Trì đang ngồi quay lưng, bóng dáng hệt như "Thần bài". Sau đó, anh từ từ xoay ghế lại, điệu bộ chậm chạp khiến Trương Bá Chi nghĩ: "Cần thiết phải như thế không? Có quá khoa trương không?"

Khi phỏng vấn, Trương Bá Chi được yêu cầu thể hiện vai một phụ nữ biết hút thuốc. Châu Tinh Trì đưa cho cô một cây bút và hướng dẫn cô dùng nó, giả vờ như điếu thuốc. Bá Chi buột miệng nói: "Tại sao phải giả vờ? Tôi thực sự có thể hút thuốc một lần".

Tính cách đơn giản và thẳng thắn của Trương Bá Chi gây ấn tượng mạnh với Châu Tinh Trì và cuối cùng cô được lựa chọn đóng nữ chính trong Vua hài kịch.

Trương Bá Chi nôn mửa đến 8 lần sau khi quay một cảnh cùng với Châu Tinh Trì - Ảnh 2

Trương Bá Chi cũng bộc bạch, thời điểm đó cô không hề được đào tạo chuyên môn bài bản. Cô theo đuổi diễn xuất từ thực tế và bản năng, hoàn toàn nhập vai vào nhân vật.

Trong Vua hài kịch có cảnh nữ chính vừa ăn mù tạt vừa khóc. Ban đầu, đoàn phim chuẩn bị mù tạt giả, thế nhưng vừa nhìn thấy mù tạt giả, Trương Bá Chi đã lập tức gọi Châu Tinh Trì và hỏi: "Muốn diễn khóc thì khóc, tại sao phải cho em đồ giả làm gì?".

Sau đó, vì ăn quá nhiều mù tạt, Trương Bá Chi bị đau bụng, khó chịu và nôn mửa đến 8 lần trong nhà vệ sinh sau khi hoàn thành cảnh quay.

Trương Bá Chi nôn mửa đến 8 lần sau khi quay một cảnh cùng với Châu Tinh Trì - Ảnh 3

Năm 1998, Trương Bá Chi ở tuổi 18 được mời đóng chính trong Vua hài kịch. Năm 1999, phim chính thức công chiếu, tạo nên cơn sốt trên toàn châu Á. Trương Bá Chi nhờ vai vũ nữ Liễu Phiêu Phiêu một bước trở thành ngôi sao, được đề cử tại Kim Tượng. 

Sau Vua hài kịch, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn và tranh chấp hợp đồng. Châu Tinh Trì tố Trương Bá Chi vô ơn còn người đẹp họ Trương tuyên bố cô thất vọng vì cách hành xử nhỏ mọn của đàn anh. Mối quan hệ của họ được hàn gắn vào năm 2016, sau khi Trương Bá Chi ly hôn. 

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