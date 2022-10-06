Rộ tin 'Bằng Chứng Thép 5' dời lịch chiếu vì Huỳnh Tông Trạch nhận vai 'Yêu Tinh' (Golbin), khán giả không khỏi hoang mang

Tin đồn "Bằng chứng thép 5" sẽ dời lịch chiếu sang năm sau khiến nhiều khán giả không vui, vì vẫn đang chờ đợi phần phim mới.

Vừa qua, Weibo xuất hiện thông tin Trung Quốc sẽ tiến hành remake phim Yêu Tinh (Goblin). Sau khi chuyển sang bản Trung, phim sẽ đổi tên thành Quỷ Quái - Vị Thần Cô Độc Rực Rỡ. Dự kiến phim sẽ kéo dài 36 tập phim. Mới đây, dân tình tiếp tục lan truyền tin đồn về dàn diễn viên sẽ tham gia diễn xuất trong Yêu Tinh bản Trung Quốc.

Theo đó, Huỳnh Tông Trạch sẽ là người đảm nhận vai nam chính Kim Shin. Cô dâu yêu tinh do nữ diễn viên trẻ Triệu Lộ Tư đảm nhận. Ngoài ra, Chu Nhất Long sẽ vào chàng tử thần Wang Yeo, Lý Nhất Đồng vai Kim Sun và Bành Dục Sướng vào vai anh chàng hài hước Yoo Deok Hwa. Rầm rộ tin Huỳnh Tông Trạch và Triệu Lộ tư vào vai chính trong "Yêu tinh" bản Trung Quốc. Ảnh: Internet Bên cạnh đó, một thông tin khác được chia sẻ liên quan đến Huỳnh Tông Trạch là việc TVB sẽ dời lịch chiếu của Bằng Chứng Thép 5 sang năm sau. Bộ phim đánh dấu kỷ niệm 55 năm ngày thành lập đài truyền hình TVB. Phần phim mới đánh dấu sự trở lại của những gương mặt đình đám trong phim như Huỳnh Tông Trạch, Thái Tư Bối, Viên Vỹ Hào,...

Thông tin này đã ít nhiều khiến người hâm mộ Việt không vui vì vẫn đang chờ đợi phần phim mới. Từ nội dung đến dàn diễn viên đều thu hút sự chú ý của khán giả truyền hình. "Yêu Tinh" (Goblin) được bầu chọn là 1 trong 10 bộ phim truyền hình Hàn Quốc được yêu thích nhất mọi thời đại. Ảnh: Internet Năm 2016, bộ phim Yêu Tinh được lên sóng và nhanh chóng gây sốt màn ảnh nhỏ châu Á. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên chất lượng như Gong Yoo, Lee Dong Wook, Yoo In Na và Kim Go Eun. Bên cạnh đó, cốt truyện mới lạ xen lẫn giữa hài hước và bi thương cũng giúp Yêu Tinh chiếm được cảm tình của người xem. Series "Bằng chứng thép" nhận được sự yêu mến từ khán giả. Ảnh: Internet Lên sóng từ năm 2006, loạt phim Bằng Chứng Thép vẫn được coi là series kinh điển về phá án và là "tượng đài" trong dòng phim điều tra. Bộ phim nhanh chóng gây sốt màn ảnh Hồng Kông cũng như nhiều nước châu Á (trong đó có Việt Nam) nhờ nội dung xoay quanh các vụ án ly kỳ, hấp dẫn cùng sự tham gia của dàn sao tên tuổi: Âu Dương Chấn Hoa, Lâm Văn Long, Mông Gia Tuệ, Chung Gia Hân… Trải qua một thời gian dài như vậy, Bằng Chứng Thép vẫn giữ cho mình được 1 lượng fan trung thành và hùng hậu, điều đó phần nào là cơ sở để bộ phim vẫn tiếp tục. Với sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả, phần 2 của phim ra mắt năm 2008 gồm dàn diễn viên cũ và có thêm sự góp mặt của Xa Thi Mạn, Trịnh Gia Dĩnh… Thừa thắng xông lên, Bằng Chứng Thép 3 được TVB trình làng năm 2011 bên cạnh dàn sao chính: Từ Tử San, Ngô Trác Hy, Lê Diệu Tường, Trương Khả Di… Phần mới nhất của phim lên sóng đầu năm 2020 với sự dẫn dắt của dàn diễn viên mới: Huỳnh Hạo Nhiên, Lý Thi Hoa, Đàm Tuấn Ngạn, Trần Vỹ…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-bang-chung-thep-5-doi-lich-chieu-vi-huynh-tong-trach-nhan-vai-yeu-tinh-golbin-khan-gia-khong-khoi-hoang-mang-510748.html