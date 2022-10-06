Những bóng hồng xinh đẹp bị hủy hoại cuộc đời khi ảnh nóng với Trần Quán Hy bị phát tán

Được biết 14 năm trước đó, nguyên nhân gây ra vụ lộ ảnh nóng là do Trần Quán Hy mang máy tính của mình đi sửa. Mặc dù chính anh đã căn dặn nhân viên sửa máy tính về việc bảo mật ảnh và clip nhạy cảm có trong máy tính, nhưng người nhân viên này đã sao lưu lại một bản, sau đó còn rủ bạn xem cùng. Về sau, người bạn này tung những hình ảnh nhạy cảm lên mạng, đã tạo nên một cơn địa chấn dữ dội trong làng giải trí không chỉ ở Hong Kong mà còn khắp toàn Châu lục.

Vào đầu năm 2008, cả Châu Á đã bị một phen chấn động kinh hoàng bởi scandal lộ ảnh nóng của gã trai hư Trần Quán Hy . Có tới 17 nhân vật nữ đình đám trong showbiz Hong Kong được cho là liên lụy tới vụ lộ ảnh sex nhạy cảm này. Cũng từ sự vụ ầm ĩ kể trên, rất nhiều ngôi sao nữ đã phải đóng băng con đường sự nghiệp đang trên đà phát triển của mình, thậm chí có người còn bị hủy hôn, ly dị chồng, suốt nhiều năm gồng mình mạnh mẽ trở thành bà mẹ đơn thân.

Khi "bê bối ảnh phòng the" bị phanh phui, Chung Hân Đồng là người chịu nhiều thiệt thòi nhất và cô cũng là người bị chỉ trích nhiều nhất vào thời điểm đó. Hình tượng "Ngọc nữ" của Chung Hân Đồng không chỉ sụp đổ mà sự nghiệp của cô cũng sa sút trầm trọng, toàn bộ cảnh quay trong phim Mai Diễm Phương đều bị xóa, nhóm Twins cũng buộc phải tan rã.

Những bóng hồng trong vụ scandal ảnh nóng với Trần Quán Hy đương nhiên gặp nhiều sóng gió trong cả cuộc đời lẫn sự nghiệp của mình. Hiện tại, sau 14 năm, cuộc sống của những bóng hồng này ra sao?

Chung Hân Đồng từng là "ngọc nữ" được khán giả yêu mến. Ảnh: Internet

Vì scandal, mối quan hệ của Hân Đồng và bạn trai Mạch Tuấn Long rạn nứt, hai người sau đó chia tay. Bản thân Hân Đồng đứng trước những áp lực nặng nề của dư luận: cô bị chỉ trích vì lối sống không lành mạnh, khiến hàng loạt kế hoạch công việc bị đổ bể.

Năm 2012, Chung Hân Đồng hẹn hò với đại gia xứ Hàn Tyler Kwon. Ngỡ tưởng cô sớm tìm được hạnh phúc đích thực, vậy nhưng chỉ sau 6 tháng hẹn hò cặp đôi đường ai nấy đi vì khác biệt về lối sống và suy nghĩ.

Năm 2017, Chung Hân Đồng khóc trên sóng truyền hình với lời bộc bạch: "Chưa có ai từng nói muốn kết hôn với tôi". Cuối cùng đến 10 năm sau scandal, cô mới kết hôn với bác sĩ Lại Hoằng Quốc - người kém cô 4 tuổi.

Phải 10 năm sau scandal chấn động, Chung Hân Đồng mới có người ngỏ ý muốn kết hôn. Ảnh: Internet

Những tưởng Chung Hân Đồng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc, nhưng chỉ chưa đầy hai năm về chung nhà, họ đã tuyên bố đường ai nấy đi. Sau ly hôn, giọng ca nhóm Twins từng mất niềm tin vào hôn nhân đến mức tuyên bố: "Tôi nghĩ rằng mình không nên kết hôn nữa".

Vẻ đẹp thanh thuần, trong trẻo của Trương Bá Chi thuở mới vào nghề. Ảnh: Internet

Scandal năm 2008 khiến Trương Bá Chi mất điểm mạnh trong mắt công chúng. Hơn thế nữa, quãng thời gian này cô đã có một gia đình nhỏ ấm cúng với Tạ Đình Phong. Cặp đôi lao đao trước loạt tin đồn ly hôn vì loạt ảnh nóng của Trương Bá Chi bại lộ, và mặc dù Tạ Đình Phong từng tuyên bố sẽ ở bên Trương Bá Chi trong khoảng thời gian khó khăn này, nhưng cuối cùng cặp đôi vẫn ly hôn sau 6 năm cố gắng xây dựng gia đình.

Sau ly hôn, Tạ Đình Phong quay lại với Vương Phi, để mặc Trương Bá Chi 1 mình nuôi 2 con nhỏ Lucas và Quintus. Đến tận thời điểm này, Trương Bá Chi vẫn chưa đi bước nữa với bất cứ ai. Từng có thời gian rộ lên nghi vấn cô hẹn hò với đại gia Singapore, hay có bạn trai người ngoại quốc, nhưng sau tất cả, người ta vẫn thấy Trương Bá Chi một mình chăm 2 cậu con trai và không bao giờ đề cập tới Tạ Đình Phong.

Cuối năm 2019, Trương Bá Chi bất ngờ sinh quý tử thứ ba nhưng cha của đứa trẻ vẫn là một điều bí ẩn. Có vô số lời đồn đại xoay quanh thân phận của cha đứa trẻ, nhưng Trương Bá Chi vẫn một mực giữ im lặng và tiếp tục tập trung chăm sóc con cái.

Trần Văn Viên

Năm 1999, Trần Văn Viên bén duyên điện ảnh với tác phẩm Tempting Heart. Từ năm 2003 đến 2005, cô gia nhập đài truyền hình TVB và tham gia một số bộ phim của đài này. Tuy nhiên, chỉ vừa mới chớm bước vào giai đoạn thành công của sự nghiệp thì mỹ nhân của đài TVB đã hoàn toàn bị tiêu tan sự nghiệp vì scandal ảnh nóng.

Giống như một số ngôi sao nữ đình đám kể trên, cô cũng bị mất hàng loạt hợp đồng quảng cáo và đại diện truyền thông, nhận về sự chỉ trích và tẩy chay cay đắn từ khán giả. Chẳng những thế, cuộc sống riêng tư của người đẹp cũng bị soi mói, thậm chí có nguồn tin cho rằng chính vì scandal này mà hôn ước của cô cũng bị hủy.

Trước áp lực quá lớn từ dư luận, Trần Văn Viên đã sang Mỹ sống một thời gian. Cô hy vọng khi mọi chuyện lắng xuống sẽ trở lại làng giải trí. Nhưng có vẻ như cô không thực sự gặp may mắn bởi scandal này vẫn mãi là vết nhơ ám ảnh cuộc sống và sự nghiệp của Trần Văn Viên. Ngay cả khi mãi về sau này, Chung Hân Đồng, Trương Bá Chí hay Trần Quán Hy đều có đường trở lại làng giải trí thì Trần Văn Viên vẫn không tìm thấy chút ánh sáng le lói khả quan nào.

Hiện tại, Trần Văn Viên tập trung kinh doanh, đã không còn chút liên quan nào tới chốn showbiz nhiễu nhương và đầy rẫy những thị phi ồn ào, hình ảnh của cô vì lẽ đó cũng không còn xuất hiện trên báo giới nữa.