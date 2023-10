Chân dung nam diễn viên vào vai Dương Quá trong 'Thần điêu đại hiệp' 2022

Mới đây, đoàn phim Thần điêu đại hiệp 2022 đã công bố dàn diễn viên. Ngoài vai nữ chính Tiểu Long Nữ do Vương Tử Thuần đảm nhiệm, nhân vật thủ vai Dương Quá cũng được quan tâm. Nam diễn viên sinh năm 1998 Triệu Hoa Vi là người được giao cơ hội hiếm có này.

Ngoài hình của nam diễn viên trẻ được đánh là phù hợp với nhân vật Dương Quá được cố nhà văn Kim Dung xây dựng nên. Ảnh: Internet

Dù đã có nhiều phiên bản ra mắt, mỗi khi dự án Thần điêu đại hiệp được khởi quay, người xem vẫn mong ngóng để so sánh với bản cũ hoặc tìm ra người tiếp nối Lưu Diệc Phi, Lý Nhất Đồng, thể hiện tốt vai Tiểu Long Nữ. Ngoài ra, vai diễn Dương Quá cũng có phiên bản kinh điển do Cổ Thiên Lạc thể hiện, đến nay, vẫn chưa ai vượt qua được cái bóng của tài tử Hong Kong. Do đó, vai diễn Dương Quá là cơ hội và cũng là thử thách lớn trong sự nghiệp của Triệu Hoa Vi.

Tạo hình tài tử trong "Tuyết sơn phi hồ: Trại bắc bảo tàng", ra mắt hồi tháng 7. Ảnh: Internet

Vai diễn được biết tới nhiều nhất của nam diễn viên trẻ là Hồ Phỉ trong Tuyết Sơn Phi Hồ: Kho báu ở phương Bắc. Nam diễn viên được khen có khả năng diễn xuất bằng mắt tốt. Anh thể hiện được nét cứng cỏi, quyết liệt và không bỏ cuộc của Hồ Phỉ. Nam diễn viên cũng lột tả khá rõ sự khác biệt của hai nhân vật cha con Hồ Nhất Đao và Hồ Phỉ.