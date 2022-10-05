Chân dung nam diễn viên vào vai Dương Quá trong 'Thần điêu đại hiệp' 2022

Triệu Hoa Vi (24 tuổi) hiện đang là cái tên được công chúng quan tâm khi được giao vai diễn kinh điển Dương Quá trong 'Thần điêu đại hiệp' 2022.

Mới đây, đoàn phim Thần điêu đại hiệp 2022 đã công bố dàn diễn viên. Ngoài vai nữ chính Tiểu Long Nữ do Vương Tử Thuần đảm nhiệm, nhân vật thủ vai Dương Quá cũng được quan tâm. Nam diễn viên sinh năm 1998 Triệu Hoa Vi là người được giao cơ hội hiếm có này. Triệu Hoa Vi đảm nhận vai Dương Quá trong "Thần điêu đại hiệp 2022". Ảnh: Internet Nam diễn viên 24 tuổi được nhiều khán giả khen ngoại hình phù hợp vào vai Dương Quá. Trong nguyên tác của Kim Dung, chân mày của Dương Quá toát khí khái phi phàm, cặp mắt sáng, lắm mưu nhiều kế. Thần điêu đại hiệp 2022 bấm máy hồi tháng 9.

Ngoài hình của nam diễn viên trẻ được đánh là phù hợp với nhân vật Dương Quá được cố nhà văn Kim Dung xây dựng nên. Ảnh: Internet Dù đã có nhiều phiên bản ra mắt, mỗi khi dự án Thần điêu đại hiệp được khởi quay, người xem vẫn mong ngóng để so sánh với bản cũ hoặc tìm ra người tiếp nối Lưu Diệc Phi, Lý Nhất Đồng, thể hiện tốt vai Tiểu Long Nữ. Ngoài ra, vai diễn Dương Quá cũng có phiên bản kinh điển do Cổ Thiên Lạc thể hiện, đến nay, vẫn chưa ai vượt qua được cái bóng của tài tử Hong Kong. Do đó, vai diễn Dương Quá là cơ hội và cũng là thử thách lớn trong sự nghiệp của Triệu Hoa Vi. Tạo hình tài tử trong "Tuyết sơn phi hồ: Trại bắc bảo tàng", ra mắt hồi tháng 7. Ảnh: Internet Vai diễn được biết tới nhiều nhất của nam diễn viên trẻ là Hồ Phỉ trong Tuyết Sơn Phi Hồ: Kho báu ở phương Bắc. Nam diễn viên được khen có khả năng diễn xuất bằng mắt tốt. Anh thể hiện được nét cứng cỏi, quyết liệt và không bỏ cuộc của Hồ Phỉ. Nam diễn viên cũng lột tả khá rõ sự khác biệt của hai nhân vật cha con Hồ Nhất Đao và Hồ Phỉ.

Ngoài ra, vẻ ngoài bắt mắt của Triệu Hoa Vi được so sánh không kém các đàn anh như Huỳnh Hiểu Minh, Trần Hiểu, Lưu Đức Hoa, từng thể hiện vai diễn Dương Quá trước đây. Chính những điều này, khán giả đặt kỳ vọng Hoa Vi sẽ đảm nhận tốt vai Dương Quá. Triệu Hoa Vi được kỳ vọng sẽ bức phá trong tương lai. Ảnh: Internet Bên cạnh Triệu Hoa Vi, Vương Tử Thuần, Thần điêu đại hiệp 2022 còn có sự tham gia của dàn sao nổi tiếng là Thích Ngạn Năng trong vai Kim Luân Pháp Vương, Lâm Tử Thông đảm nhận vai Chu Bá Thông, Thích Tiểu Long đảm nhận vai diễn khách mời Dương Khang. Tài tử Phan Việt Minh vào vai Quách Tĩnh, nữ diễn viên Hồ Khả đóng Hoàng Dung. Vương Hiểu Thần đảm nhiệm vai Lý Mạc Sầu, Đổng Tuyền (đảm nhận vai Mục Niệm Từ), La Gia Lương (đóng Dương Khang), Trần Tử Hàm (vai Cừu Thiên Xích).

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