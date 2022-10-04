Sau bê bối mua dâm chấn động, Lý Dịch Phong phải bán nhà về quê?

Sao quốc tế 04/10/2022 09:47

Sự nghiệp của Lý Dịch Phong gần như chạm đáy sau khi dính vào bê bối mại dâm. Hiện tại, nam diễn viên phải trả các khoản phí bồi thường khổng lồ.

Sau khi bị phanh phui vì hành vi mua dâm, một cư dân mạng chia sẻ rằng Lý Dịch Phong đang trên đường trở về quê nhà ở Tứ Xuyên. Không còn là ngôi sao hạng A, Lý Dịch Phong trông thất thần và không được nhân viên tháp tùng.

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Lý Dịch Phong tiêu tan sự nghiệp sau cáo buộc mua dâm. Ảnh: Internet

Theo một nguồn tin thân cận với Lý Dịch Phong, nam diễn viên đang muốn bán căn biệt thự của mình ở Bắc Kinh. Căn biệt thự này dự kiến ​​sẽ thu về 40 triệu nhân dân tệ Trung Quốc và Lý Dịch Phong sẽ trở về quê để lên kế hoạch cho bước tiếp theo của mình.

Trước đó, báo chí Trung Quốc đưa tin rằng sau khi có tin nam diễn viên 35 tuổi bị cảnh sát Trung Quốc giam giữ vì tội gạ gẫm dịch vụ tình dục, anh đã ngay lập tức bị cả 13 thương hiệu lớn trên toàn cầu từ chối. Có 13 nhãn hàng chấm dứt hợp tác với tài tử sinh năm 1987. Họ đã tiến hành gỡ bỏ poster quảng cáo của Lý Dịch Phong khỏi các địa điểm công cộng. Được biết, thù lao quảng cáo của sao nam khoảng 10-15 triệu NDT/2 năm (1,4-2 triệu USD). Ước tính anh phải bồi thường thiệt hại cho các thương hiệu hơn 20 triệu USD.

Về lĩnh vực phim ảnh, Lý Dịch Phong chỉ còn duy nhất phim điện ảnh Thao trường đang chờ công chiếu. Với việc nam chính vướng scandal vi phạm pháp luật, tác phẩm này chắc chắn không thể ra mắt. Rất có thể Lý Dịch Phong sẽ bồi thương tổn thất với một con số không hề nhỏ.

Các trang xem phim như MangoTV, Tencent Video đã xóa tên Lý Dịch Phong khỏi các dự án truyền hình mà anh từng đảm nhận vai nam chính như Cổ kiếm kỳ đàm, Tru tiên: Thanh vân chí, Ma tước, Bí ẩn mà vĩ đại...

Đây cũng được coi là động thái chấm dứt sự nghiệp của Lý Dịch Phong. Bởi theo quy định của Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA), nghệ sĩ vướng bê bối về đạo đức, vi phạm pháp luật không được phép xuất hiện trên bất cứ phương tiện truyền thông nào.

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Nam diễn viên được cho là sẽ trở về quê nhà sau bê bối tình dục. Ảnh: Internet

Một tờ báo của Trung Quốc cho biết, Lý Dịch Phong mất hơn 150.000 người hâm mộ trong một tiếng, tính từ lúc cảnh sát Bắc Kinh công bố sai phạm của anh. Các kênh thông tin lớn ở đất nước tỷ dân cũng có bài viết phê bình, lên án hành vi phạm pháp và cố tình che giấu sự việc bằng văn bản thanh minh, phủ nhận nghi vấn của Lý Dịch Phong.

Ngày 11/9 vừa qua, phía Cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc) thông báo một nam diễn viên họ Lý (35 tuổi) bị tạm giam vì nhiều lần mua dâm. Cơ quan chức năng sau đó xác nhận với CCTV rằng nhân vật trong vụ việc trên chính là Lý Dịch Phong. Cánh cửa trở lại showbiz Hoa ngữ đã đóng với ngôi sao 8X song nhiều người cho rằng anh vẫn có thể hoạt động tại thị trường nước ngoài vì cũng nổi tiếng ở quốc tế. Tuy nhiên, phần lớn cư dân mạng xứ Trung cho rằng những ngôi sao có tư cách đạo đức không tốt như Lý Dịch Phong tốt nhất không nên xuất hiện trước công chúng, dù ở trong nước hay nước ngoài bởi điều này gây ảnh hưởng không tốt đến giới trẻ.

Lý Dịch Phong sinh năm 1987, anh là nam ca sĩ - diễn viên nổi đình nổi đám tại Trung Quốc và thuộc hàng “tứ đại lưu lượng” (4 sao nam nổi tiếng nhất) của Cbiz bên cạnh Dương Dương, Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm. Trước khi vướng bê bối mua dâm, tài tử 35 tuổi từng được khán giả yêu thích qua các bộ phim: Cổ kiếm kỳ đàm, Oan gia kiếm khách, Hoạt sắc sinh hương, Đạo mộ bút ký, Ma tước, Thanh vân chí, Kính song thành, Ám dạ hành giả… Nghệ sĩ 8X là “đại lưu lượng” thứ hai tiêu tan sự nghiệp vì phạm pháp, sau Ngô Diệc Phàm. 

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Nam diễn viên cho biết bản thân đã ý thức được việc sự nghiệp của mình đã tiêu tan hoàn toàn khi bị cảnh sát giam giữ.

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