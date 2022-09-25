Nóng: Lý Dịch Phong được trao trả tự do sau loạt lùm xùm liên quan đến cáo buộc mua dâm

Sao quốc tế 25/09/2022 18:09

Lý Dịch Phong lần đầu xuất hiện sau bê bối mua dâm. Hiện tại, nam diễn viên bị cấm sóng và gần như sự nghiệp đã bị khép lại sau scandal vừa rồi.

Ngày 25/9, trang 163 đưa tin Lý Dịch Phong được trả tự do sau khi bị giam giữ vì hành vi mua dâm. Bê bối đời tư khiến sự nghiệp đỉnh cao của nam diễn viên bị sụp đổ, không những vậy hình ảnh mà ngôi sao họ Lý xây dựng bao nhiêu năm qua cũng dần đổ bể. 

Theo 163, ngôi sao Cổ kiếm kỳ đàm đi thẳng vào công ty dưới sự trợ giúp của quản lý. Anh đội mũ và không để lộ mặt, né tránh ống kính của truyền thông. Đáng chú ý vẫn có một số fan hâm mộ vẫn bày tỏ sự quan tâm dành cho anh chàng nhưng đều bị nam diễn viên né mặt. 

Nóng: Lý Dịch Phong được trao trả tự do sau loạt lùm xùm liên quan đến cáo buộc mua dâm - Ảnh 1

Nóng: Lý Dịch Phong được trao trả tự do sau loạt lùm xùm liên quan đến cáo buộc mua dâm - Ảnh 2
 Nam diễn viên xuất hiện với dáng vẻ tiều tụy - Ảnh: Internet

Nguồn tin cho hay dù đã bị buộc phải rời khỏi giới giải trí, Lý Dịch Phong cũng còn nhiều việc cần giải quyết. Nam diễn viên bị đối tác cắt đứt hợp đồng do tổn hại hình ảnh, do đó, anh có thể phải bồi thường số tiền lên tới 20 triệu USD.

Lý Dịch Phong bị cảnh sát Bắc Kinh bắt ngày 10/9 vì hành vi mua dâm trái phép nhiều lần. Đáng nói là khi xuất hiện các thông tin tiêu cực, nam diễn viên và công ty quản lý vẫn lên tiếng thanh minh, khẳng định mình luôn tuân thủ pháp luật và tin tức trên mạng không đúng sự thật.

Nóng: Lý Dịch Phong được trao trả tự do sau loạt lùm xùm liên quan đến cáo buộc mua dâm - Ảnh 3
Lý Dịch Phong - Ảnh: Internet

Đến tối 12/9, cảnh sát Bắc Kinh ra thông báo chính thức, các tổ chức truyền thông Trung Quốc đã tiến hành tẩy chay nam diễn viên, bắt đầu chiến dịch xóa tên Lý Dịch Phong trên mạng xã hội. 14 nhãn hàng mà Lý Dịch Phong là người đại diện cũng lần lượt ra thông báo chấm dứt hợp đồng. Hình ảnh quảng cáo của Lý Dịch Phong bị gỡ ngay trong đêm.

Các trang xem phim như MangoTV, Tencent Video đã xóa tên Lý Dịch Phong khỏi các dự án truyền hình mà anh từng đảm nhận vai nam chính như Cổ kiếm kỳ đàm, Tru tiên: Thanh vân chí, Ma tước, Bí ẩn mà vĩ đại...

Lý Dịch Phong sinh năm 1987, từng được xếp vào nhóm "Tứ đại lưu lượng", tức 4 nghệ sĩ trẻ nổi tiếng và có lượng fan hùng hậu nhất Trung Quốc, cùng Dương Dương, Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm. Các tác phẩm nổi bật của anh có thể kể đến Cổ kiếm kỳ đàmHoạt sắc sinh hương, Đạo mộ bút ký, Ma tước, Tru tiên Thanh Vân chí.

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