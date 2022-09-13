Nhãn hàng rơi vào thế lao đao vì scandal của Lý Dịch Phong

Sao quốc tế 13/09/2022 14:55

Drama của Lý Dịch Phong đang kéo theo hàng loạt nhãn hàng rơi vào thế khó.

Những ngày vừa qua khán giả Cbiz đang phải sống trong những giây phút khó quên khi một trong những đỉnh lưu của làng điện ảnh xứ Trung là Lý Dịch Phong đã sụp đổ hoàn toàn khi cảnh sát Bắc Kinh đã đưa ra thông báo bắt giữ nam diễn viên này vì đã tham gia vào đường dây mua dâm. Trong vòng 24 tiếng, hàng loạt  nhãn hàng đã phải chấm dứt hợp đồng với nam diễn viên 35 tuổi, trong đó có nhà mốt nổi tiếng Prada. 

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Lý Dịch Phong là đại sứ phát ngôn cho Prada trước khi vướng phải drama - Ảnh: Internet

Đầu năm 2022, thương hiệu này đã tuyên bố Lý Dịch Phong sẽ là đại sứ phát ngôn cho Prada nhưng chỉ sau vài tháng, vụ bê bối truyền thông đã khiến nhà mốt Ý cũng phải "điêu đứng" theo. 

Tên tuổi của Lý Dịch Phong rơi vào đường cùng, anh chàng bị tẩy chay trên toàn bộ các trang mạng xã hội. Thậm chí một vài bộ phận netizen cho biết đã có thể khẳng định sự nghiệp của sao nam này đã chính thức khép lại theo một cách không thể nào tồi tệ hơn. 

Nhãn hàng rơi vào thế lao đao vì scandal của Lý Dịch Phong - Ảnh 2
Anh chàng luôn xuất hiện trong các sự kiện của nhãn hàng này - Ảnh: Internet 

Prada cũng trở thành thương hiệu thời trang "xui xẻo" nhất khi liên tục bị ảnh hưởng với hàng loạt thị phi của những đại sứ "trai tài gái sắc". 

Vào tháng 1/2021, Prada đã đăng tải thông tin khẩn cấp sẽ cho hình ảnh Trịnh Sảng "bốc hơi" hoàn toàn, vì cô đã tìm người mang thai hộ và bỏ con. Nữ diễn viên sinh năm 1991 còn bị phạt 46,1 triệu USD vì tội trốn thuế. 

Nhãn hàng rơi vào thế lao đao vì scandal của Lý Dịch Phong - Ảnh 3
Trịnh Sảng cũng từng được Prada mời về quảng cáo - Ảnh: Internet 

Thời điểm đó, Prada bị ảnh hưởng nặng nền vì giá cổ phiếu giảm đáng kể chỉ trong thời gian ngắn. Chính vì vậy có lẽ nhà mốt này nên tính tới chuyện kiếm một ngôi sao khác thế chỗ để cải thiện tình hình và hy vọng ngôi sao này sẽ không dính phải phốt như 2 trường hợp trên. 

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