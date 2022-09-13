Bật mí lý do giúp Blase Loan Loan không bị cảnh sát 'sờ gáy' dù có liên quan đến drama mua dâm của Lý Dịch Phong

Sao quốc tế 13/09/2022 14:06

Lý Dịch Phong từng chi tiền để Blase Loan Loan phục vụ tình dục. Tuy nhiên, cô nàng vẫn đang không bị lực lượng chức năng sờ gáy vì không có chứng cứ cụ thể.

Blase Loan Loan đang là cái tên được chú ý nhất trong bê bối mua dâm của Lý Dịch Phong. Cô có quan hệ tình ái lằng nhằng với nhiều nam nghệ sĩ trong showbiz Trung Quốc như Vương Gia Nhĩ, Trần Vỹ Đình, Hồ Ngạn Bân...

Bật mí lý do giúp Blase Loan Loan không bị cảnh sát 'sờ gáy' dù có liên quan đến drama mua dâm của Lý Dịch Phong - Ảnh 1
Blase Loan Loan - Ảnh:Internet 

Trong tuyên bố mới nhất trên trang cá nhân, Blase Loan Loan cho biết sẽ tung bằng chứng tố cáo đời tư hỗn loạn của dàn sao nam hạng A Cbiz. Đáng chú ý cô nàng hot girl này cho biết danh sách này có tới 17 người và đều là những nam diễn viên nổi tiếng được nhiều người biết đến. 

Dẫu cho không biết danh sách này thực sự có tồn tại hay không nhưng với lời tuyên bố của mình Blase Loan Loan hiện đang rơi vào tằm ngắm của nhiều người bởi đã có nhiều lời đe dọa gửi đến cô nàng này. "Ngoài anh Lý kia (Lý Dịch Phong - PV), còn nghệ sĩ họ W, họ C, họ L, ca sĩ H và họ Z. Mấy người đó đều là 'đức cao vọng trọng', quyền thế trong showbiz. Hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ khiến mọi người mở rộng tầm mắt", Blase Loan Loan tố cáo.

Bật mí lý do giúp Blase Loan Loan không bị cảnh sát 'sờ gáy' dù có liên quan đến drama mua dâm của Lý Dịch Phong - Ảnh 2
Lý Dịch Phong và cô nàng được cho là có mối quan hệ phức tạp với nhau - Ảnh: Interet 

Trên mạng xã hội, câu hỏi được khán giả đặt ra nhiều nhất lúc này là tại sao Blase Loan Loan không bị bắt như Lý Dịch Phong, dù cô từng nhận tiền "đi tour" với nam diễn viên.

Blase Loan Loan được chú ý sau khi bê bối mua dâm nhiều lần của Lý Dịch Phong bị phanh phui. Thông qua phương tiện truyền thông, hot girl bị đặt nghi vấn là bạn tình của nam diễn viên. Năm 2018, cô cùng tài tử Cổ kiếm kỳ đàm sang đảo Koh Samui (Thái Lan) du lịch 5 ngày 4 đêm.

Theo chia sẻ của Blase Loan Loan cách đây 4 năm, cô đã phát sinh quan hệ tình dục với Lý Dịch Phong trong chuyến đi. Thậm chí theo một số thông tin từ blogger nổi tiếng cho rằng chính nam tài tử là người đã bao trọn gói du lịch cho cô nàng này. 

Bật mí lý do giúp Blase Loan Loan không bị cảnh sát 'sờ gáy' dù có liên quan đến drama mua dâm của Lý Dịch Phong - Ảnh 3
Cảnh sát không có bằng chứng kết tội cô nàng hot girl bán dâm - Ảnh: Internet 

Sau khi cảnh sát công bố scandal của Lý Dịch Phong, dư luận đổ dồn về Blase Loan Loan. Hot girl tỏ ra bình thản. Cô đăng trên trang cá nhân dòng trạng thái: "Chuyện đến nước này rồi, ăn cơm cái đã". Động thái này của Blase Loan Loan được cho là khẳng định vụ đi chơi cùng nam diễn viên hạng A là thật.

Tuy nhiên, với những thông tin trên chỉ chừng đó là chưa đủ làm bằng chứng để chứng minh người đẹp này mua bán tình dục với Lý Dịch Phong mà cả 2 chỉ đơn giản là bạn tình vì nhu cầu của nhau. Do đó, cơ quan chức năng không thể bắt hot girl Thượng Hải. Không chỉ vậy, Blase Loan Loan chưa từng thừa nhận bản thân là gái mại dâm cao cấp hay bị cảnh sát nêu, dù thực tế cô có quan hệ tình ái phức tạp với nhiều tài tử trong showbiz.

 

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Từ khóa:   Lý Dịch Phong Blase Loan Loan sao Châu Á sao Hoa ngữ Drama Cbiz

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