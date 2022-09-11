Netizen bất ngờ với hình ảnh Lý Dịch Phong bị còng tay, sự thật đằng sau ra sao?

Hình ảnh Lý Dịch Phong bị còng tay và ngồi sau song sắt hiện đang được cư dân mạng tích cực lan truyền một cách chóng mặt vào lúc này.

Lý Dịch Phong chắc hẳn đang là cái tên nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả sau khi nghi án liên quan đến tình dục, cụ thể là môi giới mại dâm bùng nổ. Và mới đây, những hình ảnh Lý Dịch Phong bị còng tay áp giải và ngồi sau song sắt khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên bởi số lượng fan hâm mộ của nam diễn viên là rất đông đảo. Nam diễn viên Lý Dịch Phong - Ảnh: Internet Tuy nhiên, sự thật đằng sau bức ảnh lại khiến khán giả phải ngã ngửa. Thì ra những hình ảnh trên được chụp lại khi Lý Dịch Phong đang thực hiện ghi hình cho dự án Ám Dạ Hành Giả (2022). Trong bộ phim này, Lý Dịch Phong vào vai Lạc Tường - một cảnh sát chống ma túy đã giả chết trong một nhiệm vụ bí mật cách đây 5 năm. Sau 5 năm, anh quay trở lại, thay đổi thân phận và bắt đầu gia nhập vào biệt đội chống ma túy với mục đích truy tìm tên trùm đứng đằng sau băng đảng này.

Theo dòng sự kiện, chiều ngày 10/9, có netizen tiếp tục phát hiện Weibo tích xanh của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã xóa bài viết liên quan tới Lý Dịch Phong. Điều này khiến cư dân mạng càng có thêm niềm tin nam diễn viên thực sự có liên quan đến vụ bê bối gần đây bởi anh là đại sứ của Viện Kiểm Sát Nhân dân tối cao. Công an Bắc Kinh vừa chính thức thông báo Lý Dịch Phong bị bắt vì hành vi mua dâm trái phép - Ảnh: Internet Bài viết một lúc sau có hiện lại, tuy nhiên cuối cùng đã hoàn toàn bị xóa. Fanclub của Lý Dịch Phong lên tiếng trấn an người hâm mộ khi đưa ra một vài bằng chứng cho rằng thần tượng của mình không hề liên quan đến vụ việc trên.

Sự việc không dừng lại ở đó khi hàng loạt Weibo chính thức của lễ trao giải Kim Ưng, Hiệp hội Nghệ sĩ Truyền hình Trung Quốc cũng đã xóa các bài viết liên quan tới nam diễn viên. Động thái mới nhất là đến thời điểm hiện tại CCTV cũng đã chính thức xóa tên anh ra khỏi danh sách biểu diễn tiết mục Trung thu vào tối nay. Đến chiều ngày 11/9, công an Bắc Kinh đã chính thức ra thông báo Lý Dịch Phong bị bắt vì mua dâm trái phép nhiều lần và đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Nghi vấn Lý Dịch Phong kết hôn với 'con gái rượu' của cựu thị trưởng thành phố Thượng Hải Ngay sau khi Lý Dịch Phong bị bắt giữ vì "mua dâm trái pháp luật", cư dân mạng xứ Trung tiếp tục ngỡ ngàng trước nghi vấn nam diễn viên đã ngầm kết hôn với con gái của cựu thị trưởng thành phố Thượng Hải.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/netizen-bat-ngo-voi-hinh-anh-ly-dich-phong-bi-cong-tay-su-that-dang-sau-ra-sao-501745.html