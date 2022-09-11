Nghi vấn Lý Dịch Phong kết hôn với 'con gái rượu' của cựu thị trưởng thành phố Thượng Hải

Sao quốc tế 11/09/2022 18:38

Ngay sau khi Lý Dịch Phong bị bắt giữ vì "mua dâm trái pháp luật", cư dân mạng xứ Trung tiếp tục ngỡ ngàng trước nghi vấn nam diễn viên đã ngầm kết hôn với con gái của cựu thị trưởng thành phố Thượng Hải.

Vào ngày 22/9, cảnh sát Bắc Kinh ra thông báo Lý Dịch Phong (35 tuổi) đã bị bắt vì hành vi mua dâm trái phép nhiều lần. Anh thừa nhận với cảnh sát về hành vi mua dâm của mình, đồng thời nam diễn viên bị tạm giam và phạt hành chính.

Tin tức về việc Lý Dịch Phong mua dâm nhiều lần đang gây chấn động mạng xã hội, trở thành từ khóa được nhiều người quan tâm nhất với 100 triệu lượt đọc, lập kỷ lục trên Weibo. 

Tai tiếng của Lý Dịch Phong vẫn chưa dừng lại đó khi cư dân mạng truyền nhau thông tin nghi vấn nam diễn viên 35 tuổi này hiện đã ngầm kết hôn với con gái của cựu thị trưởng thành phố Thượng Hải. Cụ thể, Lý Dịch Phong đã ngầm kết hôn với một cô gái tên Nhậm Thi Vũ. Gốc gác của Nhậm Thi Vũ rất to khi có bố là cựu thị trưởng thành phố Thượng Hải.

Bên cạnh đó, một blogger cũng tiết lộ rằng "Kim chủ" (người đứng sau chi tiền cho các minh tinh) của Lý Dịch Phong là người bạn gái đã quen 3 năm, gia thế vừa giàu lại quyền lực, còn mua nhà chuẩn bị để kết hôn. 

Nghi vấn Lý Dịch Phong kết hôn với 'con gái rượu' của cựu thị trưởng thành phố Thượng Hải - Ảnh 1

Trước đó, vào tối ngày 10/9, sau khi xuất hiện các thông tin Lý Dịch Phong bị bắt, nam diễn viên đã lên tiếng thanh minh, vẫn khẳng định mình luôn tuân thủ pháp luật và tin tức trên mạng không đúng sự thật.

Ngay khi có thông tin chính thức Lý Dịch Phong vi phạm pháp luật, các trang xem phim như MangoTV, Tencent Video đã xóa tên Lý Dịch Phong khỏi các dự án truyền hình mà anh từng đảm nhận vai nam chính như Cổ kiếm kỳ đàm, Tru tiên: Thanh vân chí, Ma tước, Bí ẩn mà vĩ đại... Đây cũng được coi là động thái chấm dứt sự nghiệp của Lý Dịch Phong. Bởi theo quy định của Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA), nghệ sĩ vướng bê bối về đạo đức, vi phạm pháp luật không được phép xuất hiện trên bất cứ phương tiện truyền thông nào.

 

Nghi vấn Lý Dịch Phong kết hôn với 'con gái rượu' của cựu thị trưởng thành phố Thượng Hải - Ảnh 2

Trước khi sự nghiệp "sụp đổ" ở tuổi 35, Lý Dịch Phong từng được xếp vào nhóm "Tứ đại lưu lượng", tức 4 nghệ sĩ trẻ nổi tiếng và có lượng người hâm mộ hùng hậu nhất Trung Quốc, cùng Dương Dương, Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm. Các tác phẩm nổi bật của anh có thể kể đến Cổ kiếm kỳ đàm, Hoạt sắc sinh hương, Đạo mộ bút ký, Ma tước, Tru tiên Thanh Vân chí. Đặc biệt, anh cũng từng nhận được giải thưởng của Hoa Đỉnh, Kim Ưng. Đài truyền hình trung ương CCTV cũng loại bỏ tiết mục trình diễn đơn ca của Lý Dịch Phong khỏi Gala Trung thu.

Cảnh sát Bắc Kinh chính thức 'kết tội' Lý Dịch Phong: Từng bị tạm giữ, phạt hành chính vì nhiều lần ‘mua bán dâm trái phép’

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Nam diễn viên "đỉnh lưu" Lý Dịch Phong hiện đang bị giam giữ vì nhiều lần "mua bán dâm trái phép".

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