Tháng 9 âm lịch, mưa thuận gió hòa, hào quang sáng chói, 3 con giáp 'giàu hơn Thần Tài', trúng số độc đắc bạc tỷ dễ dàng, việc ít tiền nhiều, ăn sung mặc sướng

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 09:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'giàu hơn Thần Tài', trúng số độc đắc bạc tỷ dễ dàng, việc ít tiền nhiều, ăn sung mặc sướng vào tháng 9 âm lịch.

Tuổi Mão

Tháng 9 âm lịch, tài lộc của người tuổi Mão sẽ có chiều hướng gia tăng và tiến triển thuận lợi. Đây quả là khoảng thời gian may mắn của bản mệnh trên phương diện tài chính. Nhờ vào khả năng quan sát nhạy bén, linh hoạt nên bạn có thể nhận ra nhiều cơ hội kiếm tiền tốt hơn người khác, từ đó nắm bắt và thu về lợi nhuận cao.

Người độc thân trong ngày dễ tìm được người tri kỷ, tâm đầu ý hợp với mình, vậy nên hãy ra ngoài và giao tiếp nhiều hơn. Với những người đã kết hôn, bạn sẽ giải quyết mâu thuẫn tồn tại bấy lâu, từ đó khiến gia đình ngày một hòa thuận hơn.

Tháng 9 âm lịch, mưa thuận gió hòa, hào quang sáng chói, 3 con giáp 'giàu hơn Thần Tài', trúng số độc đắc bạc tỷ dễ dàng, việc ít tiền nhiều, ăn sung mặc sướng - Ảnh 1
Tháng 9 âm lịch, tài lộc của người tuổi Mão sẽ có chiều hướng gia tăng và tiến triển thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra tương đối ổn định và hanh thông trong tháng 9 âm lịch. Con giáp này luôn được đánh giá cao vì là người biết tôn trọng quy tắc, kỷ luật và có tinh thần trách nhiệm. Tất cả điều này mang lại nhiều lợi thế lớn cho bản mệnh trên con đường công danh và cạnh tranh.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ tiến triển tốt đẹp. Tình yêu đôi lứa lớn dần lên từng ngày, bản mệnh và người ấy biết cách quan tâm đến đối phương, tạo sự tin tưởng và cảm giác an toàn cho nhau.

Tháng 9 âm lịch, mưa thuận gió hòa, hào quang sáng chói, 3 con giáp 'giàu hơn Thần Tài', trúng số độc đắc bạc tỷ dễ dàng, việc ít tiền nhiều, ăn sung mặc sướng - Ảnh 2
Sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra tương đối ổn định và hanh thông trong tháng 9 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Các dự định, kế hoạch gặp thời cơ tốt nên người tuổi Tuất sẽ được tiến hành theo đúng quỹ đạo mà bản mệnh mong muốn vào tháng 9 âm lịch. Tiền bạc rủng rỉnh, lợi nhuận thu về gấp nhiều lần so với những ngày khác giúp tuổi Dần có thể có được cuộc sống thoải mái.

Ngoài ra, chuyện tình yêu lứa đôi vẫn tiến triển tốt đẹp nhờ sự bao dung, nhường nhịn lẫn nhau. Bầu không khí gia đình giữ được sự ấm êm, thuận hòa và đem lại cảm giác hạnh phúc đích thực cho những người trong cuộc.

Tháng 9 âm lịch, mưa thuận gió hòa, hào quang sáng chói, 3 con giáp 'giàu hơn Thần Tài', trúng số độc đắc bạc tỷ dễ dàng, việc ít tiền nhiều, ăn sung mặc sướng - Ảnh 3
Các dự định, kế hoạch gặp thời cơ tốt nên người tuổi Tuất sẽ được tiến hành theo đúng quỹ đạo mà bản mệnh mong muốn vào tháng 9 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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