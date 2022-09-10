Kể từ ngày mai, 16 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 21:15

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' kể từ ngày 16/8 âm lịch.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần diễn ra êm đẹp, không có gì khó khăn kể từ ngày 16/8 âm lịch. Người tuổi này tìm thấy được công việc phù hợp nên có thể phát huy được hết tất cả thế mạnh của mình. Điều này không những mang lại nguồn thu nhập rủng rỉnh mà còn tạo ấn tượng tốt với cấp trên. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên tốt đẹp, tươi sáng do có quý nhân phù trợ. Bạn không những nhận được những yêu thương từ người ấy mà còn được chiều chuộng, chăm sóc như một đứa trẻ. 

Kể từ ngày mai, 16 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 1
Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần diễn ra êm đẹp, không có gì khó khăn kể từ ngày 16/8 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Kể từ ngày mai, người tuổi Mùi sẽ có mùa bội thu tiền bạc, gặp nhiều may mắn, không gặp may thì cũng tránh được họa lớn, được tổ tiên che chở, xung quanh bạn sẽ có những cuộc vui diễn ra. Nhờ mọi thứ diễn ra tốt đẹp mà bản mệnh cũng tự tin hơn vào công việc của mình, mở ra cơ hội mới, đón nhận không gian phát triển tốt, tương lai tươi sáng.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng có dấu hiệu khởi sắc. Người độc thân đã có thể sẵn sàng để nói chuyện yêu đương sau những tổn thương về mặt tình cảm trong quá khứ.

Kể từ ngày mai, 16 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 2
Kể từ ngày mai, người tuổi Mùi sẽ có mùa bội thu tiền bạc, gặp nhiều may mắn, không gặp may thì cũng tránh được họa lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Con đường công danh của người tuổi này ngày một thăng tiến do có sự che chở của Thương Quan. Tuy nhiên, bản mệnh tránh để cảm xúc chi phối trong quá trình làm việc nếu không muốn gây ra những hậu quả khó lường. 

Vận trình tài lộc tương đối ổn định. Con giáp này có nguồn thu nhập khấm khá do làm nhiều công việc cùng một lúc. Nhờ vậy, vận trình tình cảm cũng sẽ trở nên đào hoa vượng. Người độc thân có thể tìm thấy được một nửa yêu thương sau khoảng thời gian dài cô đơn. 

Kể từ ngày mai, 16 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 3
Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi diễn ra suôn sẻ, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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