'Người tình' của Lý Dịch Phong có động thái đáng chú ý, drama lần này lại thêm tình tiết mới?

Hot girl mạng từng vướng tin đồn tình ái với Lý Dịch Phong vừa qua đã có một động thái đáng chú ý.

Cách đây vài giờ, Lý Dịch Phong đã cho đăng tải lên Weibo của mình văn bản thanh mình của phía phòng làm việc. Văn bản này có nội dung phủ nhận loạt tin đồn gần đây và tuyên bố sẽ dùng pháp luật để xử lý những bên đã bôi nhọ anh.

Lý Dịch Phong đã lên tiếng phủ nhận những tin đồn gần đây về mình - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, hot girl mạng từng vướng vào tin đồn tình ái với Lý Dịch Phong cũng đã có một động thái vô cùng bất ngờ. Cụ thể, cô đăng tải lên trang cá nhân của mình một dòng trạng thái: “Sự việc đã đến nước này, cứ ăn cơm trước đã". Cư dân mạng xứ Trung cho rằng người đẹp này sắp tới sẽ tung ra một thông tin quan trọng, có ảnh hưởng đến scandal của Lý Dịch Phong.

Trạng thía của hot girl mạng từng vướng vào tin đồn tình ái với Lý Dịch Phong

Được biết, hot girl này được cho là đã được Lý Dịch Phong đưa đến đảo Ko Samui ở Thái Lan ăn chơi 5 ngày liền bất chấp sự chờ đợi xuất hiện của người hâm mộ. Lúc đầu nam tài tử còn lấy chuyện yêu đương ra để lấp liếm sự việc nhưng phía hot girl mạng kia lại phủ nhận chuyện hai người có quan hệ tình cảm.

Trước đó, vào chiều ngày 10/9, loạt bài viết nhắc đến tên Lý Dịch Phong trên các tài khoản Weibo có tích xanh của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Hoa, giải thưởng Hoa Đỉnh, Kim Ưng đã bị xóa hoặc ẩn đi. Tiết mục biểu diễn đêm hội Trung thu của nam tài tử trên CCTV cũng đã bị hủy bỏ. Netizen xứ Trung cũng không thể tìm kiếm được bất kỳ thông tin gì về tên của Lý Dịch Phong trên MXH.

Không những vậy, xuất hiện một thông tin nội bộ với nội dung Lý Dịch Phong vừa qua đã phải ngồi tù 15 ngày vì tội mua dâm và sử dụng chất kích thích. Theo những bằng chứng mà người này cung cấp, người bị cảnh sát bắt giam có tên là Lý Hạ - tên thật của Lý Dịch Phong. Sự việc này làm dấy lên tin đồn anh đã bị "phong sát ngầm".

Lý Dịch Phong chính thức lên tiếng, khẳng định bản thân 'trong sạch như một bông tuyết' Tài tử Lý Dịch Phong đã chính thức lên tiếng về loạt ồn ào bủa vây anh trong suốt thời gian qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-tinh-cua-ly-dich-phong-co-dong-thai-dang-chu-y-drama-lan-nay-lai-them-tinh-tiet-moi-501507.html