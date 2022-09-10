Lý Dịch Phong bị ngầm phong sát, tin đồn phạm tội tình dục là sự thật?

Sao quốc tế 10/09/2022 19:01

Động thái mới nhất của nhiều cơ quan chức năng tại Trung Hoa đã làm dấy lên tin đồn Lý Dịch Phong sẽ là nghệ sĩ tiếp theo sẽ bị phong sát.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, vào chiều ngày 10/9, tài khoản Weibo có tích xanh của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã xóa bỏ tất cả các bài viết liên quan đến Lý Dịch Phong. Động thái này đã làm dấy lên tin đồn nam nghệ sĩ sẽ là người tiếp theo bị phong sát.

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Lý Dịch Phong bị hàng loạt trang Weibo của các đơn vị nhà nước xóa bài và đồng thời cũng bị CCTV xóa bỏ màn trình diễn và đêm hội Trung thu - Ảnh: Internet

Tiếp sau đó, các tài khoản của những giải thưởng lớn mà Lý Dịch Phong từng được nhận giải cũng tiếp tục xác và ẩn đi các bài viết về nam nghệ sĩ. Hiện tại, cư dân mạng xứ Trung cũng không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về tên của tài tử nào.

Mới đây nhất, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cũng đã chính thức xóa tên của Lý Dịch Phong ra khỏi danh sách những nghệ sĩ sẽ biểu diễn vào tiết mục Trung thu tối ngày 10/9. Blogger nổi tiếng về giải trí Trương Tiểu Hàn cũng đã lên tiếng xác nhận đêm hội Trung thu sẽ không có sự xuất hiện của Lý Dịch Phong.

Trước đó, vào đầu tuần này, Lý Dịch Phong đã vắng mặt không lý do khỏi một sự kiện quảng bá của nhãn hàng ở Hàng Châu. Cả phía công ty của nam diễn viên và nhãn hàng kia đều không hề lên tiếng giải thích bất kỳ điều gì. Điều này làm cho cộng đồng người hâm mộ của anh không khỏi lo lắng.

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Sau đó, mạng xã hội bắt đầu lan truyền tin đồn Lý Dịch Phong đã bị bắt vì thực hiện hành vi mua dâm vào một ngày trước đó, thông tin này khiến cho không ít người xôn xao. Khi sự việc này vẫn đang gây xôn xao, Lý Dịch Phong đã bất ngờ livestream gián tiếp phủ nhận việc mình bị bắt vì mua dâm. Anh cho biết, mình hiện đang ngồi trong xe hơi và không thể đến được Hàng Châu - nơi tổ chức sự kiện - vì quy định kiểm soát dịch bệnh tại khu vực này.

"Tôi không thể đến được Hàng Châu dự sự kiện vì quá trình kiểm tra dịch từ cơ quan quản lý. Mong mọi người giữ sức khỏe." - Lý Dịch Phong cho biết.

Lý Dịch Phong livestream nhưng tuyệt nhiên không đề cập về bê bối bị bắt vì mua dâm

Lý Dịch Phong livestream nhưng tuyệt nhiên không đề cập về bê bối bị bắt vì mua dâm

Nam diễn viên Lý Dịch Phong đã vướng tin đồn bị bắt giữ vì mua dâm, sau khi anh không thể đến dự một sự kiện hôm đầu tuần.

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