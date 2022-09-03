Rộ tin Trung Quốc sẽ remake phim Pinocchio đình đám của Hàn Quốc, nhắm đến Lý Dịch Phong và Châu Khiết Quỳnh đảm nhận vai nam nữ chính?

Sao quốc tế 03/09/2022 22:03

Mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền thông tin cho biết Trung Quốc sẽ mua lại bản quyền của bộ phim truyền hình Hàn Quốc từng gây sốt một thời Pinocchio để làm lại.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền thông tin cho biết Trung Quốc sẽ mua lại bản quyền của bộ phim truyền hình Hàn Quốc từng gây sốt một thời Pinocchio để làm lại. Theo đó, có nguồn tin cho biết hiện tại vai diễn nam nữ chính từng do Lee Jong SukPark Shin Hye đảm nhận hiện đang nhắm đến Lý Dịch Phong và Châu Khiết Quỳnh.

Rộ tin Trung Quốc sẽ remake phim Pinocchio đình đám của Hàn Quốc, nhắm đến Lý Dịch Phong và Châu Khiết Quỳnh đảm nhận vai nam nữ chính? - Ảnh 1
Nam nữ chính từng do Lee Jong Suk và Park Shin Hye đảm nhận hiện đang nhắm đến Lý Dịch Phong và Châu Khiết Quỳnh tham gia đóng chính phim Pinocchio - Ảnh: Internet

Lên sóng từ năm 2014, Pinocchio từng gây sốt khắp màn ảnh Hàn, ngoài ra cũng cực kỳ nổi tiếng ở nước ngoài nhờ kịch bản hấp dẫn phản ánh thực tế đời sống xã hội cũng như đạo đức của những người làm trong ngành tin tức. Do đó, phần lớn cư dân mạng xứ Trung đều phản đối việc làm lại phim bởi kịch bản chứa nhiều tình tiết khó được qua xét duyệt. Hơn nữa, diễn xuất của Lee Jong Suk và Park Shin Hye từng ghi lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả nên bản làm lại khó lòng vượt qua cái bóng của bản Hàn.

-“Tôi nghĩ không nên làm lại bộ này đâu , bản Hàn là quá xuất sắc rồi, Lee Jong Suk với Park Shin Hye diễn cũng rất hay”

-“Tôi nghĩ phim này làm lại kịch bản sẽ bị sửa rất nhiều mà như vậy thì còn gì hay nữa”

-“Không ai diễn lại được nét của Lee Jong Suk với Park Shin Hye đâu , xin đừng remake nữa”

Rộ tin Trung Quốc sẽ remake phim Pinocchio đình đám của Hàn Quốc, nhắm đến Lý Dịch Phong và Châu Khiết Quỳnh đảm nhận vai nam nữ chính? - Ảnh 2
Pinocchio từng gây sốt khắp màn ảnh Hàn, ngoài ra cũng cực kỳ nổi tiếng ở nước ngoài nhờ kịch bản hấp dẫn phản ánh thực tế đời sống xã hội - Ảnh: Internet

Được biết, Pinocchio là bộ phim xoanh quanh hành trình tìm kiếm công lý đầy tham vọng của những phóng viên tin tức trẻ tuổi trước những vấn nạn của xã hội. Trong phim, nữ chính Choi In Ha là cô nàng tuy xinh đẹp nhưng lại mắc hội chứng Pinocchio, khiến cô luôn bị nấc cụt khi nói dối và chỉ dừng lại khi nói ra sự thật. Dù vậy, Choi In Ha vẫn một mực lực chọn làm nghề phóng viên vì công việc này đòi hỏi người làm tin phải phản ánh chính xác thực tế. Trong khi đó, nam chính Choi Dal Po do Lee Jong Suk đảm nhận là một cậu bé lúc nhỏ từng được ông nội Choi In Ha cứ sống, cũng từ đó trở thành chú nuôi của cô nàng. Anh thông minh lại đẹp trai, sau này cũng trở thành phóng viên giống với In Ha.

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Từ khóa:   Pinocchio Lee Jong Suk Park Shin Hye Lý Dịch Phong Châu Khiết Quỳnh

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