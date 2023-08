Rộ tin Trung Quốc sẽ remake phim Pinocchio đình đám của Hàn Quốc, nhắm đến Lý Dịch Phong và Châu Khiết Quỳnh đảm nhận vai nam nữ chính?

-“Không ai diễn lại được nét của Lee Jong Suk với Park Shin Hye đâu , xin đừng remake nữa”

Pinocchio từng gây sốt khắp màn ảnh Hàn, ngoài ra cũng cực kỳ nổi tiếng ở nước ngoài nhờ kịch bản hấp dẫn phản ánh thực tế đời sống xã hội - Ảnh: Internet

Được biết, Pinocchio là bộ phim xoanh quanh hành trình tìm kiếm công lý đầy tham vọng của những phóng viên tin tức trẻ tuổi trước những vấn nạn của xã hội. Trong phim, nữ chính Choi In Ha là cô nàng tuy xinh đẹp nhưng lại mắc hội chứng Pinocchio, khiến cô luôn bị nấc cụt khi nói dối và chỉ dừng lại khi nói ra sự thật. Dù vậy, Choi In Ha vẫn một mực lực chọn làm nghề phóng viên vì công việc này đòi hỏi người làm tin phải phản ánh chính xác thực tế. Trong khi đó, nam chính Choi Dal Po do Lee Jong Suk đảm nhận là một cậu bé lúc nhỏ từng được ông nội Choi In Ha cứ sống, cũng từ đó trở thành chú nuôi của cô nàng. Anh thông minh lại đẹp trai, sau này cũng trở thành phóng viên giống với In Ha.