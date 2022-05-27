Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/5/2022: Lý Dịch Phong 'nên duyên' cùng Đàm Tùng Vận trong dự án mới, giá trị thương mại của Địch Lệ Nhiệt Ba đạt 'đỉnh lưu' trong dành sao nữ?

2. Trường Tương Tư của Dương Tử và Trương Vãn Ý có thể sẽ có 50 - 70 tập, chia làm 2 phần lên sóng.

1. Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch và Hứa Khải đến nay vẫn chưa có tin tức phát sóng.

4. Lý Dịch Phong và Đàm Tùng Vận khả năng sẽ hợp tác trong một bộ phim điệp chiến.

3. Tiểu thuyết Thuở Niên Thiếu Không Thể Quay Về Ấy của Đồng Hoa được cải biên thành phim, diễn viên chính tạm định: Triệu Kim Mạch, Hồ Tiên Hú, Đặng Ân Hi, Lưu Vũ Hằng, Lưu Diệu Văn và xuất đặc biệt biểu diễn của Bạch Vũ Phàm.

5. Cát Tường Văn Liên Hoa Lâu: Thành Nghị x Tăng Thuấn Hi sắp khai máy.

6. Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử, Thành Nghị đóng chính sẽ lên sóng vào quý 3.

7. Dương Tử trong khoảng thời gian này đã đẩy rất nhiều show tạp kỹ đi do lịch trình quá dày đặc.

8. Châu Thâm và Mao Bất Dịch quả thực tồn tại một chút quan hệ cạnh tranh. Dù sao cũng đều là 2 ứng viên đứng đầu trong thị trường OST, hai đoàn đội trước âm thầm phân cao thấp, nhưng bản thân nghệ sĩ lại không có mâu thuẫn gì. Hai người tính cách tuy khác biệt, nhưng đều không phải loại có tính cạnh tranh ác liệt.

9. Cảnh Điềm sắp đóng cặp với Phùng Thiệu Phong.

10. Giá trị thương mại của Địch Lệ Nhiệt Ba bây giờ đạt mức cao nhất trong các sao nữ, hơn nữa đoàn đội đối với phương diện kiểm soát tài nguyên cũng vô cùng nghiêm ngặt.

11. Gần đây Lý Dịch Phong bị theo dõi, rất nhiều tin tức của anh bị tiết lộ trên các diễn đàn.

12. Bộ phim "Tinh Anh Công Tố" của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ đóng máy trong tháng 6.

13. Đoàn đội của Lưu Hạo Tồn giờ không dám phách lối như trước, hiện thật thà lấy tài nguyên, chậm rãi dựa vào tác phẩm mà cải thiện danh tiếng.

14. Triệu Lệ Dĩnh hai năm qua quay không ít phim, nhưng phần lớn đều chưa phát sóng. Bản thân cô ấy cũng không nhàn rỗi, hết việc này tới việc khác. Mấy năm nay cô ấy rất coi trọng bản thân, chính là muốn nỗ lực cho sự nghiệp của cô ấy.

15. Cúc Tịnh Y đã ký kết hợp tác chiến lược với đài hoa quả