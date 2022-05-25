Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/5/2022: Phim 'Mộng Hoa Lục' của Lưu Diệc Phi sẽ ra mắt vào tháng 6, Angela Baby tái xuất với dự án phim cổ trang?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (25/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Chương trình "Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế" đã được khởi động lại và sẽ ghi hình vào tháng sau.

2. Lâm Ngạn Tuấn vẫn đang liên hệ với công ty mới.

3. Triệu Tiểu Đường sẽ đến "Các Chị Gái Đạp Gió Rẽ Sóng 3".

4. "Mộng Hoa Lục" do Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu tham gia chính sẽ được phát sóng vào đầu tháng 6.

5. Ngô Lỗi sẽ tham gia nhiều vai diễn phim thần tượng hơn.

6. Cổ Lực Na Trát muốn giảm cân nhưng thầy bói cho rằng việc giảm cân sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp của cô ấy.

7. Vương Nhất Bác gần đây đã đẩy đi một số lời mời tham gia các chương trình giải trí, anh ấy toàn tâm muốn trở thành một diễn viên.

8. Đoàn đội của Vương Nguyên đang không ngừng tiếp xúc với các chương trình giải trí khác nhau. Tương lai cậu ấy sẽ tham gia nhiều chương trình giải trí hơn.

9. Phim Trường Nhai Trường của Hoa Sách chọn Angela Baby là nữ chính.

10. Phim mới của Dịch Dương Thiên Tỉ " Mãn Giang Hồng" sẽ khởi quay vào cuối tháng 6.

11.Phim điện ảnh Mẫn Giang Hồng: đạo diễn Trương Nghệ Mưu, diễn viên chính Dịch Dương Thiên Tỉ, Thẩm Đằng, Vu Hòa Vĩ, Lôi Giai Âm, Vu Khiêm, Nhạc Vân Bằng

12. Phim Mai Hoa Hồng Đào của Diệu Khách: Quan Hiểu Đồng, Hàn Đông Quân.

13. Phim điện ảnh Chiến Tranh Vĩ Đại - Kháng Mỹ Viện Triều: đạo diễn Trần Khải Ca, diễn viên Chu Nhất Long, Trần Phi Vũ, Đoạn Dịch Hồng, Trương Tử Phong. Bộ phim này quay mất 9 tháng.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-tuc-dua-cbiz-ngay-25-5-2022-phim-mong-hoa-luc-cua-luu-diec-phi-se-ra-mat-vao-thang-6-angela-baby-tai-xuat-voi-du-an-phim-co-trang-471111.html