Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/5/2022: Đặng Luân kiếm tiền bằng việc đầu tư, Triệu Lộ Tư bắt đầu kiếm tài nguyên thời trang để nâng cao vị thế?

Sao quốc tế 20/05/2022 12:45

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (20/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Chương trình "Nhà Nghệ Thuật Điên Cuồng" dự định sẽ mời Châu Tấn, Jackson.

2. Có một số phim là do Cúc Tịnh Y tự mình đàm phán, sau đó công ty ra mặt ký hợp đồng rồi chia tiền.

3. Bố của Nghiêm Hạo Tường ở Canada, bình thường sẽ không trở về nên công việc và cuộc sống thường ngày của cậu ấy chủ yếu do mẹ phụ trách.

4. Đặng Luân từ bỏ việc trở lại rồi, anh ấy dự định sẽ kiếm tiền bằng việc đầu tư.

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5. Trường Phong Độ của Bạch Kính Đình và Tống Dật tạm định 16/6 khai máy.

6. Thành Nghị đã quay xong Điểm Mấu Chốt, chắc đã chuẩn bị để vào đoàn phim tiếp theo.

7. Trương Nghệ Hưng hiện giờ hoạt động khá ít, chủ yếu anh muốn dành thời gian cho việc làm diễn viên.

8. Gần đây có một kịch bản tình chị em tiếp xúc với Địch Lệ Nhiệt Ba, nam chính được đề xuất là Vương An Vũ.

9. Sau này tài nguyên thời trang của Triệu Lộ Tư sẽ tốt hơn nữa.

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10. Ngô Lỗi không phải phú nhị đại. Nam diễn viên có lời đồn rằng nhà nhiều tiền nên anh mới có được cơ hội làm sao nhí và không ngừng nhận được tài nguyên tốt. Tuy nhiên, gia cảnh của anh không tệ, nhưng cũng không phải phú nhị đại gì cả. Việc anh được trọng dụng chính là người ta đã nhìn thấy được những nỗ lực và sự tiến bộ vượt bậc trong diễn xuất của anh.

11. Hoa Thần Vũ bây giờ luôn đề phòng, sợ bạn gái sẽ mang thai, một đứa trẻ thôi đã khiến cho anh gặp quá nhiều rắc rối rồi.

12. Gần đây Châu Tấn đã mời Châu Đông Vũ ký hợp đồng bán phần với phòng làm việc của cô. 

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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