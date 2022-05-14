Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/5/2022: Phim mới của Triệu Lộ Tư bị chê bai, Triệu Lệ Dĩnh muốn lấy giải Kim Ưng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (14/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Chương trình mới của đài Hồ Nam sẽ có sự tham gia của Lưu Vũ và La Nhất Châu.

2. Phim mới của Triệu Lộ Tư bị chê bai rất nhiều có điều đoàn đội của cô ấy đang nỗ lực khống bình, nhằm hướng bớt áp lực về phía nam chính.

3. Mãn Hồng Giang của Trương Nghệ Mưu: Dịch Dương Thiên Tỷ.

4. Phạm Thừa Thừa x BAZAAR Men.

5. Trầm Vụn Hương Phai dự kiến tháng 6, 7 lên sóng.

6. Trong bộ mới của Kim Mạch và Thẩm Nguyệt, Kim Mạch mới là nữ chính phiên 1.

7. Địch Lệ Nhiệt Ba hiện tại sẽ không suy xét đến làm thành viên cố định của show giải trí. Lưu lượng dễ bị bôi đen, cô ấy còn phải quy hoạch sự nghiệp phim ảnh của mình.

8. Triệu Lệ Dĩnh muốn lấy giải Kim Ưng.

9. Tháng 6 nhộn nhịp với các dự án phim như: Ngọc Cốt Dao, Trầm Hương Như Tiết, An Lạc Truyện đều nô nức đổ bộ. Để xem chiến thắng thuộc về nền tảng nào. Trầm Hương Như Tiết tranh thủ suất chiếu đài.

10. Phim Thanh Ca Rượu Thiếu Niên Hành của Vương Nhất Bác và Trần Ngọc Kỳ phim sắp chiếu, đã bắt đầu làm nóng tạo nhiệt.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-tuc-dua-cbiz-ngay-14-5-2022-phim-moi-cua-trieu-lo-tu-bi-che-bai-trieu-le-dinh-muon-lay-giai-kim-ung-468664.html