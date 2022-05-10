1. Kim Ưng lần thứ 31 bắt đầu lựa chọn rồi, ứng cử viên cho vị trí nữ thần Kim Ưng có Dương Tử , Đàm Tùng Vận, Cổ Lực Na Trát, Viên Băng Nghiên.

2. Hiện có hàng chục nhãn hàng trả giá cao cho Dương Mịch để cô mặc đồ của họ trong Hoa Thiếu, đoàn đội của cô còn mời hẳn stylist để phối đồ.

3. Hoa Mai Hồng Đào đổi nam chủ thành Hàn Đông Quân.

4. Dương Tử rất muốn cùng Vương Nhất Bác hợp tác.

5. Lâm Canh Tân đặc biệt chán ghét việc giảm cân, nhân viên công tác bên cạnh càng kêu anh giảm cân thì anh lại càng làm vài trò mờ ám sau lưng và thay đổi cách ăn uống của mình.

6. Cúc Tịnh Y hiếm khi xem lại ảnh hoặc video trước đây của cô ấy, chủ yếu là vì cô ấy không thể đối mặt với tướng mạo của mình vào thời điểm đó.

7. Hoàng Tử Thao giống như một đứa trẻ, khi được người khác khen ngợi thì cậu ấy rất vui, khi bị người khác mắng thì cậu ấy tức giận, có thể nói vui sướng và tức giận đều hiện rõ trên khuôn mặt.

8. Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm đều đang né tránh vấn đề kết hôn.

9. Cổ Lực Na Trát đã mời một giáo viên nước ngoài huấn luyện khẩu ngữ.

10. Trương Nhất Sơn và Dương Tử lại đi chơi cùng nhau.

11. Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đều đang độc thân, cả hai không muốn tìm người yêu trong giới nữa, đặc biệt là Nhiệt Ba.

12. Lưu Hạo Tôn ban đầu có màn hợp tác với Trần Phi Vũ, hiện tại đã hủy bỏ. Cô giờ duyên qua đường rất kém, sẽ ảnh hưởng tới tài nguyên trong phạm vi nhất định.

13. Hiện nhiều thương hiệu đối với Hoa Thần Vũ rất thận trọng, một số đại ngôn còn không thể tiếp tục.

14. Mặc dù Lý Vinh Hạo và Dương Thừa Lâm gần nhất đã bác bỏ tin đồn ly hôn nhưng mối quan hệ của họ thực sự không còn tốt đẹp như trước.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.