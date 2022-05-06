Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/5/2022: Triệu Lệ Dĩnh dùng người đóng thế trong cảnh múa ở 'Dữ Phượng Hành', Angela Baby và Lâm Nhất lần đầu 'nên duyên' trong phim mới?

Sao quốc tế 06/05/2022 10:34

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (6/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Ninh An Như Mộng sắp khai máy, dàn diễn viên tạm định: Bạch Lộc, Trương Lăng Hách, Vương Tinh Việt, Chu Tuấn Vĩ.

 

2. Bác Sĩ Phi Phàm do Trương Vãn Ý, Khương Bội Dao, Trịnh Vân Long tạm định quý 3 phát sóng trên Mango TV.

 

3. Phim huyền nghi Khói Lửa tạm định nam chủ Tiêu Chiến.

 

4. Triệu Lệ Dĩnh gần đây makeup theo hướng thiếu nữ ngọt ngào để phù hợp với tạo hình nhân vật trong Dữ Phượng Hành.

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5. Phong Nguyệt Cẩm Nang do Hàn Đông Quân và Trần Dao đóng chính. 

 

6. Vô Ưu Độ của Nhậm Gia Luân sẽ khai máy vào cuối tháng 6. 

 

7. Trọng Sinh Chi Môn của Vương Tuấn Khải lên sóng không tệ. Anh ấy không sử dụng lưu lượng của bản thân để quảng bá phim. Hiện Vương Tuấn Khải đang trong tổ điện ảnh Vạn Lý Quy Đồ hợp tác cùng Trương Dịch.

 

8. Người Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa chủ yếu muốn chạy nhiệt từ Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba. Cả hai đều không có khả năng hợp tác, phía Nhiệt Ba không nguyện ý tái hợp nam diễn viên lần 2.

 

9. Manh Thám Thám Án còn đang tiếp xúc Hồ Ca, Vương Khải, Vương Âu. Cả ba người này trước đều từng hợp tác qua nhiều phim rồi.

 

10. Angela Baby Lâm Nhất lần đầu "nên duyên" trong phim mới

sao hoa ngu

11. Triệu Lệ Dĩnh có một thế thân chuyên diễn cảnh múa vì cô ấy múa không được đẹp tay chân không phối hợp với nhau nên mỗi lần có cảnh múa đoàn làm phim sẽ để thế thân đóng.

 

12. Top 10 phim truyền hình đáng xem nhất quý 1 năm 2022: Tâm Cư, Nhân Thế Gian, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, Hạnh Phúc Nhị Trọng Tấu, Liệp Tội Đồ Giám, Khai Đoan, Truy Ái Gia Tộc, Thượng Thực, Kính Song Thành, Hoàn Mỹ Bạn Lữ.

 

13. Quan Hiểu Đồng đã nhận lời hợp tác với một thương hiệu váy cưới nhưng không cho phép tuyên truyền hai từ "hôn lễ" ở những nơi công cộng vì cô ấy chưa muốn kết hôn.

 

14. Triệu Lệ Dĩnh sau khi nhận Dữ Phượng Hành đã tìm được một thầy dạy võ để bắt đầu khóa huấn luyện đặc biệt trước khi nhập đoàn.

 

15. Cổ Lực Na Trát lúc làm việc thường được các nhân viên dỗ dành, đặc biệt là những khi tâm trạng không tốt, cô ấy chẳng khác nào một đứa trẻ.

 

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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