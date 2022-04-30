Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/4/2022: Mã Tư Thuần sắp sinh con, Thẩm Nguyệt 'so kè' tài nguyên với Cúc Tịnh Y?

1. Phim "Cuộc Sống Đô Thị": đạo diễn Lưu Tiến, diễn viên chính Quách Kỳ Lân, Kim Thần, Lưu Nhuế Lân, Chu Châu, Trần Minh Hạo, Vương Dương. Tháng 6/2022 khai máy.

2. Remake từ phim điện ảnh tâm lý tội phạm "Người Khách Vô Hình": Hứa Quang Hán, Trương Quân Ninh, Doãn Chính, Huệ Anh Hồng. Đạo diễn Trần Trác, dự tính quý 2 khai máy.

3. Ngô Lỗi hiện tại có rất nhiều kịch bản đề tài tình yêu "chị - em".

4. Mã Tư Thuần sắp sinh con.

5. Mẫu hình lý tưởng của Thái Từ Khôn là các chị gái.

6. Quan hệ của Trương Nghệ Hưng và Dương Mịch rất ổn, bây giờ anh đang muốn công ty mình hợp tác chiến lược với Gia Hành, bắt tay cả mảng phim ảnh và âm nhạc.

7. Gần đây Vương Nguyên làm mini live concert rất thoát vòng, với tình hình sân khấu âm nhạc của cbiz mà nói thì lưu lượng tiểu sinh có thể kiên trì làm nhạc tương đối rất hiếm thấy.

8. Địch Tử Lộ gia nhập "Hoa Tỷ Đệ". Cậu cũng đang tiếp xúc với phim của Tencent.

9. Thẩm Nguyệt và Cúc Tịnh Y cũng xem như đang cạnh tranh tài nguyên.

10. Triệu Lệ Dĩnh quả thật từng tiếp xúc với nhãn hiệu của Trương Đình, lúc ấy Trương Đình dùng tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh để tuyên truyền, tuy nhiên cuối cùng Triệu Lệ Dĩnh quyết định không đầu tư.

11. Cung Tuấn gần nhất đang nỗ lực ở giới thời trang, đã chụp một bìa Harper's Bazaar.

12. Giả Linh đang chuẩn bị phim điện ảnh mới của mình.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.