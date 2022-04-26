Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/4/2022: Cúc Tịnh Y tiếp tục 'hóa tiên' đóng cổ trang, Lâm Canh Tân nỗ lực giảm cân nhưng không thành?

1. Thành tích của Ngô Lỗi đến giờ vẫn chưa có ai vượt qua.

2. Iqiyi dùng rất nhiều phí quảng bá cho bộ phim của của Viên Băng Nghiên, xem như cũng đạt được chút kì vọng.

3. Từ Lộ có rất nhiều phim dự trữ.

4. Đoàn đội của Quan Hiểu Đồng đơn phương "xào couple" tỷ đệ với Tống Á Hiên khiến phía Tống Á Hiên rất khó chịu.

5. "Sổ tay công lược hắc liên hoa" nhắm đến vai nữ chính là Cúc Tịnh Y.

6. Dương Dương rất để ý đến trạng thái gương mặt, mỗi ngày đều chăm sóc da rất cẩn thận.

7. Điện ảnh Mãn Giang Hồng, 4 chữ áp phiên Thẩm Đằng.

8. Lệnh hạn cổ trang cuối năm nay sẽ làm rất nghiêm cho nên các bộ cổ trang đều tranh thủ đẩy phim lên chiếu trước hè.

9. Trùng Sinh Chi Môn của Vương Tuấn Khải và Trương Dịch sẽ lên sóng Youku vào 29/4 này.

10. Trương Triết Hạn đang tìm đường trở lại Cbiz.

11. Lâm Canh Tân trước mắt đang nỗ lực giảm cân để phù hợp với vai diễn trong Dữ Phượng Hành, nhưng đoàn đội rất đau đầu vì anh ấy không thể "kiểm soát" được bản thân, ăn gì uống gì đều tuỳ ý, không thích vận động.

12. Dịch Dương Thiên Tỉ chụp quảng cáo mới cho Huawei.

13. Giả Nãi Lượng bị nhắm trúng nên vướng vào vụ trốn thuế, nhưng may mắn là có người bảo vệ.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.