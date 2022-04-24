Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/4/2022: Dương Mịch và Hoa Thần Vũ mở công ty chung, Triệu Lệ Dĩnh thích đi dạo một mình?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (24/4/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. 13/5 iqiyi tổ chức chiêu thương, dự kiến sẽ có những bộ phim đang quay và dự án chuẩn bị quay tung tài liệu mới:

- Dã man sinh trưởng

- Vân tương truyện

- Hoa nhung

- Thương lan quyết

- Tiên kiếm 4

- Hồ yêu tiểu hồng nương

- Ninh an như mộng

- Trường phong độ

- Vô ưu độ

2. Dương Mịch và Hoa Thần Vũ muốn bắt tay mở công ty chung.

3. Xuất diễn của Angela Baby trong "Phong Khởi Lũng Tây" không nhiều nhưng cũng may nhân vật của cô ấy vẫn có điểm nhấn.

4. Khả năng Cung Tuấn hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh trong "Ti Mệnh" không cao lắm.

5. Phim Hầu môn có hỉ nhắm đến vai nam chính là La Vân Hi.

6. Nhậm Gia Luân đang thảo luận 1 kịch bản hiện đại về ngành y.

7. Nữ tinh cổ trang rất thích chơi thủ đoạn, trước đây từng bán đứng bạn bè và làm các loại chuyện thiếu đạo đức khác, trực tiếp đắc tội rất nhiều người, tài nguyên rõ ràng giảm xuống, ở trong giới rất khó đứng, nhưng sau này lại tìm được tân kim chủ, mới chậm rãi quay lại được.

9. Triệu Lệ Dĩnh thích đi dạo một mình trong tiểu khu, không muốn ai đi cùng.

10. Bộ của Dương Mịch và Hứa Khải sẽ lên sóng vào giữa tháng 5, trên Tencent.

11. Lý Hiện sắp có đại ngôn mới.

12. Dương Siêu Việt không nhận vai nữ phụ của Dữ Phượng Hành nữa.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-tuc-dua-cbiz-ngay-24-4-2022-duong-mich-va-hoa-than-vu-mo-cong-ty-chung-trieu-le-dinh-thich-di-dao-mot-minh-464209.html