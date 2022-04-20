Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/4/2022: Châu Đông Vũ 'nhập đoàn' dự án mới, Đường Yên và Hồ Ca 'nối lại tình xưa' trong phim mới?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (20/4/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Cổ Lực Na Trát khá vui vẻ với việc người khác gọi mình là mỹ nữ ngốc nghếch, cảm giác mọi người đã công nhận vẻ đẹp của cô ấy, xưng hô như vậy còn khá đáng yêu nữa.

2. Hoàng Tử Thao khả năng cao sẽ tham gia Danh Thám mùa mới, hiện tại anh ấy cũng đang ghi hình như tân Tây Du Ký, lịch trình khá bận.

3. "Em Đẹp Như Bắc Kinh" nhắm vai nữ chính là Châu Đông Vũ.

4. Đặng Luân gần đây rụng rất nhiều tóc sau bê bối trốn thuế.

5. Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ ghi hình cho Gala Thanh niên của CCTV vào ngày 25 tháng 4.

6. Mục tiêu trước mắt của Angela Baby là liên tục nhập đoàn.

7. Lý Dịch Phong đang tiếp xúc với một bộ điện ảnh của Trần Khải Ca.

8. Hồ Ca và Đường Yên có thể sẽ hợp tác trong dự án phim mới của Chính ngọ.

9. Huỳnh Hiểu Minh tiếp xúc tài nguyên Chính ngọ, muốn hợp tác quay phim.

10. "Tiên kiếm 6" nữ chính đang tiếp xúc với Mưu nữ lang thanh thuần.

11. "Mộng hoa lục" còn đang tranh thủ suất chiếu đài, cho nên phía hệ thống mạng vẫn chưa định thời gian phát sóng.

12. Hiện tại chất lượng kịch bản Địch Lệ Nhiệt Ba nhận ngày càng tăng, tài nguyên chính kịch cũng dần tăng lên.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-tuc-dua-cbiz-ngay-20-4-2022-chau-dong-vu-nhap-doan-du-an-moi-duong-yen-va-ho-ca-noi-lai-tinh-xua-trong-phim-moi-463367.html