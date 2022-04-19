Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/4/2022: Lưu Diệc Phi và Lý Hiện xảy ra 'tranh chấp phiên vị' trong phim mới, Quan Hiểu Đồng bị cánh săn ảnh đu bám?

1. "Bằng Lan Nhất Phiến Phong Vân Khởi" của Hồ Nhất Thiên và Chương Nhược Nam bắt đầu chiêu thương, dự kiến tháng 5 lên sóng.

2. Lưu Diệc Phi và Lý Hiện vấn đề 'tranh giành phiên vị' đến bây giờ chưa giải quyết xong, hai bên cũng không chịu nhượng bộ, mâu thuẫn lần thứ hai trở nên gay gắt.

3. Dương Dương rất muốn tiến vào vòng điện ảnh, còn từng tiếp xúc với đại đạo nhưng người ta không muốn dùng anh ấy.

4. Trần Khải Ca tiếp xúc Tạ Khả Dần, hai người khả năng hợp tác rất lớn.

5. Chương trình "Đây là nhảy đường phố" với huấn luyện viên mời: Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng, Thái Từ Khôn, Vương Gia Nhĩ, Đàn Kiện Thứ.

6. Công ty cho rằng Ngô Tuyên Nghi rất không nghe lời còn mải yêu đương nên vẫn luôn làm lạnh nàng.

7. "Trốn Thoát Khỏi Mật Thất 4" cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5 bắt đầu ghi hình.

8. Bộ phim tiếp theo của Vương Nhất Bác vẫn chưa được quyết định. Anh ấy chưa hoàn toàn từ bỏ phim truyền hình, có lẽ một ngày nào đó sẽ xem xét đến nó.

9. Mấy tay săn ảnh bị Lộc Hàm lên tiếng nhắc nhở bây giờ chuyển sang bám theo Quan Hiểu Đồng.

10. Hà Cảnh rất thích Lưu Diệu Văn nên đã chủ động giúp cậu ấy giới thiệu một số chương trình giải trí của Mango Channel.

11. Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt sẽ không xào couple, hai người xưng huynh gọi đệ với nhau.

12. Đoàn đội của Trương Tử Phong đã lên kế hoạch lại để lấy lại các tài nguyên đã mất.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.