Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/4/2022: Triệu Lệ Dĩnh 'yêu lại từ đầu' Lâm Canh Tân trong phim mới, Ngu Thư Hân theo đuổi phong cách sexy?

1. "Ti Mệnh" chuyển thể từ nguyên tác của Cửu Lộ Phi Hương nhắm Cung Tuấn, Triệu Lộ Tư cho vai chính.

2. Hứa Khải muốn cùng Cổ Lực Na Trát xào couple, hai người hợp tác rất vui vẻ, hiện tại quan hệ cũng rất tốt.

3. Đàm Tùng Vận khoảng thời gian này rất quan tâm đến vấn đề khi nào thì tiệm lẩu của mình được khai trương, nhưng người bên cạnh cô ấy không nghĩ vậy, cho rằng hiện tại không đúng thời cơ.

4. Ngu Thư Hân bắt đầu đi theo phong cách sexy.

5. Trương Hàm Vận muốn phát triển theo con đường của Đàm Tùng Vận.

6. Bộ phim truyền hình gần đây của Nhiệt Ba, phong cách tạo hình là của chính cô ấy.

7. Luận Anh Hùng Ai Mới Là Anh Hùng sắp lên sóng, Tằng Thuấn Hi và Dương Siêu Việt đã kí xong hiệp nghị không xào couple người thật.

8. Lưu Vũ Hân cũng nhất quyết đi theo con đường âm nhạc chứ không dám dễ dãi đi đóng phim, cô ấy có quan hệ tốt với iQiyi, nếu có tài nguyên phù hợp sẽ nghĩ đến.

9. "Các Chị Gái Đạp Gió Rẽ Sóng 3" hiện dự kiến ​​phát sóng vào ngày 20/5.

10. Âu Dương Na Na cân nhắc kịch bản phim thần tượng.

11. Một bộ phim của Triệu Lệ Dĩnh, nam chính quả thực có liên hệ với Lâm Canh Tân.

12. Địch Lệ Nhiệt Ba có một đại ngôn đồ uống nước trái cây sắp được công bố.

13. Tống Á Hiên đã tập trung chuẩn bị cho kỳ thi nghệ khảo. Hiện tại công ty rất quan tâm các thành viên dự thi năm nay, đồng thời mời giáo viên hướng dẫn về cho họ.

14. "Đoạn Kiều" của Vương Tuấn Khải đã bước vào giai đoạn tuyên truyền. Cậu ấy khá coi trọng bộ phim này.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.