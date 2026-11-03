Tiêu Chiến gây xúc động trong cảnh cuối phim 'Tiểu Thành Lương Phương'

Bộ phim truyền hình Tiểu Thành Lương Phương do Tiêu Chiến đóng chính đã chính thức khép lại trên nền tảng iQIYI vào ngày 1/11/2026.

Bộ phim truyền hình Tiểu Thành Lương Phương do Tiêu Chiến đóng chính đã chính thức khép lại trên nền tảng iQIYI vào ngày 1/11/2026. Tập cuối thu hút sự chú ý với phân cảnh nhân vật Lưu Tranh Lượng bất chấp nguy hiểm cứu một đứa trẻ mắc kẹt dưới đống đổ nát. Không chỉ tạo cao trào cảm xúc, cảnh phim còn đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình vượt qua tổn thương quá khứ của nhân vật. Trong tập cuối, một vụ sập tòa nhà bất ngờ xảy ra, khiến nhiều người bị mắc kẹt. Lưu Tranh Lượng (Tiêu Chiến) nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tham gia công tác cứu hộ. Tuy nhiên, trong lúc tìm kiếm nạn nhân, anh không may bị vùi lấp dưới những mảng bê tông và đất đá. Khi tỉnh lại, vị bác sĩ phát hiện một đứa trẻ cũng đang mắc kẹt bên cạnh. Thay vì chỉ lo cho sự an toàn của bản thân, anh chủ động trấn an và dùng cơ thể che chắn cho đứa trẻ. Cuối cùng, cả hai được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài an toàn.

Điểm đặc biệt của phân cảnh nằm ở việc Lưu Tranh Lượng phải đối diện với nỗi ám ảnh tuyết trắng đã theo anh suốt nhiều năm. Khi còn nhỏ, anh từng tận mắt chứng kiến cha qua đời trong một tai nạn dưới dòng sông đóng băng. Biến cố này khiến nhân vật mắc chứng sợ tuyết nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến công việc phẫu thuật khi thời tiết bất ngờ chuyển lạnh.

Ở đoạn kết, Lưu Tranh Lượng một lần nữa đứng giữa khung cảnh tuyết rơi dày đặc. Tuy nhiên, lần này anh không còn bị ký ức đau buồn chi phối. Việc cứu sống đứa trẻ cũng đồng nghĩa với việc nhân vật từng bước vượt qua nỗi sợ lớn nhất của mình. Nếu trước đây tuyết trắng gắn liền với mất mát, ở thời điểm hiện tại, hình ảnh ấy trở thành biểu tượng của sự sống, hy vọng và khởi đầu mới. Bên cạnh hành trình của nhân vật chính, bộ phim còn hé lộ tương lai của các nhân vật tại bệnh viện Tiểu Tây Môn. Sau nhiều biến cố, Lưu Tranh Lượng quyết định ở lại nơi từng khiến anh muốn rời đi. Anh dần thay đổi tính cách, từ bỏ sự kiêu ngạo và lạnh lùng để chủ động gắn kết với đồng nghiệp, đồng thời tìm lại ý nghĩa của nghề y. Những nhân vật khác cũng lựa chọn hướng đi riêng, tiếp tục học tập, phát triển sự nghiệp hoặc bắt đầu cuộc sống mới. Dù vậy, Tiểu Thành Lương Phương không khép lại bằng một cái kết hoàn toàn viên mãn. Cái chết bất ngờ của Mễ Tứ trong ngày vui của những người thân quen để lại nhiều tiếc nuối. Chi tiết này nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt tác phẩm: cuộc sống luôn tồn tại những mất mát không thể tránh khỏi, nhưng con người vẫn có thể tiếp tục tiến về phía trước nhờ tình yêu thương và sự sẻ chia.

Phim mới của Tiêu Chiến lập kỷ lục trên iQIYI, đạt 100 triệu tương tác chỉ sau 9 ngày Bộ phim truyền hình “Tiểu Thành Lương Phương” do Tiêu Chiến đóng chính tiếp tục ghi nhận thành tích đáng chú ý trên nền tảng iQIYI. Tối 30/10, tài khoản Weibo chính thức của nền tảng thông báo tác phẩm đã vượt mốc 100 triệu lượt tương tác đạn mạc.

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