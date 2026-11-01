Phim mới của Tiêu Chiến lập kỷ lục trên iQIYI, đạt 100 triệu tương tác chỉ sau 9 ngày

Sao quốc tế 01/11/2026 21:51

Bộ phim truyền hình “Tiểu Thành Lương Phương” do Tiêu Chiến đóng chính tiếp tục ghi nhận thành tích đáng chú ý trên nền tảng iQIYI. Tối 30/10, tài khoản Weibo chính thức của nền tảng thông báo tác phẩm đã vượt mốc 100 triệu lượt tương tác đạn mạc.

Bộ phim truyền hình “Tiểu Thành Lương Phương” do Tiêu Chiến đóng chính tiếp tục ghi nhận thành tích đáng chú ý trên nền tảng iQIYI. Tối 30/10, tài khoản Weibo chính thức của nền tảng thông báo tác phẩm đã vượt mốc 100 triệu lượt tương tác đạn mạc. Đáng chú ý, bộ phim chỉ mất 9 ngày kể từ khi lên sóng để đạt được con số này, trở thành tác phẩm có tốc độ cán mốc 100 triệu lượt tương tác đạn mạc nhanh nhất trên iQIYI trong năm 2026.

Cùng ngày, chỉ số nhiệt độ của “Tiểu Thành Lương Phương” cũng tăng lên 9.846 điểm, thiết lập thành tích cao nhất kể từ khi phát sóng. Đây là chỉ số đánh giá mức độ quan tâm nội bộ của nền tảng, không đồng nghĩa với số lượt xem thực tế. Trong khi đó, lượng tương tác đạn mạc vượt 100 triệu phản ánh sự tham gia tích cực của khán giả trong quá trình theo dõi bộ phim.

Phim mới của Tiêu Chiến lập kỷ lục trên iQIYI, đạt 100 triệu tương tác chỉ sau 9 ngày - Ảnh 1

Thành tích này đánh dấu màn trở lại đáng chú ý của Tiêu Chiến trên màn ảnh nhỏ. Trong tác phẩm, nam diễn viên vào vai Lưu Tranh Lượng, một bác sĩ ngoại khoa tài năng từng làm việc tại Thâm Quyến. Tuy nhiên, một biến cố xảy ra trong ca phẫu thuật khiến sự nghiệp của anh rơi vào khủng hoảng. Bên cạnh đó, nỗi ám ảnh với tuyết bắt nguồn từ tổn thương thời thơ ấu cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của nhân vật.

Sau khi mất việc và đối mặt với áp lực tài chính, Lưu Tranh Lượng buộc phải trở về quê nhà ở vùng Đông Bắc Trung Quốc để bắt đầu lại. Tại đây, anh làm việc trong môi trường y tế tuyến cơ sở, gặp gỡ những đồng nghiệp có tính cách khác biệt và tiếp xúc với nhiều bệnh nhân mang hoàn cảnh riêng.

Khác với những bộ phim y khoa tập trung vào các ca phẫu thuật căng thẳng hay cuộc cạnh tranh trong bệnh viện, “Tiểu Thành Lương Phương” khai thác nhiều hơn cuộc sống thường nhật của đội ngũ y bác sĩ. Qua những câu chuyện chữa bệnh, tình thân và sự gắn kết trong cộng đồng nhỏ, nhân vật Lưu Tranh Lượng từng bước đối diện với tổn thương, học cách kết nối với mọi người và tìm lại ý nghĩa cuộc sống.

Phim mới của Tiêu Chiến lập kỷ lục trên iQIYI, đạt 100 triệu tương tác chỉ sau 9 ngày - Ảnh 2

Bên cạnh Tiêu Chiến, phim còn có sự góp mặt của Đinh Gia Lệ, Vương Ngạn Lâm, Sử Bằng Nguyên, Nhậm Trình Vĩ, Trần Cẩn, Khương Nghiên và Nghê Đại Hồng. Tác phẩm do Trương Hiểu Ba đạo diễn, Nhiếp Thành Soái chấp bút kịch bản, với sự phối hợp sản xuất của CCTV và Nịnh Mông, iQIYI tham gia đồng sản xuất.

“Tiểu Thành Lương Phương” lên sóng từ ngày 21.10.2026 trên CCTV-8 và iQIYI. Tối 30.10, Tiêu Chiến cũng trực tiếp tương tác với khán giả tại khu vực đạn mạc của nền tảng. Với thành tích 100 triệu lượt tương tác chỉ sau 9 ngày, bộ phim đang cho thấy sức hút đáng kể, đồng thời giúp màn tái xuất truyền hình của nam diễn viên nhận thêm sự chú ý.

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