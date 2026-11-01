Dương Mịch nhận lời xin lỗi công khai sau loạt ồn ào trên mạng xã hội

Sao quốc tế 01/11/2026 21:47

Mới đây, thông tin một cư dân mạng công khai xin lỗi Dương Mịch thu hút sự chú ý của truyền thông Trung Quốc và người hâm mộ. Theo thông báo được đăng tải trên Mạng lưới Thông báo của Tòa án Nhân dân Trung Quốc ngày 30/10, người có tên Tiền Khiết Oánh thừa nhận những hành vi và phát ngôn thiếu suy nghĩ của mình từng gây ảnh hưởng tiêu cực đến nữ diễn viên.

Mới đây, thông tin một cư dân mạng công khai xin lỗi Dương Mịch thu hút sự chú ý của truyền thông Trung Quốc và người hâm mộ. Theo thông báo được đăng tải trên Mạng lưới Thông báo của Tòa án Nhân dân Trung Quốc ngày 30/10, người có tên Tiền Khiết Oánh thừa nhận những hành vi và phát ngôn thiếu suy nghĩ của mình từng gây ảnh hưởng tiêu cực đến nữ diễn viên.

Trong bài đăng, người này bày tỏ sự hối lỗi: “Tôi vì hành vi không đúng mực của bản thân mà gây ra phiền toái và những tổn thương không đáng có cho cô Dương Mịch, trong lòng vô cùng áy náy. Tại đây, tôi xin gửi đến cô lời xin lỗi chân thành nhất”.

Tiền Khiết Oánh cũng thừa nhận từng có những lời nói và hành động thiếu lý trí, không cân nhắc hậu quả cũng như chưa nhận thức đầy đủ sức nặng của ngôn từ. Người này cho biết đã nhìn nhận lại sai lầm, đồng thời nghiêm túc kiểm điểm bản thân.

Dương Mịch nhận lời xin lỗi công khai sau loạt ồn ào trên mạng xã hội - Ảnh 1

Đáng chú ý, trong phần cuối thông báo, người xin lỗi cam kết sẽ thận trọng hơn khi phát ngôn, không tùy tiện đưa ra những thông tin thiếu căn cứ và học cách nhìn nhận các nghệ sĩ cũng như những vấn đề trong giới giải trí một cách lý trí. Tuy nhiên, nội dung công khai chưa nêu cụ thể những phát ngôn hay hành vi trước đó khiến người này phải gửi lời xin lỗi Dương Mịch. Vì vậy, chưa thể xác định chính xác sự việc có liên quan đến một vụ tranh chấp pháp lý mới hay không.

Đây không phải lần đầu Dương Mịch vướng vào những vấn đề liên quan đến hành vi công kích trên mạng xã hội. Là một trong những nữ diễn viên có độ nhận diện cao của làng giải trí Hoa ngữ, cô thường xuyên trở thành tâm điểm bàn luận về sự nghiệp, ngoại hình và đời tư. Bên cạnh lượng người hâm mộ đông đảo, nữ diễn viên cũng phải đối mặt với không ít bình luận tiêu cực.

Dương Mịch nhận lời xin lỗi công khai sau loạt ồn ào trên mạng xã hội - Ảnh 2

Trước đó, vào tháng 1/2023, truyền thông Trung Quốc từng đưa tin một tài khoản mạng xã hội phải công khai xin lỗi sau khi đăng tải nội dung bị cho là xâm phạm danh dự Dương Mịch. Năm 2024, một trường hợp khác liên quan đến hành vi xúc phạm nữ diễn viên được đưa ra xét xử. Người vi phạm bị yêu cầu xin lỗi công khai và bồi thường theo phán quyết của tòa án. Đến tháng 2.2025, truyền thông tiếp tục đưa tin về việc một tài khoản chưa thực hiện nghĩa vụ xin lỗi và bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án.

Sinh năm 1986 tại Bắc Kinh, Dương Mịch bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ nhỏ, sau đó nổi tiếng qua loạt phim như “Thần Điêu Đại Hiệp”, “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3”, “Cung Tỏa Tâm Ngọc” và “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa”.

Những năm gần đây, cô tiếp tục mở rộng lựa chọn diễn xuất qua các dự án như “Tương Viên Lộng: Huyền Án”, “Trường An Đích Lệ Chi”, “Sinh Vạn Vật” và phim điện ảnh “Kinh Trập Vô Thanh” năm 2026.

Việc một cư dân mạng công khai nhận lỗi với Dương Mịch một lần nữa đặt ra vấn đề về cách ứng xử trên không gian mạng. Những ý kiến trái chiều là điều khó tránh khỏi với người nổi tiếng, nhưng tranh luận không đồng nghĩa với quyền tùy tiện đưa ra phát ngôn gây tổn hại danh dự và nhân phẩm của người khác.

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