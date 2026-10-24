Dương Mịch gây chú ý với tạo hình cổ điển, nhan sắc chiếm sóng Weibo

Trên thảm đỏ, Dương Mịch lựa chọn phong cách mang hơi hướng cổ điển. Kiểu tóc búi cao giúp nữ diễn viên tôn lên đường nét gương mặt, tạo cảm giác thanh lịch và duyên dáng. Diện mạo của cô nhận được nhiều lời khen sau khi loạt hình ảnh tại sự kiện được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Theo Sohu, đêm hội thường niên “Harper's Bazaar - Đến từ Trung Quốc” được tổ chức tại Giang Âm, Vô Tích, quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Bên cạnh Dương Mịch , sự kiện còn có sự góp mặt của Vương Gia Nhĩ, Huệ Anh Hồng, Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư, Lý Vận Nhuệ, Trương Khang Lạc, Tân Vân Lai, La Tấn, Lý Trị Đình, Vương Truyền Quân và Lý Canh Hy.

Chia sẻ về bộ lễ phục, Dương Mịch cho biết thiết kế được lấy cảm hứng từ nghệ thuật hoa văn cửa sổ và cắt giấy truyền thống của Trung Quốc. Những yếu tố văn hóa này được kết hợp với ngôn ngữ thời trang cao cấp hiện đại, tạo nên tổng thể vừa mang dấu ấn di sản vừa phù hợp với tinh thần đương đại.

Không chỉ nói về thời trang, nữ diễn viên còn đề cập đến di sản văn hóa phi vật thể và thẩm mỹ Trung Quốc. Cô cho rằng văn hóa truyền thống không nên bị giới hạn bởi những nhãn mác hay cách diễn giải quá nặng nề. Theo Dương Mịch, vẻ đẹp của văn hóa đôi khi không nằm ở những điều xa vời mà hiện diện ngay trong đời sống thường nhật, qua những chi tiết quen thuộc mà mọi người có thể dễ dàng bắt gặp.

Trong cuộc phỏng vấn, Dương Mịch cũng nhắc mọi người chú ý giữ ấm khi thời tiết chuyển lạnh. Cô cầm trên tay một chú cừu thủy tinh nhỏ và trích dẫn câu nói: “Tất cả thủy tinh đều sinh ra từ lửa”, gửi gắm lời chúc tốt đẹp đến khán giả. Hình ảnh này tạo thêm điểm nhấn cho màn xuất hiện của nữ diễn viên tại sự kiện.

Sau đêm hội, những bức ảnh của Dương Mịch liên tục được chia sẻ trên Weibo, thu hút lượng lớn lượt xem và bình luận tích cực về nhan sắc, thần thái. Tên cô cũng vươn lên vị trí từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên nền tảng vào tối 21.10.

Sự xuất hiện lần này cho thấy Dương Mịch không chỉ gây chú ý nhờ diện mạo mà còn thông qua cách cô kết nối thời trang với văn hóa truyền thống. Sự kết hợp giữa tạo hình cổ điển và những chia sẻ về giá trị di sản giúp nữ diễn viên để lại dấu ấn riêng tại đêm hội.