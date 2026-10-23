Tuy nhiên, điều khiến màn xuất hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở bộ trang phục đắt giá. Trong phần trình diễn, cô gắn một cánh bướm giả lên môi, sau đó nhẹ nhàng thả cánh bướm vào không trung giữa khung cảnh sân khấu bất ngờ xuất hiện cơn mưa. Sự kết hợp giữa chuyển động, ánh sáng và hiệu ứng thời tiết tạo nên hình ảnh giàu tính nghệ thuật, giúp màn xuất hiện của mỹ nhân Tân Cương trở nên đáng nhớ.

Theo truyền thông Trung Quốc, Địch Lệ Nhiệt Ba lựa chọn thiết kế thuộc bộ sưu tập Thu/Đông 2026 của nhà mốt Zuhair Murad. Chiếc váy nổi bật với những đường thêu đính pha lê và kim cương lấp lánh, kết hợp tay áo voan bồng bềnh. Nữ diễn viên hoàn thiện diện mạo bằng kiểu tóc búi cao, điểm xuyết những món trang sức ngọc trai mang hơi hướng cổ điển.

Theo Sohu, khoảnh khắc này góp phần củng cố danh tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba với những màn trình diễn ấn tượng trên thảm đỏ. Trong khi đó, QQ nhận xét nhan sắc và thần thái của nữ diễn viên trên sân khấu đã chinh phục đông đảo khán giả.

Sức hút của sự kiện còn thể hiện trên mạng xã hội. Tối 23.10, chủ đề liên quan đến màn xuất hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba vươn lên vị trí dẫn đầu bảng tìm kiếm nóng trên Weibo, thu hút khoảng 13 triệu lượt xem và thảo luận. Nhiều chủ đề liên quan đến diện mạo, trang phục và phong thái của cô cũng nhanh chóng lan truyền.

Sinh năm 1992, Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những nữ diễn viên nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ. Cô được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim như “Nữ vệ sĩ xinh đẹp”, “Trường ca hành”, “Em là niềm kiêu hãnh của anh”, “Liệt hỏa như ca”, “Tam sinh tam thế chẩm thượng thư” và “Dữ quân sơ tương thức”.

Bên cạnh hoạt động diễn xuất, nữ diễn viên còn là gương mặt quảng cáo của nhiều thương hiệu lớn, thường xuyên góp mặt tại các sự kiện thời trang quốc tế. Mỗi lần xuất hiện, cô đều nhận được sự quan tâm nhờ ngoại hình nổi bật và khả năng biến hóa phong cách.

Màn xuất hiện tại Vogue Fashion Power Awards lần này tiếp tục giúp Địch Lệ Nhiệt Ba thu hút sự chú ý. Sự kết hợp giữa trang phục haute couture, thần thái trình diễn và ý tưởng sân khấu độc đáo đã tạo nên dấu ấn riêng cho nữ diễn viên trong sự kiện thời trang.