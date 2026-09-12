Hành động đặc biệt của Địch Lệ Nhiệt Ba dành cho Dương Mịch trong sinh nhật tuổi 40

Sao quốc tế 12/09/2026 17:20

Dương Mịch chính thức bước sang tuổi 40. Trước thời điểm này, một hành động nhỏ của Địch Lệ Nhiệt Ba dành cho đàn chị đã được người hâm mộ chú ý, qua đó một lần nữa cho thấy mối quan hệ bền chặt giữa hai nữ diễn viên.

Dương Mịch chính thức bước sang tuổi 40. Trước thời điểm này, một hành động nhỏ của Địch Lệ Nhiệt Ba dành cho đàn chị đã được người hâm mộ chú ý, qua đó một lần nữa cho thấy mối quan hệ bền chặt giữa hai nữ diễn viên.

Khoảng 23h58 ngày 11/9, Địch Lệ Nhiệt Ba đã có mặt trên Weibo và chờ đến đúng 0h để gửi lời chúc sinh nhật Dương Mịch. Đây là năm thứ 13 liên tiếp cô duy trì thói quen chúc mừng đàn chị, kể từ năm 2014.

Lời chúc của Địch Lệ Nhiệt Ba khá ngắn gọn nhưng thân mật. Cô gọi Dương Mịch là “đại mỹ nữ” và gửi lời chúc đàn chị bước sang tuổi mới luôn thuận lợi, mọi chuyện như ý. Việc chủ động lên mạng trước vài phút để chờ đúng thời khắc chuyển sang ngày mới khiến người hâm mộ cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của nữ diễn viên.

Hành động đặc biệt của Địch Lệ Nhiệt Ba dành cho Dương Mịch trong sinh nhật tuổi 40 - Ảnh 1

Đáng chú ý, sự gắn bó này không chỉ đến từ một phía. Dương Mịch cũng nhiều năm liên tiếp gửi lời chúc mừng sinh nhật Địch Lệ Nhiệt Ba vào ngày 3/6. Hai nữ diễn viên vẫn duy trì thói quen này dù mối quan hệ công việc đã có nhiều thay đổi.

Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba quen biết từ năm 2013. Khi đó, Dương Mịch đã là một ngôi sao nổi tiếng, còn Địch Lệ Nhiệt Ba mới bắt đầu sự nghiệp. Dương Mịch được cho là đã tạo điều kiện để đàn em có thêm cơ hội phát triển. Vai Bạch Phượng Cửu trong Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa sau đó trở thành một trong những bước đệm quan trọng giúp Địch Lệ Nhiệt Ba được khán giả biết đến rộng rãi.

Sau nhiều năm, Dương Mịch rời Gia Hành Truyền Thông, khiến cả hai không còn mối quan hệ quản lý như trước. Tuy nhiên, sự thay đổi trong công việc dường như không ảnh hưởng đến tình cảm giữa họ.

Hành động đặc biệt của Địch Lệ Nhiệt Ba dành cho Dương Mịch trong sinh nhật tuổi 40 - Ảnh 2

Trong môi trường giải trí thường xuất hiện những mối quan hệ được đặt dưới góc nhìn lợi ích, việc Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba duy trì lời chúc sinh nhật suốt 13 năm càng trở nên đáng chú ý. Với người hâm mộ, giá trị của mối quan hệ này không nằm ở một bài đăng đúng 0h, mà ở sự bền bỉ qua thời gian.

Dù không còn chung công ty hay thường xuyên hợp tác, hai nữ diễn viên vẫn giữ sự quan tâm dành cho nhau, khiến họ được xem là một trong những mối quan hệ đẹp của showbiz Hoa ngữ.

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